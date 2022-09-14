Первая в истории операция по пришиванию обеих ног: за судьбой малышки следил весь СССР

3-летняя Расита Прасцявичуте и ее спаситель — хирург Датиашвили

История Раситы Прасцявичуте настолько удивительна, что тяжело поверить в ее реальность. Однако все, что ей довелось пережить, — правда. Это история чудесного спасения, врачебного подвига, небезразличия в высших эшелонах власти. Когда малышке было три года, отец-тракторист по неосторожности наехал на нее косилкой, отрезав девочке ноги. Дело происходило в забытом богом литовском селе, но в течение 12 часов потерпевшую доставили в Москву, где за сложнейшую операцию принялся тогда еще совсем молодой врач Датиашвили.

Расита Прасцявичуте с Датиашвили: девочка идет на поправку

Забегая вперед, скажем, что сегодня Расита — красивая девушка, проживающая в Германии и работающая няней. У нее, конечно же, остались проблемы со здоровьем, но ходит она почти не прихрамывая. Главная беда — быстро утомляется и комплексует из-за шрамов. В остальном, ведет нормальную жизнь и старается не вспоминать о той страшной трагедии.

Первые шаги после операции

Родители Раситы жили и работали в колхозе «Вадактай». Семья была неблагополучной, взрослые часто выпивали, и в тот злополучный день отец девочки сел за трактор уже вечером, после смены, чтобы нагнать план, который не успевал выполнять в срок. Расита с сестрой играли в поле, но дочерей отец не заметил.

Расита Прасцявичуте на лечении в больнице

Ситуация, в которой оказалась семья Прасцявичуте, была критической: обе ножки ребенка были "срезаны", малышка истекала кровью и испытывала сильнейший болевой шок. Как односельчанам удалось добиться ее немедленной отправки в Вильнюс, можно только догадываться, в колхозе не было даже телефона. Трагедия литовской девочки так тронула сердце тогдашнего генсека Андропова, что он выделил самолет и обеспечил ее скорейшую доставку в столицу. Раситу доставили самолетом, рядом с ней были крохотные ножки, которые обложили мороженой рыбой во время транспортировки.

Расита Прасцявичуте с любимыми игрушками

Оперировать взялся грузинский хирург Датиашвили, операция шла почти 9 часов, за это время сменилось несколько ассистентов, падавших от усталости, но врачу удалось сделать невероятное — сшить все сосуды, сухожилия, нервы. Эта операция была уникальна, и она увенчалась успехом.

Несмотря на общий позитивный прогноз, девочку ждали долгие годы реабилитации. Восемь лет она провела в больницах Москвы и Вильнюса, родители практически не проявляли участия, и вскоре в литовских газетах появилось объявление, что девочка, за чьей судьбой следили во всем СССР, ищет новую семью. Откликнулся школьный учитель, взял ее в свою семью. Спустя годы, Расита приезжала в родную деревню, пыталась забрать оттуда сестру-близняшку, многодетную мать-одиночку, но та отказалась уезжать. Родители Раситы к тому времени умерли от пьянства, на алкоголь они спускали все деньги, которые время от времени присылали неравнодушные люди.

Современный портрет Раситы Прасцявичуте

Врач Датиашвили в 1990-е годы перебрался в Америку, он, конечно же, до сих пор не может забыть той страшной ночи и операции, благодаря которой подарил полноценную жизнь Расите Прасцявичуте. Еще один хирург, совершивший невероятное, — Леонид Рогозов.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/130916/31335/?fbclid=IwAR2FSdTmtgWr5155I1wVGiaGfS5_wc3JpYx0tcPWNWc2onph5jFlclbehIw