В центре Москвы открыли памятник Иосифу Кобзону
Фото: moskva.bezformata.com
Монумент народному артисту СССР Иосифу Кобзону открыли в Оружейном переулке в Москве.
Мероприятие прошло в преддверии 85-летия со дня рождения знаменитого певца. На открытие пришли почетные гости, близкие, родные и коллеги, среди которых вдова артиста Нелли Кобзон, его дочь Наталья Раппопорт-Кобзон, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, художественный руководитель Театра Луны Евгений Герасимов и многие другие.
Собравшиеся пришли к памятнику с букетами роз и гвоздик. Они подпевали песням Кобзона, которые звучали из колонок перед началом церемонии, — "Там за облаками", "Русское поле", "Я люблю тебя, жизнь".
Об открытии памятника объявила ведущая церемонии — народная артистка РСФСР Анна Шатилова. "Наступает торжественная минута открытия монумента. Памятник прошу открыть", — сказала она.
В момент открытия памятника прозвучал гимн России в исполнении Иосифа Кобзона.
"Сегодня, в год 85-летия [со дня рождения] Иосифа Кобзона и накануне его дня рождения мы открыли этот памятник. Мы это сделали с помощью всех наших друзей, родственников, коллег, депутатов, благодаря правительству Москвы. <…> Выбрано это место для памятника не просто так. Ведь, здесь рядом Дом эстрады, в котором мы всегда бывали. За этим домом находится парк "Эрмитаж", где у Иосифа было первое сольное выступление в 1961 году", — сказала Нелли Кобзон.
Она добавила, что памятник состоит из нескольких частей. Помимо монумента, в сквере теперь есть "пластинки" со знаменитыми и любимыми всеми песнями артиста. На каждой из них есть QR-код, воспользовавшись которым, можно послушать у себя в смартфоне ту или иную композицию. Всего в сквере таких пластинок 12.
Над созданием памятника работали скульптор Дмитрий Клавсуц и архитектор Денис Бобылев. Этот авторский коллектив победил в конкурсе на лучший проект монумента.
Источник: ТАСС
Источник:https://stmegi.com/posts/101577/v-tsentre-moskvy-otkryli-pamyatnik-iosifu-kobzonu/?lang=ru&fbclid=IwAR2Xyiv-N0mQtQ0Uz7yN6tkDh-2qU189Yo3PiQZDvIGS5mmWT8-_-xsN8pg
Комментариев нет.
-
Архивы
- Сентябрь 2022 (55)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
- Ноябрь 2021 (91)
- Октябрь 2021 (92)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий