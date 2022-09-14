В центре Москвы открыли памятник Иосифу Кобзону

Фото: moskva.bezformata.com

Монумент народному артисту СССР Иосифу Кобзону открыли в Оружейном переулке в Москве.

Мероприятие прошло в преддверии 85-летия со дня рождения знаменитого певца. На открытие пришли почетные гости, близкие, родные и коллеги, среди которых вдова артиста Нелли Кобзон, его дочь Наталья Раппопорт-Кобзон, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, художественный руководитель Театра Луны Евгений Герасимов и многие другие.

Собравшиеся пришли к памятнику с букетами роз и гвоздик. Они подпевали песням Кобзона, которые звучали из колонок перед началом церемонии, — "Там за облаками", "Русское поле", "Я люблю тебя, жизнь".

Об открытии памятника объявила ведущая церемонии — народная артистка РСФСР Анна Шатилова. "Наступает торжественная минута открытия монумента. Памятник прошу открыть", — сказала она.

В момент открытия памятника прозвучал гимн России в исполнении Иосифа Кобзона.

"Сегодня, в год 85-летия [со дня рождения] Иосифа Кобзона и накануне его дня рождения мы открыли этот памятник. Мы это сделали с помощью всех наших друзей, родственников, коллег, депутатов, благодаря правительству Москвы. <…> Выбрано это место для памятника не просто так. Ведь, здесь рядом Дом эстрады, в котором мы всегда бывали. За этим домом находится парк "Эрмитаж", где у Иосифа было первое сольное выступление в 1961 году", — сказала Нелли Кобзон.

Она добавила, что памятник состоит из нескольких частей. Помимо монумента, в сквере теперь есть "пластинки" со знаменитыми и любимыми всеми песнями артиста. На каждой из них есть QR-код, воспользовавшись которым, можно послушать у себя в смартфоне ту или иную композицию. Всего в сквере таких пластинок 12.

Над созданием памятника работали скульптор Дмитрий Клавсуц и архитектор Денис Бобылев. Этот авторский коллектив победил в конкурсе на лучший проект монумента.

Источник: ТАСС

Источник:https://stmegi.com/posts/101577/v-tsentre-moskvy-otkryli-pamyatnik-iosifu-kobzonu/?lang=ru&fbclid=IwAR2Xyiv-N0mQtQ0Uz7yN6tkDh-2qU189Yo3PiQZDvIGS5mmWT8-_-xsN8pg