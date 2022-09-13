Яркие керамические сосуды выглядят как ожившие красочные иллюстрации

Художник Ариана Хайнцман создает красочные сосуды со смелым дизайном. Привлеченные яркими оттенками и мотивами, вдохновленными природой, края ее скульптур имитируют формы лепестков и листьев. Их поверхности перемежаются толстыми черными контурами, которые заключают в себе подробные рисунки, а также оттенки оранжевого, красного, синего и пурпурного цветов. Это придает предметам иллюстративность и игривый внешний вид, который заставляет задуматься.

Хайнцман интуитивно работает над созданием своих керамических скульптур. Она начинает с плиты глины, а затем формирует катушки, чтобы наслоить и придать форму сосуду. Как только глина становится твердой, она разрезает ее на листья и цветы. Затем Хайнцман добавляет глазури и узоры.

Источник: arianaheinzman

Источник: https://animalworld.com.ua/news/jarkije-keramicheskije-sosudy-vygljadjat-kak-ozhivshije-krasochnyje-illjustracii