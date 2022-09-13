Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Художественные каракули: необычные портреты филиппинского мастера

Талантливый художник-самоучка из Филиппин под псевдонимом Arsenic Junior рисует удивительно реалистичные портреты знаменитостей и персонажей поп-культуры. При этом у художника довольно необычная техника — он выводит на бумаге каракули-завитушки, которые постепенно складываются в потрясающий рисунок.

Arsenic Junior (@artsenicjr в Instagram) черпает вдохновение для своих работ в основном из музыки и кино: в его портфолио сотни портретов актеров и музыкантов.






Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35704-hudozhestvennye-karakuli-neobychnye-portrety-filippinskogo-mastera-9foto.html

13.09.2022 - Posted by | Креатив...

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