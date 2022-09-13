Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Фестиваль цветов «Bloemencorso» в Голландии посвятили Ван Гогу

Фестиваль цветов «Bloemencorso» в Голландии посвятили Ван Гогу

В этом году в фестивале цветов «Bloemencorso» в Голландии приняли участие 19 команд. И большинство из них вдохновились работами великого Винсента Ван Гога.

Традиционно в параде участвуют только добровольцы, и эти гигантские цветочные скульптуры создаются исключительно из георгинов.

Фестиваль цветов «Bloemencorso» в Голландии посвятили Ван Гогу

Фестиваль цветов «Bloemencorso» в Голландии посвятили Ван Гогу

Фестиваль цветов «Bloemencorso» в Голландии посвятили Ван Гогу

Фестиваль цветов «Bloemencorso» в Голландии посвятили Ван Гогу

Фестиваль цветов «Bloemencorso» в Голландии посвятили Ван Гогу

Фестиваль цветов «Bloemencorso» в Голландии посвятили Ван Гогу

Фестиваль цветов «Bloemencorso» в Голландии посвятили Ван Гогу

Фестиваль цветов «Bloemencorso» в Голландии посвятили Ван Гогу

Фестиваль цветов «Bloemencorso» в Голландии посвятили Ван Гогу

Фестиваль цветов «Bloemencorso» в Голландии посвятили Ван Гогу

Фестиваль цветов «Bloemencorso» в Голландии посвятили Ван Гогу

Фестиваль цветов «Bloemencorso» в Голландии посвятили Ван Гогу

Фестиваль цветов «Bloemencorso» в Голландии посвятили Ван Гогу

Источник: https://animalworld.com.ua/news/Festival-cvetov-Bloemencorso-v-Gollandii-posvjatili-Van-Gogu

13.09.2022 - Posted by | Креатив...

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