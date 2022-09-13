Фестиваль цветов «Bloemencorso» в Голландии посвятили Ван Гогу

В этом году в фестивале цветов «Bloemencorso» в Голландии приняли участие 19 команд. И большинство из них вдохновились работами великого Винсента Ван Гога.

Традиционно в параде участвуют только добровольцы, и эти гигантские цветочные скульптуры создаются исключительно из георгинов.

Источник: https://animalworld.com.ua/news/Festival-cvetov-Bloemencorso-v-Gollandii-posvjatili-Van-Gogu