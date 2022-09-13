Уникальная фотография Иосифа Сталина в бурятском костюме!

Уникальная фотография Иосифа Сталина в бурятском костюме! Вождь народов в национальном бурятском костюме веселится с делегацией Бурято-Монгольской Социалистической Советской Республики в 1936 году.

Начиная с революции, буряты сильно удивили Россию политической активностью. В этом медвежьем угле за Байкалом, маленький, но гордый народ, внезапно провозглашает государство Государство Бурят-Монголия. Так как туда добраться тяжело, красные и белые решили признать его, на всякий случай. А самое удивительное, что это все затеяли интеллигентные буряты, получившие образование при царе в России, Швейцарии и Франции.

Один из них, Элбэк-Доржи Ринчино напишет в 1918 году: «Мы, буряты, и только мы сумели создать органы, избранные всеобщим голосованием". А в ноябре 1922 года буряты решили войти в состав РСФСР и создали самостоятельно названную выше республику. И Сталину с Ворошиловым ничего не оставалось как одеть бурятский костюм в знак особого уважения. Больно серьезные ребята!

Источник: https://dzen.ru/rubez?lang=ru&parent_rid=1813541948.95.1663084093078.89996&from_parent_id=-5197240329353733755&from_parent_type=brief