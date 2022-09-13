Репортаж с Красной площади: как прошел фестиваль «Спасская башня»

На Красной площади в Москве прошел юбилейный XV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Финальной точкой праздника стало выступление Сводного оркестра, в который вошли полторы тысячи артистов из разных стран мира.

Фото: Анна Каунис

За 15 лет Фестиваль стал самым ожидаемым событием страны в мире музыки, причем, как для зрителей, так и для самих музыкантов. Музыкальный праздник давно стал настоящим грандиозным событием с фейерверками, файер-шоу, сложными музыкальными и хореографическими программами.

В этом году публику поразило выступление Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ вместе с Ротой почётного караула. Коллектив нечасто становится участником публичных выступлений, поэтому зрители «Спасской башни» ждали его с особым нетерпением и встречали горячими аплодисментами. Трибуны с замиранием дыхания смотрели на чёткие, отточенные движения военнослужащих и ликовали под звук финальных выстрелов из карабинов.

Также вместе со своими оркестрами выступили Почётные караулы Образцово-показательного оркестра Вооружённых сил Республики Беларусь, Военного оркестра (Московского гарнизона) 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и Сводного оркестра и Ансамбля песни и пляски ВДВ России. Впервые с Ротой почётного караула вышел Образцово-показательный оркестр Росгвардии.

По словам руководителя Дирекции Фестиваля Сергея Смирнова, ему очень понравилось выступление армянского коллектива. «Египет, Таиланд, Венесуэла и Индия — большие молодцы. Вне всяких сомнений, как всегда, на высоте наши белорусские друзья», — поделился впечатлениями руководитель Дирекции Фестиваля.

Зрители одинаково тепло встречали как российские, так и зарубежные коллективы, с удовольствием аплодировали всем участникам, подпевали и пританцовывали, включали в телефонах фонарики, чтобы с трибун поприветствовать артистов.

Иностранным музыкантам настолько полюбилась московская публика, что после представлений они выходили к Государственному историческому музею, где продолжали петь и играть. Публика с удовольствием слушала, фотографировала, аплодировала и так же не торопилась покинуть Красную площадь.

Источник: https://dzen.ru/media/rosphoto/reportaj-s-krasnoi-ploscadi-kak-proshel-festival-spasskaia-bashnia-15-foto-6319c0d5bb655f5b6edaf6e2?&