Мужчина кормил семью ворон 4 года. Птицы выросли и улетели, а потом вернулись отблагодарить подарком
4 года назад рядом с домом Стюарта свили гнездо черные вороны. Мужчина любил птиц и подкармливал их постоянно, несколько раз он подсаживал и выпавших из гнезда птенцов. Затем птицы выросли и улетели, но потом вернулись. Они отблагодарили мужчину странным, но интересным подарком.
Гнездо вороны свили на пихте прямо рядом с окнами дома Стюарта Далквиста и его семьи. Птиц подкармливали кошачьим кормом и вороны быстро привыкли к людям — иногда они специально прилетали и стучали в окно, прося еды.
Очередной весной новые птенцы оперились и улетели, затем снялись и старшие птицы. Стюарт думал, что они никогда не вернутся. Однако через три дня обнаружил у своих дверей странную поделку: веточки пихты с надетыми на них кольцами от жестяных банок.
Веточки появились и на следующий день, но Стюарт уже из окна успел заметить, что принесли их вороны. Таким образом умные птицы отблагодарили человека за еду и заботу:
https://www.youtube.com/watch?v=eZvco8IGC5I
Старшие птицы снова вернулись на ту же пихту. Скорее всего, они останутся в удобном месте навсегда.
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