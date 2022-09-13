Жизнь королевы Елизаветы II в фотографиях

Она являлась самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.

2 июня 1931 года британская королева Мария (слева) с 5-летней принцессой Елизаветой возвращаются в Букингемский дворец в Лондоне. (Фото Len Putnam):

Лондон, 16 мая 1933.

Принцесса Елизавета в возрасте 10 лет со своей собакой, Лондон, июль 1936 года. (Фото Hulton-Deutsch Collection):

Маленькая принцесса в возрасте 11 лет (в центре) появляется на балконе Букингемского дворца по случаю коронации своего отца, короля Георга VI, 12 мая 1937 года. (Фото Central Press):

Принцесса Елизавета празднует свой 13-й день рождения 21 апреля 1939 года:

22 октября 1940 года , Лондон, Англия:

Принцесса Елизавета изучает основы обслуживания автомобилей, 12 апреля 1945 года. (Фото Daily Mirror):

Принцесса Елизавета, 20 лет, в своей гостиной в Букингемском дворце. (Фото Hulton-Deutsch Collection):

Принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский, 28 ноября 1947 года:

Свадьба. Принцесса Елизавета и принц Филипп, герцог Эдинбургский, машут толпе с балкона Букингемского дворца в Лондоне, 20 ноября 1947 года:

Королева Елизавета II в саду с собакой, март 1953 года. (Фото Bettmann):

Королева Елизавета во время церемонии коронации в Лондоне, 2 июня 1953 года. (Фото Bettmann):

Королевская семья на балконе Букингемского дворца после коронации королевы Елизаветы II, 2 июня 1953 года. (Фото Hulton-Deutsch Collection):

Королева Елизавета II машет зрителям на параде в Нью-Йорке 21 октября 1957 года, когда королевский кортеж движется по нижнему Бродвею:

Королева Елизавета II и принц Филипп, 20 июня 1959 года:

Герцог Эдинбургский, Джеки Кеннеди, королева Елизавета и президент Джон Ф. Кеннеди в Букингемском дворце 6 июня 1961 года:

Королева Елизавета:

Королева Елизавета, принц и принцесса Уэльских на балконе Букингемского дворца после их лондонской свадьбы, 29 июля 1981 года(Фото Wally McNamee):

Королева Елизавете II во время ее визита в национальный парк Йосемити в Калифорнии, 5 марта 1983 года. (Фото Walt Zeboskix):

Королева Елизавета прогуливается со своим мужем, принцем Филиппом, по Королевской галерее после выступления во время государственного открытия парламента в Лондоне, 18 ноября 2009 года. (Фото Carl De Souza):

Королева Елизавета и принц Филипп, герцог Эдинбургский, гуляют по Бродлендсу в Ромси, южная Англия, 2007 год. (Фото Fiona Hanson):

Королева Елизавета едет на лошади по территории Виндзорского замка 2 апреля 2002 года. (Фото Dan Chun):

Королева Елизавета выступает рядом с президентом США Бараком Обамой во время государственного банкета в Букингемском дворце в Лондоне, 24 мая 2011 года. (Фото Lewis Whyld):

Королева Елизавета встречается со строителями, Лондон, 17 июля 2014 года. (Фото Ben Gurr):

Канцлер Германии Ангела Меркель и королева Елизавета, в Берлине, Германия, 24 июня 2015 года. (Фото Michael Sohn):

Королева Елизавета проезжает через Виндзор вместе с принцем Филиппом в день своего 90-летия, 21 апреля 2016 года. (Фото John Stillwell):

Королева Елизавета на государственном открытии парламента в здании парламента в Лондоне, 14 октября 2019 года. (Фото Leon Neal):

Королева Елизавета и члены королевской семьи во время парада знамени 9 июня 2018 года в Лондоне, Англия. (Фото Chris Jackson):

Королева Елизавета на конном шоу в Хоум-парке, Виндзорский замок, 2 июля 2021 года в Виндзоре, Англия. (Фото Max Mumby):

Источник: https://loveopium.ru/znamenitosti-2/zhizn-korolevy-elizavety-ii-v-fotografiyax.html