Исторический момент: француз прошел между двумя небоскребами без страховки

Филипп Пети в начале своего представления.

"Сделав несколько шагов, я внезапно понял, что канат не был натянут достаточно сильно, но я подумал, что натяжение все же "достаточно безопасно," — рассказывает Филипп Петит, который прошел по канату, натянутому между двух башен-близнецов в США. Это было в далеком 1974 году, и от фотографий этого события по-настоящему захватывает дух.

400 метров над землей.

Одни воспринимают этот поступок как искусство, другие — как проявление безумия, однако нельзя отрицать, что пройти по тончайшему канату на огромной высоте требует недюжей концентрации и умению, которые доступны далеко не каждому. Именно это и захватывает — смелость, отвага и сознательный риск, несмотря на опасность.

Филипп использовал шест 8 метров длиной и весом в 25 кг.

Француз Филипп Пети (Philippe Petit) устроил целое шоу августа 1974 года. Он заказал трос более 200 кг, который в этот день протянули между крышами Северной и Южной башень-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Таким образом получалось, что Филиппу предстояло пройти в 400 метрах над землей. И никакой страховки на земле. Почему же никто не обеспокоился безопасностью канатоходца? Дело в том, что Филипп действовал незаконно, и о том, что он собирается делать, знало только несколько людей.

Без страховки.

"Я начал учиться ходить по канату, когда мне было 16 лет. Моим друзьям нравилось, что я занимаюсь таким необычным делом. Семья была более консервативна и не поддерживала меня в моих начинаниях. Они не старались понять мою страсть."

Представление Филиппа Пети было не согласовано с властями.

К тому времени, когда родилась сумасшедшая идея пройти между крышами двух небоскребов, Филипп уже прекрасно владел мастерством канатохождения. "Я прочел о Всемирном Торговом Центре в журнале, пока ждал приема дантиста. И я сразу же решил, что хочу пройти по канату между этими двумя зданиями. Даже сейчас, 41 год спустя, я помню каждое мгновение того дня, каждый шаг, который я тогда сделал. Эти воспоминания лежат на поверхности, они всплывают почти моментально, стоит мне об этом подумать."

Рискованное представление на высоте.

"Во время подготовки я почти не тренировался. Один раз попробовал пройтись по плохо натянутой веревке, и все. Главное, о чем я беспокоился, это как установить канат без разрешения властей. Это стало моим наваждением: и чем ближе была дата, тем меньше были мои сомнения, и тем решительней я себя чувствовал."

Полночи Филипп с друзьями устанавливали канат между крышами небоскребов.

"Я прибыл на месте за день до шоу. Я хотел пробраться на крышу, как потемнеет, и провести там всю ночь. Но все прошло иначе. И я, и мои друзья, которые были на другой башне, прятались от охраны. Я ужасно боялся, что меня схватят, мне казалось, что полиция следует за нами по пятам, только и ждет, чтобы арестовать. Мы добрались до крыши на три часа позже планируемого, так что у нас было только полночи, чтобы все установить."

Представление собрало тысячи людей на крышах Торгового центра.

"Сделав несколько шагов, я старался не раскачивать канат, потому что я не чувствовал насколько он длинный. Внезапно я понял, что канат не был натянут достаточно сильно, но я подумал, что натяжение все же "достаточно безопасно". В нескольких метрах от меня толпа кричала ободряющие слова и хлопала в ладоши. Я не видел этих людей, но они были для меня неотъемлемой частью представления."

Триумфальное шествие между небоскребами.

Все представление длилось 45 минут. И за это время Филипп Пети прошел не один, а целых восемь раз с одной крыши на другую. "Я не планировал делать это восемь раз. После первого прохода я немного отдохнул, прямо там же на канате, постоял, глядя на Северную башню, запечатлевая этот момент в своей памяти. А затем просто развернулся и пошел обратно. Я танцевал. Я сел на канат. Я лег на него. Я посмотрел вниз. Это опасно для канатоходца смотреть вниз, но я знал, что у меня никогда больше не будет такой возможности. К этому моменту за мной наблюдали уже тысячи людей."

Кадры перед началом представления.

"Полиция кричала "Мы перережем канат! Мы ослабим канат! Мы снимем тебя вертолетом!" — все это убило бы меня немедленно. Я был уверен, что они не настолько непродуманы, но в то же время я думал, что полиция все-таки сделает что-то, что не стоило бы делать. К тому же я находился на канате слишком долго. Я чувствовал, что "боги канатохождения" позволяют мне идти вперед, и я не гневил их. Так что я подумал "Это мой последний проход, пусть он будет красивым и театральным."

Филипп Пети.

"С моим последним шагом, когда я шагнул прямо в руки полиции, начал идти дождь. Полицейские были очень злы. Они потратили на меня полдня. Они очень грубо повели меня с крыши, но некоторые из них потом попросили у меня автограф."

Тренировка перед представлением.

"Фотографии, на которых я иду по канату между небоскребами, в тот день заполонили весь мир. Не было ни одной газеты, где бы эти фотографии не красовались на первой странице. Это было великолепно."

Филипп Пети на крыше небоскреба.

Начало пути.

Представление Филиппа Пети.

Филипп прошел 8 раз над пропастью между двумя небоскребами.

В процессе Филипп выполнял различные трюки.

Между небоскребами.

Филипп Пети во время исполнения своего самого знаменитого трюка.

7 августа 1974 года, Нью-Йорк.

Позже по событиям этого дня было снято два фильма: "Человек на канате" (Великобритания, 2008) и "Прогулка" (США, 2015). Сейчас, с современными технологиями, кадры шоу подобного масштаба, конечно же, выглядели бы иначе.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/100916/31283/?fbclid=IwAR3urShrgCxCSs3EXSi6B2OBbAmvr90n5u7gz_oC52PKAG0frATD0ZOVTF8