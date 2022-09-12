Голубь, который не летает, подружился с щенком, который не может ходить. Это так мило, что слёзы не сдержать
Для настоящей дружбы не существует границ и условностей, и ей подвластны все, даже птицы и звери. Это доказывают голубь Герман и щенок чихуа-хуа Ланди, которые встретились и тут же прониклись симпатией друг к другу. Встреча их произошла в The Mia Foundation, это организация, которая помогает животным с врождёнными дефектами. Герман не может летать, а у Ланди не действуют задние лапки. И их милая нежная дружба — самое трогательное, что вы сегодня увидите в интернете.
Голубь, который не может летать, подружился со щенком, у которого не работают задние лапки
Как сообщает People, Герман попал в фонд несколько лет назад. Он был найден в автосалоне, где сидел три дня без движения. Сью Роджерс, основательница фонда, получила звонок с информацией о птице и согласилась её принять. Голубю помогли восстановить силы, но летать он так и не смог. Возможно, это следствие вируса или черепно-мозговой травмы. Его регулярно выводят на улицу подышать свежим воздухом.
Герман появился в фонде несколько лет назад, а щенок — в январе
Ланди — совсем малыш. Он появился в организации в январе, ему было всего 4 недели. Как сообщается в Фейсбуке, малыш весил 140 граммов и за 12 дней пребывания в фонде поправился до 255 граммов.
Малыш Ланди
На обследовании у ветеринара
Заводчик из Южной Каролины позвонил в фонд, так как не мог ухаживать за щенком с особыми потребностями. Основательница фонда считает, что его проблемы могут быть связаны с повреждением спинного мозга, а значит, ему придётся научиться ходить с инвалидной коляской. Ему надеются найти дом.
И вот однажды Герман и Ланди повстречались
Сью ухаживала за Ланди, а Герман сидел на лежанке. И тогда она решила положить щенка рядом с голубем. Она внимательно следила за происходящим, ведь было неизвестно, как поведут себя животные.
Оказавшись на одной подстилке, животные сразу потянулись друг к другу
Им нравится валяться и обниматься
Слишком мило!
Видео:
И ещё одно:
Желаем, чтобы в вашей жизни был такой человек, с которым вы сможете валяться и обниматься так же, как Ланди с Германом!
Источник: https://feiky.net/golub-kotoryj-ne-letaet-podruzhilsya-so-shhenkom-kotoryj-ne-mozhet-xodit-eto-tak-milo-chto-slyozy-ne-sderzhat.html?fbclid=IwAR2dmNZPKLUHwwh-6dBgW6VnPo5YSW7DMe8XyA0OINCaLEbBWxSsAFRzyMs
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