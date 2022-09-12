В СССР за этими вещами стояли в очередях, а сегодня они никому не нужны

В СССР существовал дефицит. Было сложно достать некоторые вещи, например, посуду и столовые приборы. Советские хозяйки считали, что без некоторых принадлежностей дом нельзя назвать полной чашей, потому выстаивали большие очереди в магазинах и покупали желанное у спекулянтов. А сегодня многие из этих вещей могут показаться совершенно бесполезными. Читайте в материале, во что в советское время наливали суп, какой сервиз все мечтали достать и почему кухня могла напоминать купе поезда.

Хрустальные салатники которые стояли за стеклом и сервизы, в том числе вожделенная «Мадонна»

О сервизе «Мадонна» мечтали многие хозяйки. /Фото: cheshskaya-posuda.ru

Очень популярна была посуда из хрусталя. Она демонстрировала достаток семьи, высокое социальное положение. В частности, хрустальные салатники были неизменным атрибутом праздничного стола. В большие ёмкости раскладывали салаты, в маленьких подавали солёные грибы, соленья, иногда варенье. Стоила такая радость не слишком дешево: например, в семидесятых годах за хрустальный салатник отдавали примерно от 15 до 60 рублей. Всё зависело от того, какого размера посуда. Сегодня в моде минимализм, лофт и прочее стили интерьера. Хрустальным салатникам не находится места в современной квартире. Многие считают, что это пережиток прошлого и отправляют эти емкости на дачу, в кладовку, или просто отдают желающим. Ведь есть масса другой посуды, выполненной из современных материалов, которые не бьются, да и стоят недорого. Но есть и любители тяжёлого граненого хрусталя.

Особое отношение было к сервизам. Его обязательно следовало иметь в доме. Чаще всего это был набор, включающий чашки, блюдца и заварочный чайник. В будние дни сервизы стояли в серванте, радуя своим внешним видом. Но когда приходили гости, хозяйки устанавливали их на праздничном столе. Отношение к наборам было трепетное, их использовали аккуратно, боялись испортить. Лидером среди сервизов был набор «Мадонна», производимый в ГДР. Его мечтали купить практически все. Хотя, если разобраться, говорить о высоком стиле и красоте этого дефицитного изделия достаточно сложно.

Покупали и отечественные сервизы с лепниной, фантазийными узорами, завитушками: например, Житомирской фабрики или завода Дулево. Стоили они очень дорого. В семидесятых годах, когда средняя зарплата была примерно 120 рублей, сервиз из фарфора на шесть персон продавался за 150 рублей. В настоящее время интерес к наборам утих. Гораздо популярнее современные стеклянные чайники, френч-прессы и прочее стильные вещички. Зато те, у кого от родителей остались модные в прошлом сервизы, могут поступить двумя способами — либо положить посуду на антресоль, либо попытался продать любителям-коллекционерам.

Мельхиоровые столовые приборы и пузатые супницы, которые ставили в центр стола

В центр стола ставили супницу, из которой каждый наливал себе половником первое блюдо.

Столовые приборы из медно-никелевого сплава, то есть из мельхиора, были хитом среди остальных. Это был прекрасны подарок: коробка с вилками, ножами и ложками их такого металла. Их доставали на праздники, чистили содой и сервировали стол. Многие предметы имели красивый причудливый узор, который добавлял торжественности. По стоимости: например, мельхиоровая ложка продавалась примерно за три рубля. Сегодня люди отдают предпочтение приборам из нержавеющей стали, так как это практично и удобно. Сталь легче по весу, она не темнеет, значит и мучиться с чисткой не придется. Мельхиоровые приборы у многих перекочевали на дачу.

Отдельное место занимал такой столовый прибор, как супница. В нее наливали первое блюдо, ставили в центр стола, и только потом еда разливалась по тарелкам. Красиво и элегантно. В тон посуде следовало подбирать и половник: гармония прежде всего. Чаще всего супница появлялась на кухне как часть столового сервиза. В некоторых семьях ей пользовались каждый день, но чаще всего, как и сервиз, этот предмет стоял в серванте и ждал своего звездного часа.

Сегодня супницы не особо популярны. Ведь это действительно достаточно хлопотно: налить в нее суп, потом ждать, когда он немного остынет, потом разливать по тарелочкам… Гораздо проще погреть тарелку с супом в микроволновке. Да и гости не горят желанием возиться с первым блюдом. Гораздо удобнее, когда оно подается уже распределенным на порции. Ну и, пожалуй, основная причина: хозяйки все реже готовят первые блюда. А уж во время праздника увидеть на столе суп — редкое явление.

Правда некоторые хозяюшки, которым от бабушек достались красивые супницы, порой используют ее как красивое и необычное блюдо для конфет. В этом случае предмет, как и раньше устанавливается в центре стола, только уже во время чаепития.

Металлические подстаканники «как в поезде»

Сегодня подстаканники в быту используются редко. /Фото: i2.wp.com

И еще один столовый предмет, о котором нельзя не написать. Это металлический подстаканник. Чаще всего его делали из латуни или меди, более дорогой вариант — мельхиоровый, и самый роскошный изготавливали из серебра. Иногда вещь украшали рисунком. Это мог быть портрет знаменитого писателя или поэта, памятник архитектуры или даже герб СССР. Подстаканник напоминал о поезде, где проводница разносит чай по купе.

Сегодня в подстаканниках нет необходимости. Ведь они предназначались для того, чтобы было комфортно держать тонкий стакан с горячим чаем. Современные кружки и стаканы обычно имеют двойные стенки, и обжечься об них достаточно сложно. Есть, конечно, приверженцы такого несовременного способа пить чай — используя подстаканник. Но их не так уж и много.

Мир устроен так, что некоторые вещи, которые раньше были незаменимыми, приобретают статус неактуальных. Ведь прогресс не остановить, да это было бы глупо. Но никто не говорит, что советские вещи, которые хранят тепло наших воспоминаний, надо выбрасывать на помойку. К тому же, многие их них со временем приобретают антикварную ценность.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/110922/54210/?fbclid=IwAR3tP2yz4NnalZkqb26jtKzWWraJL0t9Ym3CSw0mg6pJ58sx7DZd7CIkSLI