Карл III официально провозглашен королем Великобритании.
Карл III (Чарльз III) официально провозглашен Советом по престолонаследию новым королем Соединенного Королевства, сообщает ВВС.
Прокламация об этом подписана наследником престола принцем Уильямом, королевой-консортом Камиллой, лидером Палаты общин и лордом-председателем Совета Пенни Мордаунт, премьер-министром Британии Лиз Трасс и архиепископом Кентерберийским.
После официального подписания Основной прокламации к собравшимся в Сент-Джеймсском дворце вышел сам монарх.
В короткой речи он отдал дань любви и уважения покойной королеве, а затем с Библией в руках произнес клятву королевству и каждой его составляющей отдельно – Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.
Затем король подписал документ, удостоверяющий его клятву.
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/10sep2022/charles811.html
Комментариев нет.
← Ранее |
-
Архивы
- Сентябрь 2022 (40)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
- Ноябрь 2021 (91)
- Октябрь 2021 (92)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий