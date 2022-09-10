Карл III официально провозглашен королем Великобритании.

Карл III (Чарльз III) официально провозглашен Советом по престолонаследию новым королем Соединенного Королевства, сообщает ВВС.

Прокламация об этом подписана наследником престола принцем Уильямом, королевой-консортом Камиллой, лидером Палаты общин и лордом-председателем Совета Пенни Мордаунт, премьер-министром Британии Лиз Трасс и архиепископом Кентерберийским.

После официального подписания Основной прокламации к собравшимся в Сент-Джеймсском дворце вышел сам монарх.

В короткой речи он отдал дань любви и уважения покойной королеве, а затем с Библией в руках произнес клятву королевству и каждой его составляющей отдельно – Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.

Затем король подписал документ, удостоверяющий его клятву.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/10sep2022/charles811.html