Drone Photo Awards 2022
Международный фотоконкурс Drone Photo Awards объявил победителей и призеров за 2022 год
Лауреат премии "Фотография года". Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии.
Фото: Armand Sarlangue/Drone photo awards 2022
Первое место в категории "Город". Крыши района Эстербро, Копенгаген.
Фото: Serhiy Vovk/Drone photo awards 2022
Второе место в категории "Город". Баскетбольная площадка после песчаной бури в ОАЭ.
Фото: Yura Borschev/Drone photo awards 2022
Первое место в категории "Дикая природа". Фламинго.
Фото: Mehdi Mohebipour/Drone photo awards 2022
Второе место в категории "Дикая природа". Белый медведь на восточном побережье Шпицбергена.
Фото: Florian Ledoux/Drone photo awards 2022
Первое место в категории "Спорт". Участники лыжной гонки в польском городе Шклярска Поремба.
Фото: Daniel Koszela/Drone photo awards 2022
Второе место в категории "Спорт". Серфер ловит волну. Австралия.
Фото: Phil De Glanville/Drone photo awards 2022
Первое место в категории "Люди". Лодочник отдыхает после переправы пассажиров через реку Буриганга. Бангладеш.
Фото: Anindita Roy/Drone photo awards 2022
Второе место в категории "Люди". Сбор урожая водяных лилий на водно-болотных угодьях Западной Бенгалии.
Фото: Shibasish Saha/Drone photo awards 2022
Первое место в категории "Природа". Встреча пустыни и океана.
Фото: David Rouge/Drone photo awards 2022
Второе место в категории "Природа". Последствия извержения вулкана на острове Пальма.
Фото: Enrico Pescantini/Drone photo awards 2022
Первое место в категории "Абстракции". Работники соляной фермы.
Фото: Saurabh Sirohiya/Drone photo awards 2022
Второе место в категории "Абстракции". Влияние экстремальной солености на окружающую среду.
Фото: Suzanne Nelson/Drone photo awards 2022
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5968/61701
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