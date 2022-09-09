Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Drone Photo Awards 2022

Второе место в категории "Дикая природа". Белый медведь на восточном побережье Шпицбергена.

Международный фотоконкурс Drone Photo Awards объявил победителей и призеров за 2022 год

Лауреат премии "Фотография года". Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии.

Лауреат премии "Фотография года". Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии.

Фото: Armand Sarlangue/Drone photo awards 2022

Первое место в категории "Город". Крыши района Эстербро, Копенгаген.

Первое место в категории "Город". Крыши района Эстербро, Копенгаген.

Фото: Serhiy Vovk/Drone photo awards 2022

Второе место в категории "Город". Баскетбольная площадка после песчаной бури в ОАЭ.

Второе место в категории "Город". Баскетбольная площадка после песчаной бури в ОАЭ.

Фото: Yura Borschev/Drone photo awards 2022

Первое место в категории "Дикая природа". Фламинго.

Первое место в категории "Дикая природа". Фламинго.

Фото: Mehdi Mohebipour/Drone photo awards 2022

Второе место в категории "Дикая природа". Белый медведь на восточном побережье Шпицбергена.

Второе место в категории "Дикая природа". Белый медведь на восточном побережье Шпицбергена.

Фото: Florian Ledoux/Drone photo awards 2022

Первое место в категории "Спорт". Участники лыжной гонки в польском городе Шклярска Поремба.

Первое место в категории "Спорт". Участники лыжной гонки в польском городе Шклярска Поремба.

Фото: Daniel Koszela/Drone photo awards 2022

Второе место в категории "Спорт". Серфер ловит волну. Австралия.

Второе место в категории "Спорт". Серфер ловит волну. Австралия.

Фото: Phil De Glanville/Drone photo awards 2022

Первое место в категории "Люди". Лодочник отдыхает после переправы пассажиров через реку Буриганга. Бангладеш.

Первое место в категории "Люди". Лодочник отдыхает после переправы пассажиров через реку Буриганга. Бангладеш.

Фото: Anindita Roy/Drone photo awards 2022

Второе место в категории "Люди". Сбор урожая водяных лилий на водно-болотных угодьях Западной Бенгалии.

Второе место в категории "Люди". Сбор урожая водяных лилий на водно-болотных угодьях Западной Бенгалии.

Фото: Shibasish Saha/Drone photo awards 2022

Первое место в категории "Природа". Встреча пустыни и океана.

Первое место в категории "Природа". Встреча пустыни и океана.

Фото: David Rouge/Drone photo awards 2022

Второе место в категории "Природа". Последствия извержения вулкана на острове Пальма.

Второе место в категории "Природа". Последствия извержения вулкана на острове Пальма.

Фото: Enrico Pescantini/Drone photo awards 2022

Первое место в категории "Абстракции". Работники соляной фермы.

Первое место в категории "Абстракции". Работники соляной фермы.

Фото: Saurabh Sirohiya/Drone photo awards 2022

Второе место в категории "Абстракции". Влияние экстремальной солености на окружающую среду.

Второе место в категории "Абстракции". Влияние экстремальной солености на окружающую среду.

Фото: Suzanne Nelson/Drone photo awards 2022

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5968/61701

09.09.2022 - Posted by | Креатив...

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