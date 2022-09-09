Служение музе: Данте Алигьери и Беатриче Портинари

Поэта не интересовала земная любовь, всего себя он посвятил служению лишь одной музе, с которой они никогда не были по-настоящему близки.

Данте встретил свою музу – ангелоподобную Беатриче, когда ему было лишь девять. Прелестная девочка в алом платье была на год младше будущего великого поэта.

При виде ее всё его существо замирало, а в голове звучал голос: «Вот божество, которое сильнее тебя и будет владеть тобою». Он никак не мог отделаться от мысли, что Беатриче будто неземная. Воспоминание об их первой встрече Данте пронесёт через всю жизнь.

Посвящение богине

Спустя десять лет Данте снова её увидел. Беатриче была одета в белое, что ещё больше усиливало впечатление, будто она ангельской природы. Увидев юного поэта, девушка одарила его своей чудесной улыбкой. А тот испытал ощущение абсолютного, эйфорического счастья сродни тому экстазу, что испытывают святые на картинах художников Возрождения. В ту же ночь ему приснился сон: сама любовь несёт на руках «уснувшую и укутанную вуалью даму» и его, поэта, сердце. Данте сочинил свой первый сонет. Ещё долго он писал только о ней – его прекрасной Беатриче.

Ему было интересно всё, что с ней связано, будь то важные события или детали, незаметные стороннему человеку. Беатриче была обычной, живой и настоящей, но только не в его стихах. В них Данте превозносил её как богиню. Но чтобы девушки не коснулись злые сплетни обывателей, он притворялся, будто любит другую. Самолюбие Беатриче было задето, да так, что при очередной встрече она равнодушно прошла мимо.

Слишком хороша для этой жизни

Люди задавались вопросами: почему Данте и Беатриче не поженились? почему он любил её лишь на расстоянии?

А ему не нужна была настоящая близость, достаточно было её образа, который, скорее всего, не имел отношения к действительности. Поэт так и не узнал, какая она реальная – его Беатриче. Он поклонялся идеалу, что годился лишь для сонетов, но не для любви приземлённой и бытовой.

Данте посвятил Беатриче сборник Vita Nuova, где рассказал о своих чувствах с самой первой встречи и до безвременной кончины любимой – девушка умерла в 23 года, причина смерти нигде не упоминается. Это сочинение стало посмертным монументом, над которым не властны силы природы.

Ещё в том самом первом сонете Данте начал оплакивать свою героиню, будто предчувствую её раннюю гибель: «Эта скучная жизнь не достойна такого прекрасного существа».

Когда ушла из жизни Беатриче, Данте было 25. Он и сам чуть не отправился вслед за ней – потрясение было слишком сильным. Чтобы убежать от испепеляющей скорби, поэт с головой окунулся в науку – так, что почти ослеп, проводя всё своё время за книгами.

Предательство

Данте ненавидел себя за то, что после смерти Беатриче увлёкся другой женщиной. Он, кто собирался до последних своих дней стоять коленопреклонённый перед её алтарём! Поэт ругал себя, проклинал, считал подлецом и предателем. История эта всё равно обернулась в пользу Беатриче – она явилась Данте во сне, и тот понял, что она – его единственная муза, а та девушка была лишь поверхностным увлечением.

Но такое увлечение у него случилось не единожды. Данте был очарован женщиной по имени Пьетра, и к ней, не в пример Беатриче, его влекло уже по-человечески и совсем не платонически.

Стихов не заслужила

Данте женился на Джемме ди Мането Донати, у них родились трое детей: два сына и дочь. Для него жена была не богиней, а лишь пресловутой хранительницей очага. Такие женщины, по его мнению, не достойны восторженных сонетов. Их брак являлся, как тогда было принято, договором, где для каждого супруга подразумевались вполне конкретные роли.

Данте был вынужден покинуть Флоренцию, где родился и творил. С детьми и Джеммой он был разлучён на долгие годы, но уже в зрелом возрасте воссоединился с сыновьями и дочерью и взял на себя их воспитание. О жене нет упоминаний ни в одном его произведении. Данте навсегда остался жрецом в воздвигнутым им самим храмом своей Беатриче.

Источник: https://www.thevoicemag.ru/stars/krupnim-planom/sluzhenie-muze-dante-aligeri-i-beatriche-portinari/

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Данте и Беатриче — история любви… « Николлетто