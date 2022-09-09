Скончалась королева Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Она стала самым долго правящим монархом: летом 2022 года в стране отметили 70-летие со дня восшествия королевы на трон. При ней сменились 15 министров, последнего из которых — Лиз Трасс — она назначила на пост за два дня до смерти. Супруг Елизаветы II принц Филипп, с которым она прожила в браке почти 74 года, умер годом ранее в возрасте 99 лет. Новым монархом, не дожидаясь коронации, был провозглашен принц Чарльз — Карл III.

Королева Елизавета II во время визита в Берлин. 2015 год.

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Принцесса Елизавета и принц Филипп на балконе Букингемского дворца после венчания. 1947 год.

Фото: AP/ТАСС

Королева Елизавета II фотографирует своих корги в Виндзорском парке. 1960 год.

Фото: Anwar Hussein/Getty Images

Королева Елизавета и принц Филипп наряжают рождественскую елку в замке. 1969 год.

Фото: Bettmann/Contributor/Getty Images

Королева Елизавета II с Индирой Ганди в Дели. 1983 год.

Фото: David Levenson/Getty Images

Принцесса Диана и королева Елизавета в Лондоне. 1990 год.

Фото: Tim Graham Photo Library via Getty Images

Елизавета II и принца Филипп в Палате лордов. 2010 год.

Фото: EPA/ТАСС

Королева Елизавета II и принц Уильям в Королевской ложе в Альберт-холле. 2015 год.

Фото: Chris Jackson — WPA Pool/Getty Images

Королева Елизавета II, принц Гарри и его супруга Меган наблюдают за парадом в честь 100-летия Королевских ВВС. 2018 год.

Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Королева Великобритании на Неделе моды в Лондоне. 2018 год.

Фото: Zuma/ТАСС

Королева Великобритании в парке Национального института сельскохозяйственной ботаники в Кембридже. 2019 год.

Фото: Zuma/ТАСС

Королева на военной церемонии в Виндзорском замке. 2021 год.

Фото: Chris Jackson/Getty Images

Королева за рулем своего автомобиля Range Rover во время посещения Королевского Виндзорского конного шоу. 2021 год.

Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Праздничные мероприятия в честь 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне. На фото: принц Уэльский Чарльз, королева Великобритании Елизавета II, принц Луи, герцогиня Кембриджская Кэтрин, принцесса Шарлотта. 2022 год.

Фото: AP/ТАСС

Королева Елизавета II на свое 96-летие в поместье Сандрингем. 2022 год.

Фото: AP/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5970/61726