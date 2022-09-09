Скончалась королева Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Она стала самым долго правящим монархом: летом 2022 года в стране отметили 70-летие со дня восшествия королевы на трон. При ней сменились 15 министров, последнего из которых — Лиз Трасс — она назначила на пост за два дня до смерти. Супруг Елизаветы II принц Филипп, с которым она прожила в браке почти 74 года, умер годом ранее в возрасте 99 лет. Новым монархом, не дожидаясь коронации, был провозглашен принц Чарльз — Карл III.
Королева Елизавета II во время визита в Берлин. 2015 год.
Фото: Sean Gallup/Getty Images
Принцесса Елизавета и принц Филипп на балконе Букингемского дворца после венчания. 1947 год.
Фото: AP/ТАСС
Королева Елизавета II фотографирует своих корги в Виндзорском парке. 1960 год.
Фото: Anwar Hussein/Getty Images
Королева Елизавета и принц Филипп наряжают рождественскую елку в замке. 1969 год.
Фото: Bettmann/Contributor/Getty Images
Королева Елизавета II с Индирой Ганди в Дели. 1983 год.
Фото: David Levenson/Getty Images
Принцесса Диана и королева Елизавета в Лондоне. 1990 год.
Фото: Tim Graham Photo Library via Getty Images
Елизавета II и принца Филипп в Палате лордов. 2010 год.
Фото: EPA/ТАСС
Королева Елизавета II и принц Уильям в Королевской ложе в Альберт-холле. 2015 год.
Фото: Chris Jackson — WPA Pool/Getty Images
Королева Елизавета II, принц Гарри и его супруга Меган наблюдают за парадом в честь 100-летия Королевских ВВС. 2018 год.
Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images
Королева Великобритании на Неделе моды в Лондоне. 2018 год.
Фото: Zuma/ТАСС
Королева Великобритании в парке Национального института сельскохозяйственной ботаники в Кембридже. 2019 год.
Фото: Zuma/ТАСС
Королева на военной церемонии в Виндзорском замке. 2021 год.
Фото: Chris Jackson/Getty Images
Королева за рулем своего автомобиля Range Rover во время посещения Королевского Виндзорского конного шоу. 2021 год.
Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images
Праздничные мероприятия в честь 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне. На фото: принц Уэльский Чарльз, королева Великобритании Елизавета II, принц Луи, герцогиня Кембриджская Кэтрин, принцесса Шарлотта. 2022 год.
Фото: AP/ТАСС
Королева Елизавета II на свое 96-летие в поместье Сандрингем. 2022 год.
Фото: AP/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5970/61726
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