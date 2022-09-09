Николлетто

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Скончалась королева Елизавета II

Королева Елизавета II на свое 96-летие в поместье Сандрингем. 2022 год.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Она стала самым долго правящим монархом: летом 2022 года в стране отметили 70-летие со дня восшествия королевы на трон. При ней сменились 15 министров, последнего из которых — Лиз Трасс — она назначила на пост за два дня до смерти. Супруг Елизаветы II принц Филипп, с которым она прожила в браке почти 74 года, умер годом ранее в возрасте 99 лет. Новым монархом, не дожидаясь коронации, был провозглашен принц Чарльз — Карл III.

Королева Елизавета II во время визита в Берлин. 2015 год.

Королева Елизавета II во время визита в Берлин. 2015 год.

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Принцесса Елизавета и принц Филипп на балконе Букингемского дворца после венчания. 1947 год.

Принцесса Елизавета и принц Филипп на балконе Букингемского дворца после венчания. 1947 год.

Фото: AP/ТАСС

Королева Елизавета II фотографирует своих корги в Виндзорском парке. 1960 год.

Королева Елизавета II фотографирует своих корги в Виндзорском парке. 1960 год.

Фото: Anwar Hussein/Getty Images

Королева Елизавета и принц Филипп наряжают рождественскую елку в замке. 1969 год.

Королева Елизавета и принц Филипп наряжают рождественскую елку в замке. 1969 год.

Фото: Bettmann/Contributor/Getty Images

Королева Елизавета II с Индирой Ганди в Дели. 1983 год.

Королева Елизавета II с Индирой Ганди в Дели. 1983 год.

Фото: David Levenson/Getty Images

Принцесса Диана и королева Елизавета в Лондоне. 1990 год.

Принцесса Диана и королева Елизавета в Лондоне. 1990 год.

Фото: Tim Graham Photo Library via Getty Images

Елизавета II и принца Филипп в Палате лордов. 2010 год.

Елизавета II и принца Филипп в Палате лордов. 2010 год.

Фото: EPA/ТАСС

Королева Елизавета II и принц Уильям в Королевской ложе в Альберт-холле. 2015 год.

Королева Елизавета II и принц Уильям в Королевской ложе в Альберт-холле. 2015 год.

Фото: Chris Jackson — WPA Pool/Getty Images

Королева Елизавета II, принц Гарри и его супруга Меган наблюдают за парадом в честь 100-летия Королевских ВВС. 2018 год.

Королева Елизавета II, принц Гарри и его супруга Меган наблюдают за парадом в честь 100-летия Королевских ВВС. 2018 год.

Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Королева Великобритании на Неделе моды в Лондоне. 2018 год.

Королева Великобритании на Неделе моды в Лондоне. 2018 год.

Фото: Zuma/ТАСС

Королева Великобритании в парке Национального института сельскохозяйственной ботаники в Кембридже. 2019 год.

Королева Великобритании в парке Национального института сельскохозяйственной ботаники в Кембридже. 2019 год.

Фото: Zuma/ТАСС

Королева на военной церемонии в Виндзорском замке. 2021 год.

Королева на военной церемонии в Виндзорском замке. 2021 год.

Фото: Chris Jackson/Getty Images

Королева за рулем своего автомобиля Range Rover во время посещения Королевского Виндзорского конного шоу. 2021 год.

Королева за рулем своего автомобиля Range Rover во время посещения Королевского Виндзорского конного шоу. 2021 год.

Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Праздничные мероприятия в честь 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне. На фото: принц Уэльский Чарльз, королева Великобритании Елизавета II, принц Луи, герцогиня Кембриджская Кэтрин, принцесса Шарлотта. 2022 год.

Праздничные мероприятия в честь 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне. На фото: принц Уэльский Чарльз, королева Великобритании Елизавета II, принц Луи, герцогиня Кембриджская Кэтрин, принцесса Шарлотта. 2022 год.

Фото: AP/ТАСС

Королева Елизавета II на свое 96-летие в поместье Сандрингем. 2022 год.

Королева Елизавета II на свое 96-летие в поместье Сандрингем. 2022 год.

Фото: AP/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5970/61726

09.09.2022 - Posted by | Знаменитости...

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