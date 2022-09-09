"Свет сквозь дым": израильские художницы иллюстрируют военный дневник жительницы Харькова



Инна Кацева. Бумага.

"8 ИЮНЯ, 103 ДЕНЬ

Утро вчерашнего дня ничего не предвещало. Мальчишки лазили по черешне, объедая налитую соком, почти черную ягоду. Тишина. Трава гудит гулом. Ветра нет, слышен гул пчел, жуков и всякого летающего. В саду пахнет сиренью, пионами, чайной розой и пьяной бузиной. Слышно только как падают косточки. Ляп…, еще ляп…

Вой. Сирена. Опять. Мы не реагируем, оно воет тоской с надрывом.

Мам, оно замолчит?

Так, давайте, хватит черешню есть, вон шланг, включаю воду.

Топот ног, визг. Шланг окатывает ледяной водой мальчишек.

Сирена. Она воет постоянно.

О, шарахнуло. Далеко.

Визг и топот ног.

Харьков опять обстреляли. Опять.

Мы ложимся достаточно поздно, на ночь конечно нужно почитать.

Дочитываем "Волшебника из страны Оз".

Левка уже спит, обняв любимую мышу.

Марк не сдается. Слушает.

И тут. Опять.

Оно шарахнуло. Дважды.

Марк: мне страшно.

Лева проснулся, прижав мышь и побежал ко мне.

Марк: разбудили малыша. Левочка, спи, не волнуйся, уже все. Маааам, читай.

Лева опять в своей кроватке. Читаем.

Марк: мама, а танки ржавеют?

Я: да

Марк: а пушки?

Я: конечно ржавеют. Все ржавеет, что из металла, если не ухаживать.

Марк: аааа, понятно, читай.

Читаю

Марк: мам, а зачем ухаживать за страхом?"

Алла Човган с двумя маленькими детьми.

Фото предоставлено Аллой Човган

В театре "Маленький" в Тель-Авиве состоялся спектакль-читка дневника харьковского скульптора Аллы Човган, которая с начала войны в Украине описывает, как живет под обстрелами с двумя детьми – пятилетним Марком и трехлетним Левой.

Яна Горелик. Бумага. Цианотипия

А в фойе театра открылась благотворительная выставка израильских художниц, которые проиллюстрировали отрывки из дневника Аллы. Средства от продажи этих картин передаются в фонд "Грубая правда" для закупки средств защиты для украинских военнослужащих.

Ольга Бабкин. Акрил. Холст

"Самое лучшее, что случилось со мной, – это бабушка. Самое худшее – война"

Алла Човган – мать-одиночка, скульптор, жительница Харькова. За несколько месяцев до войны от коронавируса скончалась ее мать, и Алла осталась одна с двумя маленькими детьми. В беседе с редакцией NEWSru.co.il она рассказывает, что не хочет покидать родной город по множеству причин. Одна из них – желание встретить победу в Украине.

В доме у Аллы есть погреб, куда можно прятаться от обстрелов. Но время подлета ракеты – 40 секунд, и тревога срабатывает поздно. Дети уже знают, что во время обстрела нужно подойти к лестнице в погреб. А если они на улице, то падают на землю.

Татьяна Савин. Бумага. Акварель. Краски для стекла

"Мы называем это "рассмотреть жучков". Чтобы им, жучкам, не было страшно", – говорит Алла.

Но это не значит, что дети не понимают, что происходит. Они знают, что у них погиб сосед, видят разрушения в городе. И они слышат, что говорят взрослые. "Они слишком много знают и понимают".

Тарасов Анастасия. Акварель. Смешаная техника

Алла рассказывает о том, как выглядит их повседневная жизнь: "Я работаю, леплю, без этого никак. Мальчишки ловят бабочек, у нас ящерицы есть на участке, следят за ними. Играют в прятки. Вечером мы играем в настольные игры, просто прыгаем, бесимся, если есть шарики – ими играем, лопаем, перед сном читаю".

Даша Бельман. Бумага. Акварель.

Она рассказывает, и рассказ все время прерывается обстрелами.

Старший сын Аллы, Марк, любит книги и лепку. Младший, Лева, любит динозавров и энциклопедии. Мальчики боятся умереть и что не будет мамы. А еще – что придут военные, а Марк не сможет защитить маму и малыша.

"Музы не молчат, когда говорят пушки. Музы ищут способы противостоять"

Яна Горелик. Бумага. Цианотипия

Куратор выставки Татьяна Савин рассказала нашей редакции, что она, а также еще два организатора этого мероприятия – Юлия Голанд и Наталья Майорчик – хотели дать площадку художникам и тем, кто захочет купить их картины, дать возможность сделать свой вклад. И сделать это на площадке, которой люди смогут довериться.

Организаторы предложили художникам прочесть отрывки из дневника Аллы Човган. На выставке возле каждой картины висит текст, послужившей для художника отправной точкой.

На выставке можно увидеть 26 работ 14 художниц. Все средства от продажи работ пойдут в фонд, который покупает бронежилеты, каски и тепловизоры для украинских военнослужащих. С этим фондом с самого начала войны работает израильская художница Зои Север, которая была приглашена на спектакль и выставку и ответила на вопросы аудитории.

Театр "Маленький", Тель-Авив

Предоставлено организаторами выставки

"Музы не молчат, когда говорят пушки. Музы ищут способы противостоять, и искусство имеет большую силу. Как имеет огромную силу дневник Аллы Човган, которая пытается быть светом не только для своих детей, но и голосом всех украинцев, сидящих сейчас под обстрелами. И еще этот дневник – он одновременно сводит с ума и трогает, потому что все время хочется кричать, чтобы Алла брала детей и уезжала, но понимаешь, что всю Украину вывезти невозможно. Поэтому "Свет сквозь дым"", – говорит Татьяна.

Источник: https://www.newsru.co.il/israel/8sep2022/kharkov_505.html