НОВОСТИ МИРА
Актеры Брэд Питт и Ана де Армас представили фильм "Блондинка " в Венеции
Фото: Maria Moratti/Getty Images
Жара в Дакке, Бангладеш
Фото: Syed Mahamudur Rahman/NurPhoto via Getty Images
В Париже на аукцион выставили скелет динозавра возрастом 150 миллионов лет
Фото: Chesnot/Getty Images
В пострадавшей от землетрясения китайской провинции Сычуань ведутся работы по ликвидации последствий
Фото: Zhang Lang/Chaina News Service
Модели представляют творения из линии детской одежды во время Китайской недели моды в Пекине
Фото: АР/ТАСС
В результате таяния Алечского ледника в Швейцарии обнаружены обломки самолета, потерпевшего крушение в 1968 году
Фото: EPA/Vostock-photo
Лесные пожары в Калифорнии
Фото: АР/ТАСС
На Филиппинах прошли общенациональные учения на случай землетрясения
Фото: АР/ТАСС
Приспущенный флаг у Генерального консульства Великобритании в Стамбуле
Фото: Hakan Akgun/ dia images via Getty Images
Выставка домашних животных в Бангкоке
Фото: ЕРА/ТАСС
Празднование Дня независимости Бразилии
Фото: AP/ТАСС
В Нью-Йорке состоялся показ коллекции Christian Siriano
Фото: AP/ТАСС
В Палестине начался сезон сбора урожая гуавы
Фото: AP/ТАСС
Индонезия столкнулась с протестами после повышения цен на топливо
Фото: Muhammad A.F/Anadolu Agency via Getty Images
В турецкой Анталии стартовал 17-й Международный фестиваль песчаных скульптур
Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images
Чемпионат Таиланда среди домашних животных на Pet Expo 2022 в Бангкоке
Фото: EPA/Vostock-photo
Ураган Кей в мексиканском Лос-Кабосе
Фото: EPA/Vostock-photo
Гаитяне протестуют против высоких цен и отсутствия безопасности
Фото: EPA/Vostock-photo
Сильный дождь в Мумбаи
Фото: Satish Bate/Hindustan Times via Getty Images
Смерч над итальянским озером Гарда
Фото: EPA/Vostock-photo
Демонстрация против повышения цен на топливо в Джакарте
Фото: Aditya Irawan/NurPhoto via Getty Images
В Ираке шииты отмечают Арбаин — 40-й день поминовения имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
Палестинец пытается поймать сокола с помощью сети в центральной части сектора Газа
Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images
Открытый чемпионат США по теннису
Фото: АР/ТАСС
Цветение вереска в природном парке Шлаубеталь в Германии
Фото: DPA/ТАСС
Активисты движения Animal Rebellion, выступающие за спасение животных и климата, облили краской здание парламента в Лондоне
Фото: Victoria Jones/PA Images via Getty Images
Закат в Калифорнии
Фото: Mario Tama/Getty Images
Объединенные Арабские Эмираты отправляют гуманитарную помощь пострадавшему от наводнений Пакистану
Фото: EPA/Vostock-photo
Жители Сеула гуляют по территории дворца Кёнбоккун
Фото: АР/ТАСС
Коза на пастбище. Германия.
Фото: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images
Уходящий с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон с супругой Кэрри покинули резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Закат в Стамбуле
Фото: AP/ТАСС
Парад кадетов Военно-воздушных сил Пакистана в рамках празднования Дня обороны в Карачи
Фото: EPA/Vostock-photo
Неделя моды проходит в Пекине
Фото: AP/ТАСС
В Баварии ведется подготовка к фестивалю пива "Октоберфест"
Фото: Peter Kneffel/picture alliance via Getty Images
Лесной пожар на юге Калифорнии
Фото: AP/ТАСС
Американский музыкант Will.i.am во время открытия Недели моды Mercedes-Benz в Берлине
Фото: EPA/Vostock-photo
Женщины достают вещи из дома, затопленного в результате муссонных дождей в провинции Синд, Пакистан
Фото: AP/ТАСС
В индийском Кашмире готовится к открытию первый мультиплекс с тремя кинозалами вместимостью до 520 человек
Фото: EPA/Vostock-photo
Около 1,7 миллиона кубинских школьников возвращаются к занятиям после летних каникул
Фото: EPA/Vostock-photo
Сильная засуха в Сомали уничтожила посевы и привела к росту цен на продовольствие, в результате чего более 7 миллионов человек оказались под угрозой голода. На фото: лагерь для перемещенных лиц в пострадавшем от засухи Байдоа.
Фото: Ed Ram/Getty Images
В Индии отмечают 25-ю годовщину смерти матери Терезы
Фото: АР/ТАСС
Празднование Международного дня женщин коренных народов в городе Сонсонате, Сальвадор
Фото: Camilo Freedman/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Тренировка солдат в провинции Шаньдун на востоке Китая
Фото: Fang Dehua/VCG via Getty Images
Неделя моды в Будапеште
Фото: EPA/Vostock-photo
В Калифорнии температура на неделе может достичь 46 градусов по Цельсию
Фото: Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images
В Индии проходит десятидневный религиозный праздник Ганеша Чатуртхи, посвященный богу мудрости и благополучия с человеческим телом и головой слона. Во время фестиваля красочные статуи Ганеши погружают в воды океана или реки.
Фото: EPA/Vostock-photo
Жители Индонезии протестуют против повышения цен на топливо
Фото: EPA/Vostock-photo
Ракета SpaceX Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с партией спутников Starlink
Фото: АР/ТАСС
Последствия лесного пожара в Уиде, штат Калифорния
Фото: АР/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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