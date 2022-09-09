НОВОСТИ МИРА

Актеры Брэд Питт и Ана де Армас представили фильм "Блондинка " в Венеции

Фото: Maria Moratti/Getty Images

Жара в Дакке, Бангладеш

Фото: Syed Mahamudur Rahman/NurPhoto via Getty Images

В Париже на аукцион выставили скелет динозавра возрастом 150 миллионов лет

Фото: Chesnot/Getty Images

В пострадавшей от землетрясения китайской провинции Сычуань ведутся работы по ликвидации последствий

Фото: Zhang Lang/Chaina News Service

Модели представляют творения из линии детской одежды во время Китайской недели моды в Пекине

Фото: АР/ТАСС

В результате таяния Алечского ледника в Швейцарии обнаружены обломки самолета, потерпевшего крушение в 1968 году

Фото: EPA/Vostock-photo

Лесные пожары в Калифорнии

Фото: АР/ТАСС

На Филиппинах прошли общенациональные учения на случай землетрясения

Фото: АР/ТАСС

Приспущенный флаг у Генерального консульства Великобритании в Стамбуле

Фото: Hakan Akgun/ dia images via Getty Images

Выставка домашних животных в Бангкоке

Фото: ЕРА/ТАСС

Празднование Дня независимости Бразилии

Фото: AP/ТАСС

В Нью-Йорке состоялся показ коллекции Christian Siriano

Фото: AP/ТАСС

В Палестине начался сезон сбора урожая гуавы

Фото: AP/ТАСС

Индонезия столкнулась с протестами после повышения цен на топливо

Фото: Muhammad A.F/Anadolu Agency via Getty Images

В турецкой Анталии стартовал 17-й Международный фестиваль песчаных скульптур

Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

Чемпионат Таиланда среди домашних животных на Pet Expo 2022 в Бангкоке

Фото: EPA/Vostock-photo

Ураган Кей в мексиканском Лос-Кабосе

Фото: EPA/Vostock-photo

Гаитяне протестуют против высоких цен и отсутствия безопасности

Фото: EPA/Vostock-photo

Сильный дождь в Мумбаи

Фото: Satish Bate/Hindustan Times via Getty Images

Смерч над итальянским озером Гарда

Фото: EPA/Vostock-photo

Демонстрация против повышения цен на топливо в Джакарте

Фото: Aditya Irawan/NurPhoto via Getty Images

В Ираке шииты отмечают Арбаин — 40-й день поминовения имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Палестинец пытается поймать сокола с помощью сети в центральной части сектора Газа

Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Открытый чемпионат США по теннису

Фото: АР/ТАСС

Цветение вереска в природном парке Шлаубеталь в Германии

Фото: DPA/ТАСС

Активисты движения Animal Rebellion, выступающие за спасение животных и климата, облили краской здание парламента в Лондоне

Фото: Victoria Jones/PA Images via Getty Images

Закат в Калифорнии

Фото: Mario Tama/Getty Images

Объединенные Арабские Эмираты отправляют гуманитарную помощь пострадавшему от наводнений Пакистану

Фото: EPA/Vostock-photo

Жители Сеула гуляют по территории дворца Кёнбоккун

Фото: АР/ТАСС

Коза на пастбище. Германия.

Фото: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

Уходящий с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон с супругой Кэрри покинули резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Закат в Стамбуле

Фото: AP/ТАСС

Парад кадетов Военно-воздушных сил Пакистана в рамках празднования Дня обороны в Карачи

Фото: EPA/Vostock-photo

Неделя моды проходит в Пекине

Фото: AP/ТАСС

В Баварии ведется подготовка к фестивалю пива "Октоберфест"

Фото: Peter Kneffel/picture alliance via Getty Images

Лесной пожар на юге Калифорнии

Фото: AP/ТАСС

Американский музыкант Will.i.am во время открытия Недели моды Mercedes-Benz в Берлине

Фото: EPA/Vostock-photo

Женщины достают вещи из дома, затопленного в результате муссонных дождей в провинции Синд, Пакистан

Фото: AP/ТАСС

В индийском Кашмире готовится к открытию первый мультиплекс с тремя кинозалами вместимостью до 520 человек

Фото: EPA/Vostock-photo

Около 1,7 миллиона кубинских школьников возвращаются к занятиям после летних каникул

Фото: EPA/Vostock-photo

Сильная засуха в Сомали уничтожила посевы и привела к росту цен на продовольствие, в результате чего более 7 миллионов человек оказались под угрозой голода. На фото: лагерь для перемещенных лиц в пострадавшем от засухи Байдоа.

Фото: Ed Ram/Getty Images

В Индии отмечают 25-ю годовщину смерти матери Терезы

Фото: АР/ТАСС

Празднование Международного дня женщин коренных народов в городе Сонсонате, Сальвадор

Фото: Camilo Freedman/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Тренировка солдат в провинции Шаньдун на востоке Китая

Фото: Fang Dehua/VCG via Getty Images

Неделя моды в Будапеште

Фото: EPA/Vostock-photo

В Калифорнии температура на неделе может достичь 46 градусов по Цельсию

Фото: Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images

В Индии проходит десятидневный религиозный праздник Ганеша Чатуртхи, посвященный богу мудрости и благополучия с человеческим телом и головой слона. Во время фестиваля красочные статуи Ганеши погружают в воды океана или реки.

Фото: EPA/Vostock-photo

Жители Индонезии протестуют против повышения цен на топливо

Фото: EPA/Vostock-photo

Ракета SpaceX Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с партией спутников Starlink

Фото: АР/ТАСС

Последствия лесного пожара в Уиде, штат Калифорния

Фото: АР/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/