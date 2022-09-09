Королева Елизавета II и принц Филипп: я — королева Великобритании, а ты — мой король.

Елизавета II и принц Филлипп.

Королева любит того, кого должна, а не того, кого хочет. Эту историческую аксиому опровергла Елизавета Вторая, прожив в счастливом браке со своим супругом Филиппом 74 лет. В браке, который служит образцом семейных отношений, человеческой преданности и женской мудрости.

С первого взгляда

Детские фотографии принцессы Лилибет.

Принцесса Лилибет, как называли ее в кругу семьи, с детства отличалась настойчивостью и железным характером. Она безумно любила лошадей и была прекрасной наездницей. Часто девочка заявляла, что выйдет замуж только за фермера-коневода, потому что не представляла свою жизнь без любимых животных. Но позже она сделала иной выбор, влюбившись в курсанта-моряка, что на взгляд королевского семейства было немногим лучше, чем фермер.

Елизавета и Филипп на танцевальной вечеринке. / Фото: airmaxgold.org

Высокий и стройный блондин, кадет Королевского военно-морского колледжа покорил сердце принцессы с первого взгляда. / Фото: motorpro-top.ru

Они познакомились на семейном приеме. Мало кто знает, что Филипп является четвероюродным братом Елизаветы. Лилибет тогда было 13 лет, а Филиппу — 18. Высокий и стройный блондин, кадет Королевского военно-морского колледжа покорил сердце принцессы с первого взгляда. И, как оказалось, на всю жизнь. Филипп, принц Греческий и Датский, родился на острове Корфу в королевской семье, потерявшей власть.

Принц Филипп.

Его дед был убит в 1913 году, дядя – свергнут с престола, а отец после утраты всех регалий с позором бежал из Греции со своей семьей. Позже родители Филиппа расстались. Принц Андрей перебрался в Монте-Карло, где продолжал проматывать остатки семейного состояния, а его бывшая жена с детьми обосновалась в Париже, где вскоре потеряла рассудок из-за всех обрушившихся на семью невзгод. После этого печального события Филиппа забрал к себе отец, определил мальчика в закрытую школу и практически забыл о нём.

В день свадьбы. / Фото: imperor.net

Приветствуя подданных. / Фото: peopletalk.ru

Спустя несколько лет Филипп самостоятельно добрался до Англии, где его приютили родственники. Единственное, что он получил в наследство от отца, было кольцо с печаткой. Конечно, о таком суженом родители Елизаветы для своей дочери не помышляли. Но ни о ком другом девушка даже слышать не хотела. В первые годы войны принцесса Елизавета и принц Филипп, служивший во флоте, не виделись, однако, переписка не прекращалась.

Это любовь. / Фото: mamaplus.md

Фотография любимого человека прочно обосновалась на прикроватном столике будущей королевы. Ее родители не теряли надежды на то, что более достойный претендент составит партию их дочери, но девушка была непреклонна. Вскоре родители Елизаветы начали понимать, что их дочь испытывает по-настоящему глубокое чувство к Филиппу и незадолго до свадьбы король Георг VI присвоил будущему зятю титул герцога Эдинбургского.

Счастливые родители. / Фото: eonline.com

Спустя десять лет Елизавета, тогда уже королева, посвятит мужа в принцы. Историки английской королевской семьи поговаривают, что Елизавета сама сделала предложение Филиппу, как когда-то её прабабка, королева Виктория. Нет на свете крепостей, которые не может завоевать настоящая женщина! В итоге 20 ноября 1947 года Филипп, отказавшись от своих греческих и датских титулов, перейдя из православия в англиканство, приняв британское подданство и взяв фамилию деда с материнской стороны Маунтбаттен, женился на принцессе Елизавете.

В тени венценосной жены

Монаршая пара с детьми. / Фото: edikst.ru

Бракосочетание, как и полагается по традиции, состоялось в Вестминстерском аббатстве. По королевским меркам это было скромное торжество. Если со стороны невесты присутствовал весь королевский двор, то со стороны жениха — только мать, которая уже давно находилась в состоянии прострации. Несмотря на этот печальный факт, свадьба была яркой и очень красивой. Платье для новобрачной сшил придворный модельер Норман Хартнелл, вдохновленный картиной Сандро Боттичелли «Весна».

Взирая в даль./фото: onedio.com

«Я обнаружил в музее картину Боттичелли, на которой была изображена девушка в струящемся вдоль тела шелке цвета слоновой кости, усыпанном цветами жасмина, аспарагуса и бутонами роз. Всю эту флору я воссоздал с помощью хрустальных бусин и жемчуга», — вспоминал он. На голове Елизаветы сияла драгоценная тиара ее матери, а пятиметровую фату несли два пажа. После свадьбы супруги были неразлучны и вели светскую жизнь.

После свадьбы супруги были неразлучны. / Фото: nabludatel.net

Вскоре у них родились дети — Чарльз и Анна. Но в феврале 1952 года, когда Король Англии и отец Елизаветы Георг VI скончался от тромба в сердце, Филипп стал первым, кто, преклонив колено, принес клятву верности Елизавете II как королеве: «Я, Филипп, герцог Эдинбургский, становлюсь вашим пожизненным вассалом и нижайшим слугой; обещаю служить вам верой и правдой и умереть за вас, что бы ни случилось. Да поможет мне Бог!».

Счастливое семейство. / Фото: rebrn.com

Филипп сдержал слово, став для своей супруги надежной опорой и лучшим советчиком в трудные минуты. Но он превратился в тень своей королевы… В феврале 1960 года на свет появился второй сын королевской четы — Эндрю Маунтбаттен-Виндзор. Елизавета в знак своей преданности мужу назвала мальчика в честь отца Филиппа Андрея. Филипп после такого поворота событий избавился от комплекса “тени” и начал заниматься благотворительностью.

Супруги дома. / Фото: bandt.com.au

Центром его внимания оказались вопросы образования, молодежь и спорт. В общественной жизни Филипп всегда оставался на шаг позади своей супруги, но в семье он всё-таки добился права первого голоса. Иногда, как и многим женщинам, королеве бывает приятно почувствовать себя слабой и беззащитной, и муж дает ей эту возможность.

Дедушка — скала

Внимание! Нас снимают! / Фото: adfaver.ru

К 90-летию королевы был снят замечательный фильм о монаршей чете. Елизавета и Филипп считают семью жизненным приоритетом. По словам детей и внуков, секрет семейного счастья королевы кроется в важном решении, которое она приняла в свое время: если она, как монарх, возглавляет страну, то семью будет безоговорочно возглавлять Филипп. Во всех важных семейных свершениях решающее слово именно за герцогом Эдинбургским.

Три поколения монархов. / Фото: woman.ru

По этому поводу внучка Елизаветы Второй и принца Филиппа принцесса Йоркская Эжени сказала:" Дедушка – невероятный. Он сильный и надежный. Он был и остается скалой для всех нас." Сегодня королева много времени проводит в своем поместье, занимаясь дрессировкой лошадей и собак. По вечерам она гуляет под руку с любимым супругом, и не любит, когда нарушают их с Филиппом уединение. Время расставляет все на свои места, и тогда понимаешь, что награда жизни — вовсе не в короне, а в тихом женском счастье быть любимой…

БОНУС

Королева Елизавета II и принц Филлипп в тронном зале. / Фото: cluebits.com

30 фотографий из архива британской королевской семьи, сделанных лордом Сноудоном — прекрасная возможность побывать в гостях у британских монархов.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/160317/33727/?fbclid=IwAR2u5UUAf3QlPCUxZHmEW1WLavAl9WP32mb4Q4K_qc6Iy09koK7iJflBvxo