Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Калифорния снова в огне.

Фото: AP Photo

К настоящему времени подтверждена гибель двух человек, полностью сгорели семь домохозяйств, еще 5000 находятся под угрозой уничтожения. Около 1500 домов были эвакуированы.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/6sep2022/calif_fire.html

09.09.2022 - Posted by | Я умерЪ...

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