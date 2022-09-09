Калифорния снова в огне.

Фото: AP Photo

К настоящему времени подтверждена гибель двух человек, полностью сгорели семь домохозяйств, еще 5000 находятся под угрозой уничтожения. Около 1500 домов были эвакуированы.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/6sep2022/calif_fire.html