Изысканные диадемы и тиары из коллекции «первой леди Европы» Ее Величества Елизаветы II

Изысканные диадемы и тиары из коллекции «первой леди Европы»

Необыкновенные драгоценности всегда вызывают восхищение и душевный трепет. И хотя у всех королевских семей Европы есть, чем похвастаться, но, бесспорно, одна из самых дорогих и роскошных коллекций ювелирных украшений в мире принадлежит царствующей королеве Великобритании Елизавете II. В этом обзоре речь пойдет о роскошной коллекции диадем и тиар.

Сначала разберемся, чем такие драгоценные головные уборы как диадемы и тиары различаются между собой. Изящные и романтичные тиары обычно имеют более легкую конструкцию и одинаковую ширину по всей длине. Они больше подходят юным принцессам. Диадемы немного массивнее тиар и часто имеют форму короны – возвышающейся кверху и сужающейся к краям. Больше подходят королевам. Тиары часто имеют вид ободка, а диадемы — замыкаются в кольцо.

Диадема Георга IV

Диадема Георга IV

Очаровывающая своей красотой диадема с оригинальным орнаментом в виде крестов и национальных символов. Казалось бы, это чисто женская диадема, но на самом деле первым ее обладателем был Георг IV.

Елизавета II в диадеме Георга IV

Диадема Георга IV

Елизавета II и диадема Георга VI

Диадема Георга IV украшает голову Елизаветы II

Елизавета II в диадеме Георга IV

Франж-тиара короля Георга III

Франж-тиара короля Георга III

Эта тиара, на изготовление которой пошли принадлежавшие королю Георгу III бриллианты, относится к франж-тиарам, зубцы которых напоминают бахрому. Первой ее обладательницей была юная королева Виктория, а Елизавета надевала ее на собственную свадьбу.

Королева Виктория в тиаре-франж

Королева-мать в тиаре-франж

Свадьба Елизаветы с принцем Филиппом в 1947 году

Елизавета II на свадьбе с принцем Филиппом в 1947 году

Тиара «Русский кокошник»

В роскошной коллекции Елизаветы II имеется еще одна франж-тиара. Ее изготовили для супруги Эдуарда VII, Александры, сестра которой, Мария Федоровна, была русской императрицей.

Елизавета в тиаре Русский кокошник

Джеральд Форд с Королевой на званом обеде в честь королевской четы в Белом доме, 1976 год

Тиара Русский кокошник украшает голову Елизаветы II

Свадебная корона или Тиара от Девушек Великобритании и Северной Ирландии

Тиара от Девушек Великобритании и Северной Ирландии

Эту, самую любимую тиару Елизаветы, подарила ей на свадьбу бабушка, королева Мария. А ей она также досталась в свое время в качестве свадебного подарка.

Елизавета в тиаре от Девушек Великобритании и Северной Ирландии

Тиара от Девушек Великобритании и Северной Ирландии

Свадебная тиара на голове Елизаветы II

Елизавета II в любимой тиаре

Кембриджская тиара

Эту корону Елизавета подарила принцессе Диане на свадьбу. Но на саму свадьбу Диана ее не надевала, посчитав слишком громоздкой, хотя впоследствии часто носила.

Елизавета в Кембриджсой тиаре

Диана в Кембриджской тиаре

Владимирская тиара

Владимирская тиара с жемчужными подвесками

Владимирская тиара с изумрудными подвесками

Эту тиару с жемчужными подвесками, в 1921 году Мария Текская, бабушка Елизаветы, выкупила у одной эмигрировавшей из России русской княжны, которая смогла вывезти свои драгоценности в Европу. Впоследствии по заказу Марии Текской был изготовлен еще один комплект подвесок для этой тиары, на сей раз изумрудных.

Владимирская тиара с жемчужными подвесками на голове королевы

Владимирская тиара с изумрудными подвесками

Рубиновая бирманская тиара

Рубиновая бирманская тиара

Получив на свадьбу от народа Бирмы подарок в виде драгоценных камней, Елизавета заказала изготовить из них тиару, которая получилась роскошной.

Елизавета в Рубиновой бирманской тиаре

Восточная или индийская тиара

Восточная или индийская тиара

Тиара была изготовлена для королевы Виктории. Особенно нравилась она матери Елизаветы.

Елизавета в Восточной тиаре

Тиара Halo от Cartier

Тиара Halo от Cartier

Эту тиару Елизавете подарила на ее 18-летие королева-мать. Тиара имеет удивительное свойство — при освещении над ней в результате оптического эффекта, создающегося ее камнями, появляется светящийся ореол. Именно эту тиару выбрала для на своей свадьбы Кэтт Миддлтон.

Кэтт Миддлтон в тиаре Halo от Cartier

И еще несколько прекрасных экземпляров …

Эсмералдская тиара

Тиара Дели дарбар

Бриллианто-сапфировая тиара

Индийская тиара

В одном из предыдущих обзоров мы рассказывали о великолепных коронах Великобритании . Эти драгоценности никого не оставят равнодушными.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/080617/34855/?fbclid=IwAR2kE-AuZF9W7sUWXDRfdYhohITw2Bka4NOit-h-J6vdKJP8Pg-b_AF14_k