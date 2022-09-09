Изысканные диадемы и тиары из коллекции «первой леди Европы» Ее Величества Елизаветы II
Изысканные диадемы и тиары из коллекции «первой леди Европы»
Необыкновенные драгоценности всегда вызывают восхищение и душевный трепет. И хотя у всех королевских семей Европы есть, чем похвастаться, но, бесспорно, одна из самых дорогих и роскошных коллекций ювелирных украшений в мире принадлежит царствующей королеве Великобритании Елизавете II. В этом обзоре речь пойдет о роскошной коллекции диадем и тиар.
Сначала разберемся, чем такие драгоценные головные уборы как диадемы и тиары различаются между собой. Изящные и романтичные тиары обычно имеют более легкую конструкцию и одинаковую ширину по всей длине. Они больше подходят юным принцессам. Диадемы немного массивнее тиар и часто имеют форму короны – возвышающейся кверху и сужающейся к краям. Больше подходят королевам. Тиары часто имеют вид ободка, а диадемы — замыкаются в кольцо.
Диадема Георга IV
Диадема Георга IV
Очаровывающая своей красотой диадема с оригинальным орнаментом в виде крестов и национальных символов. Казалось бы, это чисто женская диадема, но на самом деле первым ее обладателем был Георг IV.
Елизавета II в диадеме Георга IV
Диадема Георга IV
Елизавета II и диадема Георга VI
Диадема Георга IV украшает голову Елизаветы II
Елизавета II в диадеме Георга IV
Франж-тиара короля Георга III
Франж-тиара короля Георга III
Эта тиара, на изготовление которой пошли принадлежавшие королю Георгу III бриллианты, относится к франж-тиарам, зубцы которых напоминают бахрому. Первой ее обладательницей была юная королева Виктория, а Елизавета надевала ее на собственную свадьбу.
Королева Виктория в тиаре-франж
Королева-мать в тиаре-франж
Свадьба Елизаветы с принцем Филиппом в 1947 году
Елизавета II на свадьбе с принцем Филиппом в 1947 году
Тиара «Русский кокошник»
В роскошной коллекции Елизаветы II имеется еще одна франж-тиара. Ее изготовили для супруги Эдуарда VII, Александры, сестра которой, Мария Федоровна, была русской императрицей.
Елизавета в тиаре Русский кокошник
Джеральд Форд с Королевой на званом обеде в честь королевской четы в Белом доме, 1976 год
Тиара Русский кокошник украшает голову Елизаветы II
Свадебная корона или Тиара от Девушек Великобритании и Северной Ирландии
Тиара от Девушек Великобритании и Северной Ирландии
Эту, самую любимую тиару Елизаветы, подарила ей на свадьбу бабушка, королева Мария. А ей она также досталась в свое время в качестве свадебного подарка.
Елизавета в тиаре от Девушек Великобритании и Северной Ирландии
Тиара от Девушек Великобритании и Северной Ирландии
Свадебная тиара на голове Елизаветы II
Елизавета II в любимой тиаре
Кембриджская тиара
Эту корону Елизавета подарила принцессе Диане на свадьбу. Но на саму свадьбу Диана ее не надевала, посчитав слишком громоздкой, хотя впоследствии часто носила.
Елизавета в Кембриджсой тиаре
Диана в Кембриджской тиаре
Владимирская тиара
Владимирская тиара с жемчужными подвесками
Владимирская тиара с изумрудными подвесками
Эту тиару с жемчужными подвесками, в 1921 году Мария Текская, бабушка Елизаветы, выкупила у одной эмигрировавшей из России русской княжны, которая смогла вывезти свои драгоценности в Европу. Впоследствии по заказу Марии Текской был изготовлен еще один комплект подвесок для этой тиары, на сей раз изумрудных.
Владимирская тиара с жемчужными подвесками на голове королевы
Владимирская тиара с изумрудными подвесками
Рубиновая бирманская тиара
Рубиновая бирманская тиара
Получив на свадьбу от народа Бирмы подарок в виде драгоценных камней, Елизавета заказала изготовить из них тиару, которая получилась роскошной.
Елизавета в Рубиновой бирманской тиаре
Восточная или индийская тиара
Восточная или индийская тиара
Тиара была изготовлена для королевы Виктории. Особенно нравилась она матери Елизаветы.
Елизавета в Восточной тиаре
Тиара Halo от Cartier
Тиара Halo от Cartier
Эту тиару Елизавете подарила на ее 18-летие королева-мать. Тиара имеет удивительное свойство — при освещении над ней в результате оптического эффекта, создающегося ее камнями, появляется светящийся ореол. Именно эту тиару выбрала для на своей свадьбы Кэтт Миддлтон.
Кэтт Миддлтон в тиаре Halo от Cartier
И еще несколько прекрасных экземпляров …
Эсмералдская тиара
Тиара Дели дарбар
Бриллианто-сапфировая тиара
Индийская тиара
В одном из предыдущих обзоров мы рассказывали о великолепных коронах Великобритании . Эти драгоценности никого не оставят равнодушными.
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/080617/34855/?fbclid=IwAR2kE-AuZF9W7sUWXDRfdYhohITw2Bka4NOit-h-J6vdKJP8Pg-b_AF14_k
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