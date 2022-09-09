Звезды и первые красавицы Венецианского кинофестиваля 2022 года.

Президент жюри Венецианского кинофестиваля 2022 года Джулианна Мур

Продолжается 79-й Венецианский кинофестиваль, который завершится 10 сентября.

Пенелопа Крус

В течение первой недели фестиваля на красной дорожке побывало множество знаменитостей. Актриса и писательница Джулианна Мур (председатель жюри), испанская актриса и модель Пенелопа Крус, американская актриса и режиссер Оливия Уайлд, британская актриса Тильда Суинтон, австралийская актриса Кейт Бланшетт и многие другие.

Хизер Грэм

Внимание фотографов было привлечено не только к звездам киноиндустрии, но и к супермоделям в ослепительных нарядах. В этом году на Венецианском фестивале появились Ирина Шейк, Наташа Поли, Сара Сампайо, Стелла Максвелл, Алессандра Амбросио, Барбара Палвин.

Алина Байкова

Тильда Суинтон

Роуз Бертрам

Лаура Харриер

Сэди Синк

Миа Гот

Тесса Томпсон

Оливия Уайлд

Флоренс Пью

Ванесса Кирби

Слева направо: Анна Зайцева, Наталья Нагорная и режиссер Евгений Афинеевский позируют на премьере фильма «Свобода в огне: борьба Украины за свободу»

Грета Феро

Сара Сампайо

Наташа Поли

Ванесса Кирби

Пенелопа Крус

Джоди Тёрнер-Смит

Кейли Коуэн (слева) и Кейси Аффлек

Изабели Фонтана

Рэйчел Броснахэн

Джулианна Мур

Зои Дешанель

Стелла Максвелл

Сара Сампайо

Сара Серайокко

Рэйчел Броснахэн

Роуз Бертрам

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/8sep2022/venice.html