В Нью-Йорке представлена новая коллекция Кристиана Сириано.
Фото: AP Photo/Andres Kudacki
Вечером 7 сентября в Нью-Йорке в рамках Недели высокой моды состоялся показ новой коллекции молодого, но уже всемирно известного американского дизайнера одежды Кристиана Сириано.
Слава к нему пришла 15 лет назад, когда 21-летним юношей он выиграл в четвертом сезоне реалити-шоу "Проект Подиум", став самым молодым победителем в истории этого телешоу.
Джанет Джексон на представлении новой коллекции Кристиана Сириано
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/8sep2022/christian_siriano.html
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