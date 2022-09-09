Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

В Нью-Йорке представлена новая коллекция Кристиана Сириано.

Фото: AP Photo/Andres Kudacki

Вечером 7 сентября в Нью-Йорке в рамках Недели высокой моды состоялся показ новой коллекции молодого, но уже всемирно известного американского дизайнера одежды Кристиана Сириано.

Слава к нему пришла 15 лет назад, когда 21-летним юношей он выиграл в четвертом сезоне реалити-шоу "Проект Подиум", став самым молодым победителем в истории этого телешоу.

Джанет Джексон на представлении новой коллекции Кристиана Сириано

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/8sep2022/christian_siriano.html

09.09.2022 - Posted by | Праздник....

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