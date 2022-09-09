Британия скорбит по Елизавете II

В Великобритании начался общенациональный траур в связи со смертью Елизаветы II. Британцы несут цветы к Букингемскому дворцу и Виндзорскому замку в память о королеве.

Уличные экраны в память об Елизавете II в центре Лондона

Фото: EPA/Vostock-photo

Люди несут цветы к Букингемскому дворцу в Лондоне

Фото: АР/ТАСС

Свежий выпуск газеты Metro

Фото: EPA/Vostock-photo

Художница рисует приспущенный флаг на Букингемском дворце

Фото: Larissa Schwedes/picture alliance via Getty Images

Цветы в память о королеве

Фото: Carl Court/Getty Images

Женщина у шотландского замка Балморал, где провела свои последние минуты Елизавета II

Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Маленький мальчик возлагает цветы

Фото: Carl Court/Getty Images

Плакат на автобусной остановке в память о королеве

Фото: EPA/Vostock-photo

Фотографии королевской семьи в Йоркском соборе

Фото: Ian Forsyth/Getty Images

Цветы в память о королеве

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: Stuart Brock/Anadolu Agency via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5971/61746