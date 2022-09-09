Британия скорбит по Елизавете II
В Великобритании начался общенациональный траур в связи со смертью Елизаветы II. Британцы несут цветы к Букингемскому дворцу и Виндзорскому замку в память о королеве.
Уличные экраны в память об Елизавете II в центре Лондона
Фото: EPA/Vostock-photo
Люди несут цветы к Букингемскому дворцу в Лондоне
Фото: АР/ТАСС
Свежий выпуск газеты Metro
Фото: EPA/Vostock-photo
Художница рисует приспущенный флаг на Букингемском дворце
Фото: Larissa Schwedes/picture alliance via Getty Images
Цветы в память о королеве
Фото: Carl Court/Getty Images
Женщина у шотландского замка Балморал, где провела свои последние минуты Елизавета II
Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images
Маленький мальчик возлагает цветы
Фото: Carl Court/Getty Images
Плакат на автобусной остановке в память о королеве
Фото: EPA/Vostock-photo
Фотографии королевской семьи в Йоркском соборе
Фото: Ian Forsyth/Getty Images
Цветы в память о королеве
Фото: EPA/Vostock-photo
Фото: Stuart Brock/Anadolu Agency via Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5971/61746
Комментариев нет.
-
Архивы
- Сентябрь 2022 (39)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
- Ноябрь 2021 (91)
- Октябрь 2021 (92)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий