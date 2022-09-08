ТОЛСТУШКИ. Художница Natasha Pantelyat

В Киевском доме моделей Наташа Пантелят была далеко не последним человеком, поэтому в Америке ей не пришлось менять профессию. Проницательные американские бизнесмены быстро поняли, с кем имеют дело. Сейчас Наталья Пантелят — ведущий модельер одной из немногих фирм, работающих для любителей тенниса и гольфа. Здесь нужна совершенно особая одежда, и то, что делает Наташа пользуется огромной популярностью. Кроме работы в модельном бизнесе, Наташа известна как владелица картинной галереи в Нью-Хоуп, Пенсильвания, где выставлены её же собственные работы. Описать их сложно — в целом это живописная история роскошной, фантастически одетой женщины с потрясающим томным взглядом и такими же роскошными, полнотелыми подругами.





Работы художницы выполнены маслом. http://magspace.ru/blog/painting/221705.html

Источник: https://hist-etnol.livejournal.com/5529070.html