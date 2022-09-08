Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

ТОЛСТУШКИ. Художница Natasha Pantelyat

В Киевском доме моделей Наташа Пантелят была далеко не последним человеком, поэтому в Америке ей не пришлось менять профессию. Проницательные американские бизнесмены быстро поняли, с кем имеют дело. Сейчас Наталья Пантелят — ведущий модельер одной из немногих фирм, работающих для любителей тенниса и гольфа. Здесь нужна совершенно особая одежда, и то, что делает Наташа пользуется огромной популярностью. Кроме работы в модельном бизнесе, Наташа известна как владелица картинной галереи в Нью-Хоуп, Пенсильвания, где выставлены её же собственные работы. Описать их сложно — в целом это живописная история роскошной, фантастически одетой женщины с потрясающим томным взглядом и такими же роскошными, полнотелыми подругами.



Работы художницы выполнены маслом. http://magspace.ru/blog/painting/221705.html

Источник: https://hist-etnol.livejournal.com/5529070.html

08.09.2022 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: