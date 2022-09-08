Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Лучшие фото, снятые на Айфон 2022

Лучшие фото, снятые на Айфон 2022

Недавно были объявлены победители фотоконкурса iPhone Photography Awards, в котором приняли участие люди из 140 стран. Как понятно из названия, все снимки участников должны быть сделаны при помощи смартфонов.

Посмотрим, действительно ли достаточно для хороших фотографий обычного смартфона, или все же нужна профессиональная камера.

Туман в лесу. (Фото IPPAWARDS):

Туман в лесу

Город Мосул, Ирак. (Фото Antonio Denti):

Город Мосул, Ирак

Социальная дистанция. (Фото Rachel Sela):

Социальная дистанция

Солончак Салар-де-Уюни, Боливия. (Фото Karolina Alama Maruta):

Солончак Салар-де-Уюни, Боливия

Дом в Балтиморе, США. (Фото Becky Ashway):

Дом в Балтиморе, США

Художник, Нью-Джерси, США. (Фото Alina Li):

Художник, Нью-Джерси, США

Постирка на реке Ганг, Индия. (Фото Kui Yang):

Постирка на реке Ганг, Индия

Велосипедисты. Силигури, Индия. (Фото Dimpy Bhalotia):

Велосипедисты

Пейзажи в Аризоне, США. (Фото Joshua-Hollander):

Пейзажи в Аризоне, США

Коровы. (Фото Pier Luigi Dodi):

Коровы

Дорожная сеть, Чунцин, Китай. (Фото Yongmei Wang):

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Портрет. Сычуань, Китай. (Фото Huapeng-Zhao):

Портрет. Сычуань, Китай

Сушка одеял в квартирах. (Фото Wei Dong Ran):

Сушка одеял в квартирах

Горбатый кит. (Фото Tran Hieu):

Горбатый кит

Гавайи, США. (Фото Robin Robertis):

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Лиса. (Фото Sanjay Chauhan):

Лиса

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Девушка со скрипкой. (Фото Kelly Dallas):

Девушка со скрипкой

Источник: https://loveopium.ru/fotografiya-2/luchshie-foto-snyatye-na-ajfon-2022.html

08.09.2022 - Posted by | Креатив...

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