Лучшие фото, снятые на Айфон 2022

Недавно были объявлены победители фотоконкурса iPhone Photography Awards, в котором приняли участие люди из 140 стран. Как понятно из названия, все снимки участников должны быть сделаны при помощи смартфонов.

Посмотрим, действительно ли достаточно для хороших фотографий обычного смартфона, или все же нужна профессиональная камера.

Туман в лесу. (Фото IPPAWARDS):

Город Мосул, Ирак. (Фото Antonio Denti):

Социальная дистанция. (Фото Rachel Sela):

Солончак Салар-де-Уюни, Боливия. (Фото Karolina Alama Maruta):

Дом в Балтиморе, США. (Фото Becky Ashway):

Художник, Нью-Джерси, США. (Фото Alina Li):

Постирка на реке Ганг, Индия. (Фото Kui Yang):

Велосипедисты. Силигури, Индия. (Фото Dimpy Bhalotia):

Пейзажи в Аризоне, США. (Фото Joshua-Hollander):

Коровы. (Фото Pier Luigi Dodi):

Дорожная сеть, Чунцин, Китай. (Фото Yongmei Wang):

Портрет. Сычуань, Китай. (Фото Huapeng-Zhao):

Сушка одеял в квартирах. (Фото Wei Dong Ran):

Горбатый кит. (Фото Tran Hieu):

Гавайи, США. (Фото Robin Robertis):

Лиса. (Фото Sanjay Chauhan):

Девушка со скрипкой. (Фото Kelly Dallas):

Источник: https://loveopium.ru/fotografiya-2/luchshie-foto-snyatye-na-ajfon-2022.html