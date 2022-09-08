«Кубанские казаки»: Почему генсек Хрущев на 12 лет запретил показ картины

Афиша к фильму «Кубанские казаки». | Фото: ochupella.ru.

Музыкальная комедия «Кубанские казаки» вышла на киноэкраны в 1950 году. Этот незатейливый фильм о счастливой и сытой жизни в советских колхозах пришелся по душе зрителю. Его даже отметили государственной премией. Однако через 6 лет киноленту положили на полку на долгие годы. Почему «Кубанские казаки» не понравились Хрущеву – далее в обзоре.

Иван Пырьев — режиссер фильма «Кубанские казаки». | Фото: itd2.mycdn.me.

В конце 1940-х годов режиссер Иван Пырьев задумал снять веселую и оптимистичную картину о жизни простого народа. Его восторгали пестрые и шумные ярмарки такие как Сорочинская, Нижегородская. Воображение режиссера рисовало Кубань, хотя там ярмарок не бывало. Сценарий к будущему фильму написал Николай Погодин. Картина получила рабочее название «Колхозная ярмарка», но затем ее переименовали в «Веселую ярмарку».

Марина Ладынина в роли Галины Пересветовой. | Фото: otvet.imgsmail.ru.

Подбор актеров оказался не таким простым, как ожидалось вначале. Если на роль председателя колхоза Галины Пересветовой режиссер сразу утвердил свою супругу Марину Ладынину, то с влюбленным в нее Гордеем Вороном пришлось сложнее. Актриса предложила Пырьеву прослушать Сергея Лукьянова, но тот отверг актера. Когда же Лукьянову приклеили усы, надели соответствующий костюм, сфотографировали и продемонстрировали снимок режиссеру, тот тут же воскликнул: «Кто это? Срочно заключите с ним договор!»

Сергей Лукьянов в роли Гордея Ворона. | Фото: mtdata.ru.

Клара Лучко в роли Дарьи Шелест. | Фото: pressa.tv.

Роль звеньевой Даши Шелест досталась тогда еще начинающей актрисе Кларе Лучко. Это случилось совершенно случайно, ведь Лучко характеризовали как «тургеневскую» лирическую героиню. Но в раздевалке Клара Степановна столкнулась с Иваном Пырьевым. Тот быстро окинул взглядом девушку в платке и шубке, а на следующий день актриса получила приглашение на пробы.

Кадр из к/ф «Кубанские казаки» (1949). | Фото: ochupella.ru.

Снимать кинокартину решили в станице Курганная в колхозе-миллионнике «Кубань». На его территории располагался винзавод, кинотеатр, гостиница, школа и даже зоопарк. Тот колхоз бил все рекорды по урожайности.

Чтобы актеры лучше вжились в роли и прочувствовали на себе дух колхозной жизни на Кубани, Пырьер отправил их на сельскохозяйственные работы. Людей посадили за руль комбайна, отправляли ночью грести зерно на току.

Кадр из к/ф «Кубанские казаки» (1949).

| Фото: cdn.fishki.net

Когда состоялась премьера фильма, песни из «Кубанских казаков» тут же стала распевать вся страна. Сегодня «Ой, цветет калина» и «Каким ты был» считаются народными застольными песнями, но в действительности стихи к первой композиции написал Владимир Вольпин, а ко второй – Михаил Матусовский. Музыка Исаака Дунаевского.

Когда готовый фильм показали Иосифу Сталину, он сказал: «А всё-таки неплохо у нас обстоит с сельским хозяйством». С его же подачи «Веселую ярмарку» переименовали в «Кубанских казаков» и вручили Сталинскую премию.

Кадр из к/ф «Кубанские казаки» (1949). | Фото: kinodisk.com.

В 1956 году во главе страны встал Никита Хрущев, и началась кампания по развенчанию культа личности Сталина. Под эту гребенку попали и «Кубанские казаки». Хрущев назвал фильм уж слишком позитивным и нереалистичным, мол, не жили люди в колхозах так хорошо. Показ фильма прекратили.

Справедливости ради стоит отметить, что в кинокартине жизнь колхозников действительно приукрашена, в послевоенные годы людям приходилось нелегко. К тому же, в сюжете не было столкновения хорошего с плохим. Однако народ с удовольствием шел на просмотр фильма. Советский композитор Владимир Дашкевич так рассуждал об этом:

«В фильме же «Кубанские казаки» я чувствую глубокую искренность, которая рождалась в конкретном времени и была после победительной войны попыткой не столько указать конкретную дорогу к счастью, сколько воплощённой полуторачасовой утопией, позволяющей человеку пожить фантастически счастливой жизнью, перевести дыхание, освободиться хотя бы на время киносеанса от тягот, нищеты, неблагополучия реального существования. Что и помогало людям той поры выжить».

Кадр из к/ф «Кубанские казаки» (1949). | Фото: ic.pics.livejournal.com.

Прошло целых 12 лет, прежде чем «Кубанские казаки» снова вышли на экраны. Тогда наступило время Брежнева. Из фильма вырезали практически все, что касалось Сталина, в некоторых сценах заменили диалоги. Марина Ладынина переозвучила себя сама, а вот за Сергея Лукьянова, которого тогда уже не было в живых, говорил Евгений Матвеев.

https://www.youtube.com/watch?v=2VBwK3JxfSY

https://www.youtube.com/watch?v=QGtzYLIzY6c

В «Кубанских казаках» повезло сняться еще одной начинающей актрисе Екатерине Савиновой. Однако везение обернулось несчастьем: Иван Пырьев недвусмысленно намекал ей на интимную связь.Гордая девушка отказала ему, за что поплатилась попаданием в «черный список». Только через 13 лет Савинова сыграла главную роль — Фросю Бурлакову в фильме «Приходите завтра».

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/080917/35913/?fbclid=IwAR2BoS1LL20mFrw1U-qVdmfLz-E6beQIHFsriPwcQozv9WqqT_e50uaejts