Художник украшает кусочки дерева очаровательными лесными иллюстрациями

Очаровательные иллюстрации лесных животных и лиственных мест обитания находят свое место на небольших кусочках дерева. Греческая художница Melpomeni Chatzipanagiotou сочетает свою любовь к изображению природы с использованием органических материалов в серии рисунков и картин на дереве. Эти маленькие предметы изображают ряд мечтательных сцен, окруженных рамкой из настоящего дерева.

Chatzipanagiotou визуализирует свои предметы, используя ограниченную цветовую палитру из черного и белого, синего и некоторых металлических оттенков. В результате ей удается создать поразительный контраст света и тени, исходящий из дерева. В то время как некоторые из этих предметов представляют собой картины, которые были сделаны прямо на доске, другие включают рисунки на бумаге, которые были прикреплены к основанию. «Основной темой в моей работе является естественная среда обитания и ее живые обитатели с потусторонним оттенком», — рассказывает Чаципанагиоту. «Моя работа и интересы очень широки, но я часто исследую темы, связанные с нашей Землей и Космической Вселенной».

Эти завораживающие произведения искусства, кажется, смешивают реальность и воображение, создавая захватывающее сочетание природы, космоса и многого другого.

Источник: tidd.ly

Источник: https://animalworld.com.ua/news/hudozhnik-ukrashajet-kusochki-dereva-ocharovatelnymi-lesnymi-illjustracijami