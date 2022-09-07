Самые волшебные леса мира

Новая книга Кирона Коннолли исследуют экосистему, которая покрывает «четыре миллиарда гектаров поверхности Земли». Сегодня в объективе волшебные леса, от загадочного «кривого» леса в Польше до радужных деревьев на Гавайях.

Окунитесь в некоторые из самых замечательных лесных массивов.

Национальный лес Тонто, занимающий 2 873 200 акров (1 162 700 га; 11 627 км2), является самым большим из шести национальных лесов Аризоны и девятым по величине национальным лесом в Соединенных Штатах:

Уайт-Маунтинс или Белые горы — горный хребет, расположенный в США и занимающий четверть площади штата Нью-Гэмпшир и небольшую территорию на западе штата Мэн:

Тропический лес Дейнтри-национальный парк на Крайнем Севере Квинсленда, Австралия, в 1757 км к северо-западу от Брисбена. Самая живописная и древняя часть тропического леса Дейнтри находится к северу от реки Дейнтри. Переправившись через реку на старомодном канатном пароме, можно исследовать множество дощатых мостков и нетронутых пляжей, а исчезающего казуара можно встретить где угодно:

Бамбуковый лес Сагано в Киото: где находится живописная роща Арасияма:

Восточный Саян — горная система в Южной Сибири, расположенная на территории России:

Изогнутый лес (Кривой лес) — роща, состоящая из группы странно изогнутых сосен, расположенная в Nowe Czarnowo, Померания, Польша. Роща насчитывает в своём составе около 100 сосен, посаженных примерно в 1930 году, когда роща находилась в пределах немецкой провинции Померания:

Лесом колчанных деревьев в Намибии называют территорию частной фермы, где на каменистой пустыне произрастает около 250 алое дихотома (колчанных деревьев):

Дождевые леса Амазонии пролегают на территории девяти стран Южной Америки — Бразилии, Перу, Колумбии, Боливии, Эквадора, Гайаны, Венесуэлы, Суринама и Французской Гвианы. Это один из самых биоразнообразных регионов планеты, который занимает 5,5 миллионов м²:

Тропический лес и плантация масличных пальм, Борнео, Малайзия:

Национальный лес Писга-национальный лес в Аппалачских горах на западе Северной Каролины. Он находится в ведении Лесной службы Соединенных Штатов, входящей в состав Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов:

Дождевые леса Амазонии, Перу:

Подводный лес из водорослей в Калифорнии:

Долина Кокора и её уникальные восковые пальмы. Киндиойская восковая пальма является единственной пальмой, растущей на столь больших высотах, а также считается самым высоким однодольным растением в мире:

Буковый лес Ирати расположен на северо-востоке Пиренеев Наварры (Испания) и является крупнейшим буковым лесным массивом Пиренейского полуострова и вторым по площади в Европе (1 место занимает Чёрный лес в Германии):

Одним из самых известных эндемических растений острова Сокотра (Йемен) является драконовое дерево. Оно уже стало символом острова, а так же изображено на одной из монет Йемена:

Таман-Негара — национальный парк в Малайзии. Площадь — 434,3 тысяч га. Расположен на полуострове Малакка в гористой местности штатов Паханг, Келантан и Тренгану:

Эвкалипт радужный — один из видов эвкалипта. Эвкалипт радужный — единственный вид эвкалипта, в диком виде произрастающий в Северном полушарии:

Природный парк Горбея-природный парк в автономном сообществе Страна Басков на севере Испании. Это самый большой баскский природный парк площадью 200 км2:

Заповедник облачных лесов Монтеверде — коста-риканский заповедник, расположенный вдоль Кордильера-де-Тиларан в провинциях Пунтаренас и Алахуэла. Названный в честь близлежащего города Монтеверде и основанный в 1972 году, заповедник состоит из более чем 10 500 гектаров (26 000 акров) облачного леса:

Заповедник Цзючжайгоу, расположенный в горах Минь на краю Тибетского плато на юго-западе Китая, известен своими 100 озерами с чистой водой, в которых минеральные отложения окрашивают воду в синий, зеленый или бирюзовый цвет:

Источник: https://loveopium.ru/priroda/samye-volshebnye-lesa-mira.html