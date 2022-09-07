Пышнотелые красавицы на картинах живописцев, или Как дамы в теле вдохновляли художников

Пышнотелых красавиц часто можно встретить на полотнах известных художников. Каждый из мастеров по-своему рисовал сюжетную линию, однако основной акцент всегда отводился женской фигуре. Поклонники пышных форм существовали всегда. Сегодня их намного меньше из-за постоянной пропаганды фитнес-клубов, здорового питания и стройных девушек на глянцевых обложках журналов. Чем же дамы в теле привлекали и вдохновляли известных мастеров кисти?

Купчихи Бориса Кустодиева

Борис Кустодиев прославился целой серией картин, на которых изображены дородные женщины. Он запечатлел специфическую женскую красоту, хотя сам не был большим ее поклонником. Наибольшую популярность завоевали полотна живописца, где главными персонажами выступают пышнотелые купчихи или обнаженные русские красавицы. Их дородность, по мнению автора, — это символ гармонии, покоя и уюта.

Такие картины стали предметом споров критиков, которые обвиняли мастера в простонародном воспевании женской красоты. А по их оценкам работы Кустодиева далеки от идеальных, в них усматривается ирония и гротеск.

Кустодиев красочно изобразил представительниц дореволюционной России. Фото:https://homsk.com

Борис Кустодиев относится к неоклассикам. Это художественное направление ориентировано на академическую классическую живопись, что не стыковалось с авангардными течениями модернизма в начале 20 века. Модерн ориентировался на расслабленность, усталость, изысканность. Поэтому пышнотелые женские образы Кустодиева стали противоположностью этим тенденциям.

Художник красочно изобразил на полотнах представителей дореволюционной России. Моделями для полотен часто выступали представительницы интеллигенции, которые обладали пышными формами. Супруга художника не отличалась особой дородностью. Сам Борис Кустодиев говорил, что худые женщины не вдохновляют его на творчество.

Изображенные русские пышнотелые красавицы в обнаженном виде нравились не только художнику, но и одного митрополита, который после того, как увидел картину «Красавица», рассказал, что Кустодиевым руководил сам диавол, так как полотно смутило его навек. Теперь ему придется замаливать свои грехи. А критики усматривали в картине эротику и иронию.

Фигуративизм Натальи Пантелят

Модельер одежды для пышнотелых дам и илюстратор Наталья Пантелят пишет картины в смешанном стиле арт-деко, фигуративизма с элементами фэшн-иллюстрации. Она постоянно общается с добрыми и очаровательными пышками, которые вдохновляют ее на создание необычных шедевров.

У созданных на картинах образов нет возрастных и типажных ограничений. Они никогда не повторяются. Художница изображает на полотнах обычных представительниц прекрасного пола с их слабостями и пристрастиями.

Красота проявляется даже в больших размерах. Фото:https://art-assorty.ru

Своими картинами Наталья бросает вызов современным средствам массовой информации и модным глянцевым журналам, где показывают общепринятые идеалы модельной внешности. Девизом ее изображений является красота, которая проявляется даже в больших размерах. Этим она вселяет уверенность в каждую женщину, которая не обладает совершенными и идеальными формами.

Пышнотелые дамы Натальи Пантелят выглядят утонченно и грациозно. Фото:https://art-assorty.ru

Свои произведения талантливая художница Наталья Пантелят выставляет в собственной галерее. Ее пышнотелые дамы выглядят утонченно и грациозно. Они играют в бильярд, сидят за столиком в ресторане, наслаждаются неспешной прогулкой. Талант и творчество художницы притягивает к себе внимание.

Женщины Рубенса

Шедевры, написанные кистью Питера Пауля Рубенса, переполнены дамами пышных форм. Художнику свойственно было размещать «сдобную» красавицу на переднем плане картины, что делает полотна прекрасными.

Его пристрастие к изображению толстушек порождает массу анекдотов, где используется всем известная фраза «дамы эпохи Рубенса». Ведь в начале 17 века особое внимание живописцев уделялось именно полным женщинам. Однако Рубенс все же превзошел своих современников в изображении женских объемов.

Критики высказали предположение, что могло вдохновить Рубенса на изображение пышнотелых женщин. Одни из них считают, художник продемонстрировал на полотнах свое личное пристрастие к таким дамам, ведь все его жены обладали такой внешностью. Другие исследователи его творчества увидели влияние общества, в котором находился мастер. А третьи указали, что Рубенс через гротеск пытался высмеять пороки современников.

Сам мастер никогда не рассказывал о причинах написания своих полотен. Как бы то ни было, рубенсовский тип женской красоты, с легкой руки гения, стал олицетворением искусства эпохи Возрождения.

Каноны женской красоты Пьера Ренуара

Женщины были страстью французского художника-импрессиониста Пьера Огюста Ренуара. Они были для него центром не только вселенной, но и его шедевров. Они вдохновляли его на творчество, были воплощением гармонии и утонченности. У художника было много возлюбленных, однако только трое женщин: Лиза Трео, Маргарита Легран и Алина Шариго были его музами.

Моделями для Ренуара были пышнотелые подруги, жена, актрисы и просто девушки с улицы. Для художника важным было то, чтобы его картины излучали радость и красоту. Ведь в жизни столько скучных и безрадостных вещей.

«Купальщицы» Ренуара вызвали особый интерес критиков. Картина писалась на протяжении трех лет. Художник своим произведением воспевает аппетитные женские формы, ровную кожу, блестящие глаза.



На переднем плане картины расположены три женщины. Две из них сидят на берегу, а третья находится в воде. На заднем плане – еще две девушки, плещущиеся в воде. Все женщины написаны с натуры. Моделями для картины были Алина Шериго, которая в дальнейшем стала супругой художника, а вторая – Сюзанна Валадон – в будущем французская художница.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/030922/54058/