Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

25+ неожиданных фото в стиле искусства Возрождения

Эти снимки сделаны в наше время, но в это непросто поверить, потому что больше всего они напоминают картины эпохи Ренессанса. Трудно сказать, что отличает их — композиция, свет, атмосфера? Но вглядываясь в них, можно ощутить себя современником эпохи Возрождения.

Сказочный Брюгге

Человек и его конь

У моего брата похмелье, или Нечаянный Караваджо, 2013

Хильдегарда ремонтирует окно

Ужин фермера

Приятель снимал у меня в мастерской для портфолио, вспышка не сработала — и получился этот ренессансный снимок

Крещение

Ступени. Вечер. Франция

У окна в Версале

Вид из окна в Швейцарии

Надежда на парамедика

Закат во Франции

Девушка эпохи Ренессанса

Олимпийская сборная США по водному поло

Мать и дитя

Купание в канале. Индия, Кашмир

"На этом фото я и брат. Я случайно нашла его в доме бабушки"

Дамаск в 1950-х

Искушение шторами

Пожар в усадьбе

Ангела Меркель в гостях у рыбаков

Материнство

В горах Швейцарии

шахматная партия в Мазандаране, Иран

В ожидании знамения

Зимняя чистка ковров: почти что Брейгель

Девушка, ушибившая локоть об стол

Цветочница

Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/35664-25-neozhidannyh-foto-v-stile-iskusstva-vozrozhdeniya-29foto.html

06.09.2022 - Posted by | Креатив...

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