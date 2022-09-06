25+ неожиданных фото в стиле искусства Возрождения
Эти снимки сделаны в наше время, но в это непросто поверить, потому что больше всего они напоминают картины эпохи Ренессанса. Трудно сказать, что отличает их — композиция, свет, атмосфера? Но вглядываясь в них, можно ощутить себя современником эпохи Возрождения.
Сказочный Брюгге
Человек и его конь
У моего брата похмелье, или Нечаянный Караваджо, 2013
Хильдегарда ремонтирует окно
Ужин фермера
Приятель снимал у меня в мастерской для портфолио, вспышка не сработала — и получился этот ренессансный снимок
Крещение
Ступени. Вечер. Франция
У окна в Версале
Вид из окна в Швейцарии
Надежда на парамедика
Закат во Франции
Девушка эпохи Ренессанса
Олимпийская сборная США по водному поло
Мать и дитя
Купание в канале. Индия, Кашмир
"На этом фото я и брат. Я случайно нашла его в доме бабушки"
Дамаск в 1950-х
Искушение шторами
Пожар в усадьбе
Ангела Меркель в гостях у рыбаков
Материнство
В горах Швейцарии
шахматная партия в Мазандаране, Иран
В ожидании знамения
Зимняя чистка ковров: почти что Брейгель
Девушка, ушибившая локоть об стол
Цветочница
Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/35664-25-neozhidannyh-foto-v-stile-iskusstva-vozrozhdeniya-29foto.html
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