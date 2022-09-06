25+ неожиданных фото в стиле искусства Возрождения

Эти снимки сделаны в наше время, но в это непросто поверить, потому что больше всего они напоминают картины эпохи Ренессанса. Трудно сказать, что отличает их — композиция, свет, атмосфера? Но вглядываясь в них, можно ощутить себя современником эпохи Возрождения.

Сказочный Брюгге



Человек и его конь



У моего брата похмелье, или Нечаянный Караваджо, 2013



Хильдегарда ремонтирует окно



Ужин фермера



Приятель снимал у меня в мастерской для портфолио, вспышка не сработала — и получился этот ренессансный снимок



Крещение



Ступени. Вечер. Франция



У окна в Версале



Вид из окна в Швейцарии



Надежда на парамедика



Закат во Франции



Девушка эпохи Ренессанса



Олимпийская сборная США по водному поло



Мать и дитя



Купание в канале. Индия, Кашмир



"На этом фото я и брат. Я случайно нашла его в доме бабушки"



Дамаск в 1950-х



Искушение шторами



Пожар в усадьбе



Ангела Меркель в гостях у рыбаков



Материнство



В горах Швейцарии



шахматная партия в Мазандаране, Иран



В ожидании знамения



Зимняя чистка ковров: почти что Брейгель



Девушка, ушибившая локоть об стол



Цветочница



Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/35664-25-neozhidannyh-foto-v-stile-iskusstva-vozrozhdeniya-29foto.html