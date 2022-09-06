Суши-мозаика: последний тренд японской кулинарной моды



Идея проста, как всё гениальное. Разместите разноцветные суши на блюде так, чтобы получилось нечто радующее глаз – и вуаля, вы стали дизайнером. При этом даже не обязательно любить сырую рыбу: как вы поймёте, посмотрев снимки ниже, «суши» можно сделать практически из чего угодно.

Источник: http://www.radionetplus.ru/izobrazhenija/krasivye_kartinki/63239-sushi-mozaika-posledniy-trend-yaponskoy-kulinarnoy-mody-20-foto.html