Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Суши-мозаика: последний тренд японской кулинарной моды


Идея проста, как всё гениальное. Разместите разноцветные суши на блюде так, чтобы получилось нечто радующее глаз – и вуаля, вы стали дизайнером. При этом даже не обязательно любить сырую рыбу: как вы поймёте, посмотрев снимки ниже, «суши» можно сделать практически из чего угодно.

Источник: http://www.radionetplus.ru/izobrazhenija/krasivye_kartinki/63239-sushi-mozaika-posledniy-trend-yaponskoy-kulinarnoy-mody-20-foto.html

06.09.2022 - Posted by | Креатив...

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