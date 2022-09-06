Послевоенная эпоха: фотографии, сделанные иностранными корреспондентами в послевоенном Сталинграде весной 1947 года

Женщины смешивающие известь и раствор для реконструкции разрушенных зданий в Сталинграде.

1947 год… Уже два года советские люди жили под мирным небом, в страна поднималась из руин. Не исключением был и город Сталинград, ставший тем рубиконом, который не смогли преодолеть фашисты. Ещё не один год земля Сталинграда будет преподносить людям «подарки» в виде мин, снарядов и бомб, а улицы будут пахнуть хлоркой. Но всё же мир наступил! И хотя по всем канонам город был мёртв, его удалось восстановить.

1. На пути к Сталинграду

Вид с самолета по мере приближения к Сталинграду.

2. Толкающие автобус корреспонденты

Иностранные корреспонденты, помогающие толкать автобус, который увяз в грязи за пределами города, когда они пересекали место прошлых боев.

3. Корреспонденты, осматривающие разрушенный город

Подполковник Владимир Денченко сопровождает иностранных корреспондентов и показывает им разрушенный город.

4. Планы по реконструкции города

Военный комендант, подполковник Владимир Денченко рассказывает иностранным корреспондентам планы по реконструкции Сталинграда.

5. Во время работы

Женщина, занимающаяся своими повседневными делами.

6. Корреспонденты в центре города

Журналисты разглядывающие разрушенные здания в центре города.

7. Немецкие заключенные

Немецкие заключенные работающие над восстановлением железнодорожной станции и окрестностей Сталинграда.

8.Игра среди развалин

Дети по привычке играющие среди развалин.

9. Невероятная находка

Машинка Зингера, найденная человеком на улице среди обломков.

10. Работающие над восстановлением города женщины

Женщины, смешивающие известь и раствор для реконструкции разрушенных зданий в Сталинграде.

11. Идущие среди развалин

Женщина с ребенком идущая среди развалин.

12. Прокатный стан

Работа на металлургическом заводе Красный Октябрь, который был на 90% разрушенный во время войны.

13. Рабочие завода

Рабочие работающие на заводских станках.

14. Тракторный завод

Рабочие демонстрирующие корреспондентам трактора, выпущенные на тракторном заводе имени Дзержинского.

15. Готовые трактора

Готовые для транспортировки по Союзу трактора во дворе завода имени Дзержинского.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/060916/31235/?fbclid=IwAR1cGL0ZXvrETSOD3c7H94bahAAmRerS3p1y5AgIcwwEcemmW1rJ54Nsu6o