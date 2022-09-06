Выдающие строения на высоте

Сегодня в объективе интересные сооружения по всему миру, построенные высоко на вершинах гор, скал и каменных столбов. Возраст этих строений разный: дворцовым комплексам может быть несколько тысяч лет, туристическим же объектам — всего несколько десятилетий.

Разграбленный дом-памятник «Бузлуджа» на вершине.

В 1868 году на этой вершине в неравной битве с оттоманскими турками геройски погиб повстанческий отряд Хаджи Димитра. В 1891 году здесь проводился учредительный конгресс БСДП (позже БКП, ныне БСП). В период правления Болгарской коммунистической партии Бузлуджа являлась «святыней» болгарских коммунистов. Ныне объекты на вершине разграблены и забыты. (Фото Valio84sl):

Форт Мехрангарх возвышается над городом Джодхпур в индийском штате Раджастхан. В 1459 году город Джодхпур был заложен раджой Рао Джодха, тогда же начали строить крепость. Некоторые части крепости относятся к периоду правления махараджи Джасвант Сингха (1638—1678). До 1943 года в Мехрангархе жили представители правящего раджпутского семейства. (Фото Tuul & Bruno Morandi):

Ночной вид на освещенный павильон Чэнхуан (или павильон городского бога) на вершине холма в Ханчжоу, Китай. С китайского «чэн» и «хуан»переводятся как «городская стена» и «крепостной ров» соответсвенно. Павильон высотой около 42 метров состоит из семи этажей включая цокольный. Античный стиль здания объединяет элементы храмового архитектурного стиля династии Мин. (Фото Patrick Donovan):

Монастырь Руссану возвышается на каменном столбе, являющемся частью монастырского комплекса Метеоры в Фессалии, Греция. О происхождении названия монастыря доподлинно ничего не известно. Вероятно, оно образовалось от имени учредителя или местности его происхождения. Вторая версия приписывает основание монастыря в 1388 году монахам Никодиму и Бенедикту. Невозможно установить, что было причиной, но монастырь все же прекратил своё существование. (Фото Aleh Varanishcha):

Обсерватория Сфинкс расположена на вершине Бернских Альп. Это одна из самых высоких обсерваторий в мире, в которой есть несколько площадок для научных экспериментов и наблюдений, а также смотровая площадка. (Фото VogelSP):

Вид на монастырь Намгьял Цемо в Лехе, индийский регион Ладакх. (Фото Pisanu Thoyod):

Крепость Сигирия возвышается на каменной колонне недалеко от города Дамбулла, Шри-Ланка.

Эта удивительная каменная крепость окружена остатками обширной сети садов, бассейнов, и других структур. Это место очень популярно среди туристов, которые путешествуют по Шри-Ланке. Развалины города Сигирия, построенного царем Кассапой I, убившим своего отца, располагаются на склонах у горы высотой 370 м над уровнем моря. Этот пик называется Львиной скалой и со всех сторон окружен джунглями. Входом в город была огромная пасть льва … от которого сейчас остались только лапы. (Фото Tuul & Bruno Morandi):

Участок Великой Китайской стены поднимается по гористой местности, соединяя многочисленные сторожевые башни на вершинах холмов. (Фото Hanson Zhang):

Ступа на вершине высокой известняковой скалы в пагоде Кьяук Ка Лат, буддийском храмовом комплексе в штате Кайин в Мьянме. (Фото Joe Tudesky):

Чивита-ди-Баньореджо — деревня в коммуне Баньореджо провинции Витербо Центральной Италии. Чивита-ди-Баньореджо была основана этрусками 2500 лет назад. Сейчас Баньореджо (бывший пригород Чивиты) все знают как маленький, но процветающий город, в то время как Чивита-ди-Баньореджо прозвали «умирающий город». На территории Чивита-ди-Баньореджо имеются действующие церковь ресторанчики, кафе, закусочные, мини-отели и сувенирные лавки, в которых также продаются керамика и типичные итальянские продукты. (Фото Bluejay Photo):

Гора расположена в округе Снохомиш, штат Вашингтон. Она находится в 37 милях к северо-востоку от Сиэтла. Она является частью Каскадного хребта. Гора Пилчак расположена на территории государственного парка Маунт-Пилчак. (Фото Mint Images):

Пагоды стоят на двух каменных колоннах на горе Шуангта в Чэндэ, в китайской провинции Хэбэй. (Фото Heckepics):

Цитадель Лаферьер — крупнейшее фортификационное сооружение Западного полушария, возведённое в 1804—17 гг. на вершине 1000-метровой горы у северного побережья Гаити по приказу короля Анри Кристофа. (Фото Matias Delacroix):

Вид с воздуха на деревню Аль-Хаджара в горах Хараз в Йемене. Эль-Хаджера, когда-то была городом. Это один из самых впечатляющих населённых пунктов в горах Йемена. Построена на краю пропасти и славится своими высокими домами, которые построены на скальных склонах. Её дома-крепости, построенные из камней добытых из близлежащего карьера, сливаются с окружающей местностью. Они сделанные из массивных блоков не скрепленных известковым раствором камней и образуют непрерывную линию бастиона. (Фото Jeremy Woodhouse):

Длинная лестница ведет вверх по склону скалы Гуатапе в Колумбии. Высота скалы от подножия до вершины составляет 220 метров, высшая точка находится на отметке 2135 метров над уровнем моря. Возраст — около 70 миллионов лет, состоит Эль-Пеньон-де-Гуатапе из кварца, полевого шпата и слюды. Стоит на берегу водохранилища Гуатапе. Длина скалы — 380 метров, ширина — 100 метров, объём — 4 685 000 м³, масса — 10 миллионов тонн. (Фото iFerol):

Вид на замок Гогенцоллерн в Германии на рассвете. Замок являлся вотчиной Гогенцоллернов — династии, возвысившейся на протяжении Средневековья и правившей в Пруссии и Бранденбурге до конца Первой мировой войны. Замок расположен на вершине горы Гогенцоллерн на высоте 855 метров, в других источниках 856 и 866, и находится недалеко от населенных пунктов Хехинген и Бизинген. (Фото Laurent Meister):

Замок Нойшванштайн — романтический замок баварского короля Людвига II около городка Фюссен и замка Хоэншвангау в юго-западной Баварии, недалеко от австрийской границы. Одно из самых популярных среди туристов мест на юге Германии. (Фото DaLiu):

Вид на Ки Гомпа, тибетский буддийский монастырь в штате Химачал-Прадеш, в индийском районе Лахаул и Спити. (Фото Prabhjits):

Вид на гору Фаньцзин, или Фаньцзиншань, часть горного хребта Улин в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. В 2018 году это место стало объектом Всемирного наследия. (Фото Gu):

Источник: https://loveopium.ru/arxitektura/vydayushhie-stroeniya-na-vysote.html