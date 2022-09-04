Художник оживляет дерево и рассказывает истории древних духов

У некоторых людей есть способность превращать всё, к чему они прикасаются, в магию. Одним из таких талантливых людей является Дебра Бернье из Канады, чья резьба по дереву обладает способностью вдыхать жизнь в старые коряги и изображать древние божества. Её работы не могут не вызывать восхищение, посмотрите!

































Источник: https://nevsepic.com.ua/skulptury/35730-hudozhnik-ozhivlyaet-derevo-i-rasskazyvaet-istorii-drevnih-duhov-17foto.html