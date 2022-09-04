Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Художник оживляет дерево и рассказывает истории древних духов

У некоторых людей есть способность превращать всё, к чему они прикасаются, в магию. Одним из таких талантливых людей является Дебра Бернье из Канады, чья резьба по дереву обладает способностью вдыхать жизнь в старые коряги и изображать древние божества. Её работы не могут не вызывать восхищение, посмотрите!















Источник: https://nevsepic.com.ua/skulptury/35730-hudozhnik-ozhivlyaet-derevo-i-rasskazyvaet-istorii-drevnih-duhov-17foto.html

04.09.2022 - Posted by | Креатив...

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