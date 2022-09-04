В чём секрет модной фишки, которая актуальна уже почти 600 лет: Рукава-буф

О том, что мода переменчива, как времена года, нам знакомо не понаслышке, ибо изменчивость принято считать одним из основных ее признаков. Однако в мире моды существуют вещи, которые напрочь закрепили свои позиции и в гардеробах простых обывателей, и на подиумах для показа высокой моды. А если они и уходят в тень на несколько десятилетий, то лишь для того, чтобы вновь вернуться обновленными дизайнерами моды для завоевания новых горизонтов. Речь сегодня о легендарных рукавах-буфах, которые человечество носит уже почти 600 лет.

Несколько слов о моде

Много тысячелетий тому назад человеческая цивилизация открыла для себя одежду, как средство защиты от неблагоприятных воздействий природы. И по мере своего развития люди начали размышлять о её эстетической функции. Однако мода в одежде, как глобальное явление, впервые начала формироваться в Европе лишь в XVII веке. История же ее зарождения уходит своими корнями глубоко в древние цивилизации, поэтому когда точно и как возникло понятие «мода», доподлинно неизвестно.

Однако, невзирая на то, что каждая страна, каждая народность внесла свой вклад в формирование понятия мода, изначально она сформировалась во Франции, в связи с постоянным появлением новых одежд различных фасонов и разных названий. И сегодня мы поговорим о рукавах-буфах, пришедших в Европу из Византии и имеющих историю почти в шесть веков. Нужно отметить, что эта деталь являлась изначально частью сугубо мужского костюма, а если быть точнее, военной формы. Буфы были нужны, чтобы дать свободу движениям рук воина. И делались они на плече и в районе локтя, что позволяло свободно двигаться в бою.

Рукав-буф во времена Средневековья

Портрет Генриха XVIII.

Так, появившись в Средние века на Европейском континенте, пышный рукав-буф постепенно превратился в модный элемент. Вскоре такие конструкции в одежде стали носить монархи и европейская знать. И в целом мужской силуэт стал стремиться к квадрату: сильно буфированные рукава расширяли линию плеча, причем настолько, что она практически равнялась длине шаубе, верхней мужской одежде первой половины 16 века. А портные английского короля Генриха XVIII пошли куда дальше, они добивались практически идеального соответствия горизонтальных и вертикальных линий в одежде своего господина.

Портрет дамы при миланском дворе. Художник: Леонардо да Винчи. / Портрет дамы в жёлтом платье. Конец XV века. Академия Леонардо да Винчи.

Разумеется, что этот модный экстравагантный элемент одежды вскоре появился и в гардеробе знатных дам. Максимальная популярность таких рукавов достигла пика в период заката эпохи Тюдоров. Тогда на английском престоле сидела Елизавета I, которая считалась главным лицом своего времени — сильная, независимая, устанавливающая собственные правила, предпочитающая носить самые модные наряды, а потому обойти вниманием пышные рукава, сужающиеся к низу, она не могла. По тогдашней моде "буфы" украшались всевозможными орнаментами, расшивались золотой нитью и декорировались драгоценностями. Конечно, чем выше был статус леди, тем более пышными и роскошными были рукава на ее туалетах.

Елизавета I. Автор:Джордж Гауэр (1540–1596) / «Дама под покрывалом. Донна Велата». Автор: Рафаэль.

Что любопытно, в те времена рукава не пришивали, а привязывали к одежде, что давало средневековым модникам и модницам возможность использовать одни и те же рукава в комбинации с разными платьями. Позже появились различные вариации украшения рукавов, например, прорези, через которые виднелась ткань нижней белой рубашки. Такие рукава часто присутствуют в работах художников эпохи Возрождения: Боттичелли, Рафаэля и Тициана.

Рукав-буф в XIX и ХХ веке

Рукав-буф в XIX и ХХ веке. | Фото: violity.com.

Рукав-буф — что называется настоящий феникс моды, восстающий из пепла через определенный временной отрезок времени. Прижившись в Европе в эпоху Ренессанса, рукав-буф был самым модным то в одном королевстве, то в другом, пока в середине XIX века не стал отличительным элементом моды эпохи Бидермайер, символом немецкого романтизма.

В 1820-х годах дизайнеры одежды смело экспериментировали с расположением и формой буфов, исследовали возможности используемых материалов. В 1820-30 годы густые сборки в верхней части рукава были обязательной принадлежностью, как женского, так и мужского костюма. И все это время рукава-буфы представляли собой различные вариации рукавов, непомерно объемных в верхней части и суживающихся к запястью или же заканчивающихся на локтевом изгибе, собранном на манжет или резинку. Многим они напоминали фонарики. Русскому классику Николаю Гоголю они, к примеру, напоминали воздушные шары.

Рукав-буф в XIX и ХХ веке. | Фото: violity.com.

Автор “Мертвых душ” часто шутил, что рукава знатных дам, прогуливающихся по Невскому проспекту, выглядят настолько пышно, что даже легкий ветерок способен унести их ввысь как на воздушных шарах. «А какие встретите Вы дамские рукава на Невском проспекте! Ах, какая прелесть! Они несколько похожи на два воздухоплавательных шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина; потому что даму также легко и приятно поднять на воздух, как подносимый ко рту бокал, наполненный шампанским» (Невский проспект, 1835 год).

Рукав-буф в XIX и ХХ веке.

| Фото: violity.com.

В середине XIX века рукава приобрели настоль экстравагантную форму, что их прозвали «дурацкими рукавами». И что любопытно, вследствие того, что такие рукава-буф из тонких тканей легко сминались под тяжестью шалей и верхней одежды, применялись разнообразные каркасы для сохранения формы рукавов из ивовых или бамбуковых тростинок, или китового уса. В Париже и вовсе были изобретены специальные механизмы, которые позволяли уменьшать объем рукавов при посадке в карету с последующим восстановлением их формы при выходе из неё.

Рукав-буф в XIX и ХХ веке. | Фото: violity.com.

Вначале XX века, когда в моде царил стиль «модерн», стремительно вошли в моду присборенные пышные у плеча и узкие к запястью рукава. За необычную форму их именовали забавным словом – «окорок». К слову, именно этот фасон рукава и сейчас очень актуален, втачной или цельнокройный не важно, главное – его объем. И чем он больше, тем эффектней смотрится образ.

Рукав-буф в XIX и ХХ веке. | Фото: violity.com.

Все разновидности рукава-буфа были популярны практически на протяжении всего прошлого века. Так, став неотъемлемым элементом стиля пин-ап, эта деталь периодически была востребована женщинами практически в каждом десятилетии. В 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, 90-е годы такие рукава периодически входили в моду.

Рукав-буф на гребне моды ХХI века

Рукав-буф на гребне моды ХХI века. ladysovet.ru.

И теперь вот уже тритий год снова рукав-буф на пике моды, и похоже своих позиций сдавать не скоро не собирается. Впрочем, это и не удивительно: вычурная его форма всегда высоко ценились мировыми дизайнерами. Этот интересный элемент украшает сегодня не только легкие летние платья, топы и рубашки, но и увесистые трикотажные свитера и даже пальто. И, судя по всему, в ближайшее время ничего не изменится, потому что чем дальше, тем еще более объемными эти рукава становятся.

Рукав-буф на гребне моды ХХI века. | Фото: myglamwish.com.

Массовая мода также старается не отставать от дизайнерской и приспосабливает под себя этот сложный тренд, делая его доступным для каждой модницы. Именно это мы и наблюдаем сейчас: высокая мода обратилась к историческим мотивам, а массовая — стремительно подхватила это направление.

Рукав-буф на гребне моды ХХI века. | Фото: ladysovet.ru

Один из наиболее заметных трендов этого сезона — необычно скроенный рукав-буф, который придаст оригинальности и трендовости любому наряду, добавит ему динамики и сделает запоминающимся.

Рукав-буф на гребне моды ХХI века. | Фото: myglamwish.com.

Именно этот фасон рукава в новом сезоне является наиболее актуальным. Как видим, взяв за основу внешние контуры рукава, популярного в прошлые эпохи, дизайнеры трактуют его объем и крой по-разному. А современные девушки с удовольствием примеряют ансамбли, в которых "буфы" играют первостепенные роли.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/040921/50974/