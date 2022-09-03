Прощание с Михаилом Горбачевым
В Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы проходит церемония прощания с Михаилом Горбачевым, скончавшимся на 92-м году жизни
У гроба размещен большой черно-белый портрет первого президента СССР, выставлены государственные награды Горбачева, дежурит рота почетного караула
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
У входа выстроилась огромная очередь, сотни людей друг за другом проходят в зал с цветами
Фото: АР/ТАСС
В зале множество венков с траурными лентами
Фото: EPA/Vostock-photo
Проводить бывшего президента СССР в последний путь приходят известные политики, журналисты, актеры и общественные деятели
Фото: АР/ТАСС
Певица Алла Пугачева простилась с бывшим президентом СССР
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Начавшаяся в 10:00 церемония прощания с Горбачевым длится более 4 часов, люди продолжают идти в Дом союзов
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Послы США, Великобритании и ФРГ посетили церемонию прощания с Горбачевым. На фото: посол США в РФ Джон Салливан.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Дочь первого президента СССР Михаила Горбачева Ирина Горбачева-Вирганская (справа) на церемонии прощания
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
После окончания церемонии Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5963/61650
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