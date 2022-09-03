Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Прощание с Михаилом Горбачевым

После окончания церемонии Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище

В Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы проходит церемония прощания с Михаилом Горбачевым, скончавшимся на 92-м году жизни

У гроба размещен большой черно-белый портрет первого президента СССР, выставлены государственные награды Горбачева, дежурит рота почетного караула

У гроба размещен большой черно-белый портрет первого президента СССР, выставлены государственные награды Горбачева, дежурит рота почетного караула

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

У входа выстроилась огромная очередь, сотни людей друг за другом проходят в зал с цветами

У входа выстроилась огромная очередь, сотни людей друг за другом проходят в зал с цветами

Фото: АР/ТАСС

В зале множество венков с траурными лентами

В зале множество венков с траурными лентами

Фото: EPA/Vostock-photo

Проводить бывшего президента СССР в последний путь приходят известные политики, журналисты, актеры и общественные деятели

Проводить бывшего президента СССР в последний путь приходят известные политики, журналисты, актеры и общественные деятели

Фото: АР/ТАСС

Певица Алла Пугачева простилась с бывшим президентом СССР

Певица Алла Пугачева простилась с бывшим президентом СССР

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Начавшаяся в 10:00 церемония прощания с Горбачевым длится более 4 часов, люди продолжают идти в Дом союзов

Начавшаяся в 10:00 церемония прощания с Горбачевым длится более 4 часов, люди продолжают идти в Дом союзов

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Послы США, Великобритании и ФРГ посетили церемонию прощания с Горбачевым. На фото: посол США в РФ Джон Салливан.

Послы США, Великобритании и ФРГ посетили церемонию прощания с Горбачевым. На фото: посол США в РФ Джон Салливан.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Дочь первого президента СССР Михаила Горбачева Ирина Горбачева-Вирганская (справа) на церемонии прощания

Дочь первого президента СССР Михаила Горбачева Ирина Горбачева-Вирганская (справа) на церемонии прощания

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

После окончания церемонии Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище

После окончания церемонии Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5963/61650

03.09.2022 - Posted by | Знаменитости...

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