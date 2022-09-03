НОВОСТИ МИРА
Цветение подсолнечника в американском Канзасе
Фото: AP/ТАСС
В Буэнос-Айресе предпринята попытка покушения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер. На фото: полицейские работают на месте преступления возле дома вице-президента.
Фото: Marcos Brindicci/Getty Images
Неделя моды продолжается в Токио
Фото: EPA/Vostock-photo
Сотрудники на фабрике плюшевых игрушек в китайском Янчжоу
Фото: EPA/Vostock-photo
Йеменские сироты получают пожертвованные школьные принадлежности
Фото: EPA/Vostock-photo
Посольство России в Берлине открыло книгу соболезнований в связи с кончиной экс-президента СССР Михаила Горбачева
Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images
Мужчина ловит рыбу на пляже возле моста Золотые Ворота в Сан-Франциско
Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images
В Германии вступил в силу запрет на освещение наружной рекламы и витрин магазинов ночью
Фото: DPA/ТАСС
Овцы на плато в турецком Ширнаке
Фото: Fadil Aslan/Anadolu Agency via Getty Images
Коза Симба — кандидат в Книгу рекордов Гиннеса, длина ее ушей составляет 63,5 сантиметра. На фото: заводчик козленка в Карачи, Пакистан.
Фото: Sabir Mazhar/Anadolu Agency via Getty Images
Канадская певица Аврил Лавин удостоилась именной звезды на Аллее славы в Голливуде
Фото: EPA/Vostock-photo
Облачность после шторма в Барселоне
Фото: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images
Начало сезона сбора яблок в Бранденбурге
Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images
В Италии состоялось открытие 79-го международного Венецианского международного кинофестиваля. На фото: модель Алессандра Амбросио.
Фото: Maria Moratti/Getty Images
Ежегодный фестиваль тыквы проходит в немецком Мехернихе
Фото: Henning Kaiser/picture alliance via Getty Images
В индийском Ченнаи прошли учения по спасению жертв наводнения
Фото: EPA/Vostock-photo
Традиционный забег с быками под Мадридом
Фото: EPA/Vostock-photo
В России отметили День знаний. В школах прошли торжественные линейки, посвященные началу учебного года.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
По меньшей мере сто домов на колесах были эвакуированы на северо-западе округа Лос-Анджелес из-за вспыхнувшего природного пожара
Фото: АР/ТАСС
Акция против загонной охоты на дельфинов у посольства Японии в Маниле
Фото: АР/ТАСС
Турецкие солдаты маршируют во время военного парада в Анкаре
Фото: Tunahan Turhan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Жара накрыла Южную Калифорнию
Фото: EPA/Vostock-photo
25 лет со дня смерти Дианы, принцессы Уэльской
Фото: Leon Neal/Getty Images
Лесные пожары в Рязанской области
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Святая месса под председательством папы Франциска с новыми кардиналами в базилике Святого Петра в Ватикане
Фото: EPA/Vostock-photo
Празднование Дня независимости Киргизии в Чункурчаке
Фото: EPA/Vostock-photo
Сбор урожая корней лотоса в Китае
Фото: Zhai Huiyong/VCG via Getty Images
Неделя моды сезона весна-лето 2023 в Токио
Фото: Zuma/ТАСС
Митинг против разгона властями демонстрантов в Шри-Ланке. Фото: портрет задержанного буддийского монаха висит на дереве во время антиправительственной акции протеста в Коломбо.
Фото: EPA/Vostock-photo
Китайская международная выставка торговли услугами CIFTIS 2022 проходит в Пекине
Фото: AP/ТАСС
Центр изучения и разведения гигантской панды в Чэнду, Китай
Фото: VCG/VCG via Getty Images
В Гаити прошли массовые акции протеста против роста стоимости жизни
Фото: АР/ТАСС
В Непале проходит индуистский фестиваль Тидж, посвященный богу Шиве и его супруге Парвати. По традиции, в этот день замужние женщины молятся о крепких брачных узах, а незамужние просят у бога послать им хорошего жениха.
Фото: Skanda Gautam/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Репетиция парада ко Дню Независимости Малайзии
Фото: Wong Fok Loy/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Британский теннисист Энди Маррей (на фото) обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в первом круге турнира US Open
Фото: Julian Finney/Getty Images
Засохшие подсолнухи в поле на окраине Равенсбурга, Германия
Фото: DPA/ТАСС
В испанской провинции Оренсе бушуют лесные пожары
Фото: EPA/Vostock-photo
Не менее 30 человек погибли в результате протестов и беспорядков в Багдаде, которые вспыхнули в связи с уходом из политики влиятельного шиитского богослова Муктады ас-Садра
Фото: ЕРА/ТАСС
Более 33 миллионов человек пострадали от наводнений в Пакистане
Фото: EPA/Vostock-photo
Грузовое судно частично затонуло в бухте Гибралтара после столкновения с СПГ-танкером
Фото: АР/ТАСС
После двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса в лондонском районе Ноттинг-Хилл прошел традиционный карнавал
Фото: EPA/Vostock-photo
Более сотни нелегальных мигрантов добрались до южных берегов Италии на лодках
Фото: АР/ТАСС
Процессия в честь Пресвятой Девы Марии в Палермо, Италия
Фото: Stefano Montesi — Corbis/Corbis via Getty Images
В Калифорнии прошли спортивные соревнования на выносливость Tough Mudder
Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images
В Эдинбурге проходит последний день забастовки мусорщиков
Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images
Новорожденный африканский слоненок в зоопарке на окраине города Ньиредьхаза, Венгрия
Фото: EPA/Vostock-photo
31 августа в Великобритании пройдут памятные мероприятия в 25-ю годовщину смерти принцессы Дианы
Фото: EPA/Vostock-photo
Жара в городе Хан-Юнис на территории сектора Газа
Фото: Yousef Masoud/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Кандидаты в президенты Бразилии проводят дебаты в преддверии выборов
Фото: АР/ТАСС
Дети купаются в реке в Лимбажи на севере Латвии
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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