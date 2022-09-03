НОВОСТИ МИРА

Цветение подсолнечника в американском Канзасе

Фото: AP/ТАСС

В Буэнос-Айресе предпринята попытка покушения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер. На фото: полицейские работают на месте преступления возле дома вице-президента.

Фото: Marcos Brindicci/Getty Images

Неделя моды продолжается в Токио

Фото: EPA/Vostock-photo

Сотрудники на фабрике плюшевых игрушек в китайском Янчжоу

Фото: EPA/Vostock-photo

Йеменские сироты получают пожертвованные школьные принадлежности

Фото: EPA/Vostock-photo

Посольство России в Берлине открыло книгу соболезнований в связи с кончиной экс-президента СССР Михаила Горбачева

Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Мужчина ловит рыбу на пляже возле моста Золотые Ворота в Сан-Франциско

Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

В Германии вступил в силу запрет на освещение наружной рекламы и витрин магазинов ночью

Фото: DPA/ТАСС

Овцы на плато в турецком Ширнаке

Фото: Fadil Aslan/Anadolu Agency via Getty Images

Коза Симба — кандидат в Книгу рекордов Гиннеса, длина ее ушей составляет 63,5 сантиметра. На фото: заводчик козленка в Карачи, Пакистан.

Фото: Sabir Mazhar/Anadolu Agency via Getty Images

Канадская певица Аврил Лавин удостоилась именной звезды на Аллее славы в Голливуде

Фото: EPA/Vostock-photo

Облачность после шторма в Барселоне

Фото: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Начало сезона сбора яблок в Бранденбурге

Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

В Италии состоялось открытие 79-го международного Венецианского международного кинофестиваля. На фото: модель Алессандра Амбросио.

Фото: Maria Moratti/Getty Images

Ежегодный фестиваль тыквы проходит в немецком Мехернихе

Фото: Henning Kaiser/picture alliance via Getty Images

В индийском Ченнаи прошли учения по спасению жертв наводнения

Фото: EPA/Vostock-photo

Традиционный забег с быками под Мадридом

Фото: EPA/Vostock-photo

В России отметили День знаний. В школах прошли торжественные линейки, посвященные началу учебного года.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

По меньшей мере сто домов на колесах были эвакуированы на северо-западе округа Лос-Анджелес из-за вспыхнувшего природного пожара

Фото: АР/ТАСС

Акция против загонной охоты на дельфинов у посольства Японии в Маниле

Фото: АР/ТАСС

Турецкие солдаты маршируют во время военного парада в Анкаре

Фото: Tunahan Turhan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Жара накрыла Южную Калифорнию

Фото: EPA/Vostock-photo

25 лет со дня смерти Дианы, принцессы Уэльской

Фото: Leon Neal/Getty Images

Лесные пожары в Рязанской области

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Святая месса под председательством папы Франциска с новыми кардиналами в базилике Святого Петра в Ватикане

Фото: EPA/Vostock-photo

Празднование Дня независимости Киргизии в Чункурчаке

Фото: EPA/Vostock-photo

Сбор урожая корней лотоса в Китае

Фото: Zhai Huiyong/VCG via Getty Images

Неделя моды сезона весна-лето 2023 в Токио

Фото: Zuma/ТАСС

Митинг против разгона властями демонстрантов в Шри-Ланке. Фото: портрет задержанного буддийского монаха висит на дереве во время антиправительственной акции протеста в Коломбо.

Фото: EPA/Vostock-photo

Китайская международная выставка торговли услугами CIFTIS 2022 проходит в Пекине

Фото: AP/ТАСС

Центр изучения и разведения гигантской панды в Чэнду, Китай

Фото: VCG/VCG via Getty Images

В Гаити прошли массовые акции протеста против роста стоимости жизни

Фото: АР/ТАСС

В Непале проходит индуистский фестиваль Тидж, посвященный богу Шиве и его супруге Парвати. По традиции, в этот день замужние женщины молятся о крепких брачных узах, а незамужние просят у бога послать им хорошего жениха.

Фото: Skanda Gautam/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Репетиция парада ко Дню Независимости Малайзии

Фото: Wong Fok Loy/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Британский теннисист Энди Маррей (на фото) обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в первом круге турнира US Open

Фото: Julian Finney/Getty Images

Засохшие подсолнухи в поле на окраине Равенсбурга, Германия

Фото: DPA/ТАСС

В испанской провинции Оренсе бушуют лесные пожары

Фото: EPA/Vostock-photo

Не менее 30 человек погибли в результате протестов и беспорядков в Багдаде, которые вспыхнули в связи с уходом из политики влиятельного шиитского богослова Муктады ас-Садра

Фото: ЕРА/ТАСС

Более 33 миллионов человек пострадали от наводнений в Пакистане

Фото: EPA/Vostock-photo

Грузовое судно частично затонуло в бухте Гибралтара после столкновения с СПГ-танкером

Фото: АР/ТАСС

После двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса в лондонском районе Ноттинг-Хилл прошел традиционный карнавал

Фото: EPA/Vostock-photo

Более сотни нелегальных мигрантов добрались до южных берегов Италии на лодках

Фото: АР/ТАСС

Процессия в честь Пресвятой Девы Марии в Палермо, Италия

Фото: Stefano Montesi — Corbis/Corbis via Getty Images

В Калифорнии прошли спортивные соревнования на выносливость Tough Mudder

Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

В Эдинбурге проходит последний день забастовки мусорщиков

Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Новорожденный африканский слоненок в зоопарке на окраине города Ньиредьхаза, Венгрия

Фото: EPA/Vostock-photo

31 августа в Великобритании пройдут памятные мероприятия в 25-ю годовщину смерти принцессы Дианы

Фото: EPA/Vostock-photo

Жара в городе Хан-Юнис на территории сектора Газа

Фото: Yousef Masoud/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Кандидаты в президенты Бразилии проводят дебаты в преддверии выборов

Фото: АР/ТАСС

Дети купаются в реке в Лимбажи на севере Латвии

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/