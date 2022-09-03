В начале XX века в Волге ловили белугу размером с крокодила: почему больше такое невозможно

В 1921 году на Волге произошло из ряда вон выходящее событие. Группа рыбаков поймала огромных размеров белугу. С того случая сохранился фотоснимок, который в добавок к свидетельским рассказам подтверждает выдающее событие. Вот только с тех самых пор на Волге больше ничего не происходило. Была ли поимка подобной белуги «чудом», или есть еще какие-то причины, влияющие на наличие подобной рыбы?

Огромная белуга не редкость. |Фото: activefisher.net.

Белуга – это не самая маленькая рыбешка. Хищная рыба семейства осетровых легко может достигать размеров в 4.2 метра. Масса белуги при этом будет составлять до полтонны! Как несложно догадаться, чем старше белуга – тем она больше. А живет рыба не год и не десять. Возраст белуги легко может достигать 100 лет. Поэтому долгое время поимка огромных белуг, в том числе в России не была чем-то удивительным. Так, в 1827 году в низовьях Волги была поймана белуга в 90 пудов (около 1.5 тонны!), если верить 4 части «Исследований о состоянии рыболовства в России» от 1861 года издания.

Все потому, что живет до 100 лет. |Фото: insta-foto.ru.

Почти 1,5-тонная белуга была поймана в Волге в 1921 году. Еще раз огромную рыбу массой 1 224 кг близ устья реки поймали в 1922 году, затем в 1924 и 1926 года. Очевидно, что если столько случаев поимки огромной белуги было зарегистрировано только за 5 лет, то ловили подобных «крокодилов» и в XIX веке, и раньше. Просто эти случаи в силу очевидных причин никак не регистрировались письменными, изобразительными и уж тем более фото-источниками. Однако, уже во второй половине XX столетия самая большая белуга, пойманная в 1970 году, весила всего 800 кг.

Во многих местах люди почти извели белугу. |Фото: chudo-prirody.com.

Как уже можно было догадаться, человек практически истребил белугу в результате хозяйственной деятельности. Безусловно, это не очень хорошо. Но важно понимать, что «оторванным от природы» человек стал сразу после превращения в разумного. Простой пример: «дети природы» — американские индейцы еще до прихода европейцев уничтожили одной только племенной охотой почти всю мегафауну Северной Америки, в том числе лошадей. Сделали это индейцы и без варварской охоты просто ради развлечения, и без промышленного строительства, и без развитого сельского хозяйства. Они истребили мегафауну просто, чтобы самим не умереть с голода.

ГЭС могут мешать нересту. |Фото: fishki.net.

Увы, потребности человека постоянно растут. Только производящее хозяйство, развитие науки и промышленности способно справиться с постоянно увеличивающимися запросами цивилизации. К сожалению, дикие виды в этом отношении обречены. В случае с белугой популяцию рыбы на Волге подорвал не только рыбацкий промысел с целью добычи мяса и икры, но и строительство гидроэлектростанций, которые не позволяют белуге заходить на нерест для размножения. К большом сожалению всех «зеленых», человек физически не может жить в гармонии с природой.

Огромная рыба. ¦Фото: wwfguianas.org.

К счастью для «зеленых», практика показывает, что природа легко отвоевывает свое, как только в каком-то месте прекращается физическая деятельность человека. Так что, если люди переведутся в результате разрушения озонового слоя или ядерной войны, Мать-природа рано или поздно залечит раны. Возможно, на смену нашей цивилизации придут более совершенные существа, чем высшие приматы, которые построят более справедливое общество с настоящей демократией! Неплохие шансы есть у крыс. Хотя возможно нишу могла бы занять и занесенная сегодня в красную книгу белуга.

Источник: https://novate.ru/blogs/020922/64026/?fbclid=IwAR1gDh9AUwYzHxVHkHbh5TQkgS5alzxGqWnN2wHC9Lc7bGaWIOje82ozzII