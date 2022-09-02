Художник рисует на фотографиях и показывает мир под другим углом
Турецкий дизайнер и иллюстратор Робин Яйла создает креативные иллюстрации, показывающие мир под новым углом. Он даёт волю бурной фантазии и дополняет реальные фотографии каких-либо мест мультяшными рисунками.
Вам не хватает вдохновения для реализации своих творческих идей? Осмотритесь вокруг! Красота — в глазах смотрящего. Турецкий художник Робин Яйла твёрдо придерживается этой позиции. Молодой парень использует собственное богатое воображение, чтобы погрузиться в мир, в котором всё работает несколько иначе, чем у остальных. Робин берёт реальные фотографии каких-либо мест, предметов и просто рисует поверх них, создавая таким образом крайне забавные иллюстрации.
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Робин Яйла занимается иллюстрацией с детства. По словам художника, он всегда хотел путешествовать и изучать новые места. С возрастом парень смог объединить эти две составляющие и создать свой неповторимый творческий стиль.
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Работы художника привлекли в его аккаунты в социальных сетях тысячи подписчиков. Поклонникам нравится рассматривать получившиеся творения и удивляться тому, как много всё-таки значит правильная перспектива.
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С 2017 года Робин живёт в Милане. Он активно занимается творческой деятельностью и планирует дальше развиваться в своём направлении.
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Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35694-hudozhnik-risuet-na-fotografiyah-i-pokazyvaet-mir-pod-drugim-uglom-18foto.html
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