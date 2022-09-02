Художник рисует на фотографиях и показывает мир под другим углом

Турецкий дизайнер и иллюстратор Робин Яйла создает креативные иллюстрации, показывающие мир под новым углом. Он даёт волю бурной фантазии и дополняет реальные фотографии каких-либо мест мультяшными рисунками.

Вам не хватает вдохновения для реализации своих творческих идей? Осмотритесь вокруг! Красота — в глазах смотрящего. Турецкий художник Робин Яйла твёрдо придерживается этой позиции. Молодой парень использует собственное богатое воображение, чтобы погрузиться в мир, в котором всё работает несколько иначе, чем у остальных. Робин берёт реальные фотографии каких-либо мест, предметов и просто рисует поверх них, создавая таким образом крайне забавные иллюстрации.

Очаровательная Мэрилин Монро



Фредди Меркьюри решил исполнить свой хит



Робин Яйла занимается иллюстрацией с детства. По словам художника, он всегда хотел путешествовать и изучать новые места. С возрастом парень смог объединить эти две составляющие и создать свой неповторимый творческий стиль.

Инструмент дантиста



Неожиданное появление Халка



Здесь могла бы поместиться гигантская пицца



Это же Сид!



Человек-паук спешит спасти мир от злодеев



Ням



Элвис Пресли и одна из его знаменитых поз



Работы художника привлекли в его аккаунты в социальных сетях тысячи подписчиков. Поклонникам нравится рассматривать получившиеся творения и удивляться тому, как много всё-таки значит правильная перспектива.

Желток вместо купола



Вот это фигура



Укладка феном



Любопытные жирафы



Мардж хвастается причёской



С 2017 года Робин живёт в Милане. Он активно занимается творческой деятельностью и планирует дальше развиваться в своём направлении.

Матрица



Нешуточная схватка



Тайная вечеря



Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35694-hudozhnik-risuet-na-fotografiyah-i-pokazyvaet-mir-pod-drugim-uglom-18foto.html