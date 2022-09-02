Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Фестиваль "Томатина-2022": впервые за три года из-за "короны".

Фестиваль

Фото: AP Photo/Alberto Saiz

В среду, 31 августа, в испанском Буньоле состоялась традиционная "Томатина", помидорная война, в которой приняли участие десятки тысяч человек, съехавшихся в небольшой городок ради томатных баталий. Каждый год ради развлечения расходуется 150 тонн томатов.

Фестиваль

Согласно правилам сражений, участники имеют право бросаться лишь предварительно раздавленными помидорами. Помидорные баталии сопровождаются традиционными выкриками "ole!" ("вот это да!") и "vamos" ("поехали!").

Фестиваль

Фестиваль проводится в честь покровителя города Святого Луи Бертрана и Богоматери-защитницы. Начало традиции было положено в 1945 году. Согласно легенде, первая битва помидорами произошла между друзьями, в процессе драки на фестивале. В период правления Франко праздник был запрещен как не имеющий религиозной значимости, но возродился в 70-х годах прошлого столетия.

Фестиваль

С 1980 года помидоры для праздника поставляются городскими властями, а в 2002 году центральное бюро туризма присвоило фестивалю в Буньоле статус международного.

Фестиваль

В 2020-2021 годах фестиваль "Томатина" не проводился из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.

Фестиваль

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/2sep2022/tomatina2022.html

02.09.2022 - Posted by | Праздник.... |

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