Фестиваль "Томатина-2022": впервые за три года из-за "короны".

Фото: AP Photo/Alberto Saiz

В среду, 31 августа, в испанском Буньоле состоялась традиционная "Томатина", помидорная война, в которой приняли участие десятки тысяч человек, съехавшихся в небольшой городок ради томатных баталий. Каждый год ради развлечения расходуется 150 тонн томатов.

Согласно правилам сражений, участники имеют право бросаться лишь предварительно раздавленными помидорами. Помидорные баталии сопровождаются традиционными выкриками "ole!" ("вот это да!") и "vamos" ("поехали!").

Фестиваль проводится в честь покровителя города Святого Луи Бертрана и Богоматери-защитницы. Начало традиции было положено в 1945 году. Согласно легенде, первая битва помидорами произошла между друзьями, в процессе драки на фестивале. В период правления Франко праздник был запрещен как не имеющий религиозной значимости, но возродился в 70-х годах прошлого столетия.

С 1980 года помидоры для праздника поставляются городскими властями, а в 2002 году центральное бюро туризма присвоило фестивалю в Буньоле статус международного.

В 2020-2021 годах фестиваль "Томатина" не проводился из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/2sep2022/tomatina2022.html