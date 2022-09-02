Лучшие фото “ Интерфакс “ за август 2022 года
Участники Чемпионата мира по борьбе в бассейне с соусом в Россендейле, Англия
Фото: Danny Lawson/PA Images via Getty Images
Фаер-шоу на пляже в городе Газа
Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images
Солончак Пампатар на острове Маргарита в Венесуэле
Фото: АР/ТАСС
Закат во Франкфурте
Фото: АР/ТАСС
"Томатная битва" в Испании
Фото: АР/ТАСС
Празднование Дня Малайзии
Фото: EPA/Vostock-photo
Национальный заповедник Лос-Фламенкос на севере Чили
Фото: John Moore/Getty Images
Гигантская панда в зоопарке River Wonders в Сингапуре
Фото: EPA/Vostock-photo
Жители Иерусалима спасаются от жары в фонтане
Фото: АР/ТАСС
Фестиваль культуры в храмовом комплексе Арджуна в Банджарнегаре, Индонезия
Фото: Robertus Pudyanto/Getty Images
Кольцехвостый лемур в Уипснейдском зоопарке, Англия
Фото: Leon Neal/Getty Images
Закат на пляже Эллиота в индийском Ченнаи
Фото: EPA/Vostock-photo
Засуха в испанской Наварре
Фото: EPA/Vostock-photo
Родео в Сан-Паулу
Фото: AP/ТАСС
Детеныш магота в зоопарке Вроцлава, Польша
Фото: EPA/Vostock-photo
Производство меда в Каракадагском районе Турции
Фото: Bestami Bodruk/Anadolu Agency via Getty Images
Национальные морские поисково-спасательные учения в Индии
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветение сине-зеленых водорослей в калифорнийском озере Эльсинор
Фото: David McNew/Getty Images
Ежегодный фестиваль квартала Грасия в Барселоне
Фото: Zuma/ТАСС
Серая цапля в немецком Кельне
Фото: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images
Фейерверк освещает небо во время празднования Дня независимости в Пакистане
Фото: EPA/Vostock-photo
Фестиваль святого покровителя в городе Теосело, Мексика
Фото: Zuma/ТАСС
Закат на пляже в Орлеане, США
Фото: EPA/Vostock-photo
Репетиция артистов для Сингапурского ночного фестиваля
Фото: EPA/Vostock-photo
Ребенок играет в фонтане на закате в Хобокене, штат Нью-Джерси
Фото: Gary Hershorn/Getty Images
Тупик со свежевыловленной рыбой в клюве. Остров Хеймаей, Исландия.
Фото: Aaron Chown/PA Images via Getty Images
Суслик собирает семена на склоне холма в Эклтоне на северо-западе США
Фото: Zuma\ТАСС
Австрийские синхронистки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Риме
Фото: АР/ТАСС
Индонезийцы забираются вверх по смазанным жиром шестам за призами в Джакарте
Фото: АР/ТАСС
Скотоводы пасут овец и коз на окраине горы Немрут в Турции
Фото: Sener Toktas/Anadolu Agency via Getty Images
Добыча соли на озере в Турции
Фото: Getty Images/ТАСС
Чемпионат мира по собачьему серфингу в Калифорнии
Фото: EPA/Vostock-photo
Сушка цветного пластика перед вторичной переработкой в Бангладеш
Фото: Zuma/ТАСС
Чемпионат Европы 2022 по летним видам спорта в Мюнхене, Германия
Фото: EPA/Vostock-photo
Лесной пожар в Галисии, Испания
Фото: EPA/Vostock-photo
Участницы Эдинбургского международного фестиваля
Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images
Сотрудник конной полиции стоит на страже в Калькутте, Индия
Фото: EPA/Vostock-photo
Эстонский слэклайнер Яан Руз проходит по канату на высоте 188 метров в Роттердаме, Нидерланды
Фото: EPA/Vostock-photo
Засуха в Испании
Фото: EPA/Vostock-photo
Жара в американском штате Миссури
Фото: АР/ТАСС
Генеральная репетиция балета "Вне времени" в Санкт-Петербурге
Фото: EPA/Vostock-photo
Восход солнца в Гамбурге
Фото: Christian Charisius/picture alliance via Getty Images
Маленькая фехтовальщица в центре Каракаса, Венесуэла
Фото: AP/ТАСС
Извержение вулкана в Исландии
Фото: Ernir Eyjolfsson/Anadolu Agency via Getty Images
Цирковая труппа на вершине Калтон Хилл в Шотландии
Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images
Закат в американском штате Миссури
Фото: AP/ТАСС
Сушка помидоров в Турции
Фото: Bestami Bodruk/Anadolu Agency via Getty Images
XXII Игры Содружества в британском Бирмингеме
Фото: EPA/Vostock-photo
Подготовка к Бристольскому международному фестивалю воздушных шаров
Фото: EPA/Vostock-photo
Артисты на Эдинбургском фестивале "Fringe"
Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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