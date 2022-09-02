Лучшие фото “ Интерфакс “ за август 2022 года

Участники Чемпионата мира по борьбе в бассейне с соусом в Россендейле, Англия

Фото: Danny Lawson/PA Images via Getty Images

Фаер-шоу на пляже в городе Газа

Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Солончак Пампатар на острове Маргарита в Венесуэле

Фото: АР/ТАСС

Закат во Франкфурте

Фото: АР/ТАСС

"Томатная битва" в Испании

Фото: АР/ТАСС

Празднование Дня Малайзии

Фото: EPA/Vostock-photo

Национальный заповедник Лос-Фламенкос на севере Чили

Фото: John Moore/Getty Images

Гигантская панда в зоопарке River Wonders в Сингапуре

Фото: EPA/Vostock-photo

Жители Иерусалима спасаются от жары в фонтане

Фото: АР/ТАСС

Фестиваль культуры в храмовом комплексе Арджуна в Банджарнегаре, Индонезия

Фото: Robertus Pudyanto/Getty Images

Кольцехвостый лемур в Уипснейдском зоопарке, Англия

Фото: Leon Neal/Getty Images

Закат на пляже Эллиота в индийском Ченнаи

Фото: EPA/Vostock-photo

Засуха в испанской Наварре

Фото: EPA/Vostock-photo

Родео в Сан-Паулу

Фото: AP/ТАСС

Детеныш магота в зоопарке Вроцлава, Польша

Фото: EPA/Vostock-photo

Производство меда в Каракадагском районе Турции

Фото: Bestami Bodruk/Anadolu Agency via Getty Images

Национальные морские поисково-спасательные учения в Индии

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветение сине-зеленых водорослей в калифорнийском озере Эльсинор

Фото: David McNew/Getty Images

Ежегодный фестиваль квартала Грасия в Барселоне

Фото: Zuma/ТАСС

Серая цапля в немецком Кельне

Фото: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images

Фейерверк освещает небо во время празднования Дня независимости в Пакистане

Фото: EPA/Vostock-photo

Фестиваль святого покровителя в городе Теосело, Мексика

Фото: Zuma/ТАСС

Закат на пляже в Орлеане, США

Фото: EPA/Vostock-photo

Репетиция артистов для Сингапурского ночного фестиваля

Фото: EPA/Vostock-photo

Ребенок играет в фонтане на закате в Хобокене, штат Нью-Джерси

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Тупик со свежевыловленной рыбой в клюве. Остров Хеймаей, Исландия.

Фото: Aaron Chown/PA Images via Getty Images

Суслик собирает семена на склоне холма в Эклтоне на северо-западе США

Фото: Zuma\ТАСС

Австрийские синхронистки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Риме

Фото: АР/ТАСС

Индонезийцы забираются вверх по смазанным жиром шестам за призами в Джакарте

Фото: АР/ТАСС

Скотоводы пасут овец и коз на окраине горы Немрут в Турции

Фото: Sener Toktas/Anadolu Agency via Getty Images

Добыча соли на озере в Турции

Фото: Getty Images/ТАСС

Чемпионат мира по собачьему серфингу в Калифорнии

Фото: EPA/Vostock-photo

Сушка цветного пластика перед вторичной переработкой в Бангладеш

Фото: Zuma/ТАСС

Чемпионат Европы 2022 по летним видам спорта в Мюнхене, Германия

Фото: EPA/Vostock-photo

Лесной пожар в Галисии, Испания

Фото: EPA/Vostock-photo

Участницы Эдинбургского международного фестиваля

Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Сотрудник конной полиции стоит на страже в Калькутте, Индия

Фото: EPA/Vostock-photo

Эстонский слэклайнер Яан Руз проходит по канату на высоте 188 метров в Роттердаме, Нидерланды

Фото: EPA/Vostock-photo

Засуха в Испании

Фото: EPA/Vostock-photo

Жара в американском штате Миссури

Фото: АР/ТАСС

Генеральная репетиция балета "Вне времени" в Санкт-Петербурге

Фото: EPA/Vostock-photo

Восход солнца в Гамбурге

Фото: Christian Charisius/picture alliance via Getty Images

Маленькая фехтовальщица в центре Каракаса, Венесуэла

Фото: AP/ТАСС

Извержение вулкана в Исландии

Фото: Ernir Eyjolfsson/Anadolu Agency via Getty Images

Цирковая труппа на вершине Калтон Хилл в Шотландии

Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Закат в американском штате Миссури

Фото: AP/ТАСС

Сушка помидоров в Турции

Фото: Bestami Bodruk/Anadolu Agency via Getty Images

XXII Игры Содружества в британском Бирмингеме

Фото: EPA/Vostock-photo

Подготовка к Бристольскому международному фестивалю воздушных шаров

Фото: EPA/Vostock-photo

Артисты на Эдинбургском фестивале "Fringe"

Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/