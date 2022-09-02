Где делают мозельское и другие немецкие вина

Где в Германии выращивают виноград и делают вино? Только на юге? Нет и давно нет! Плюс в последнее время виноградники появились в местах, где раньше никто и представить себе не мог существование коммерческих винодельческих хозяйств, не говоря уже о виноградниках, которые закладывают любители в качестве необычного хобби, чтобы обеспечивать себя собственным домашним вином.

Классические винодельческие регионы в Германии

Мозельское, рейнское, баденское… В Германии насчитывается тринадцать традиционных винодельческих регионов — исторических, классических областей с защищенными официальными названиям. Большинство этих областей расположено в южной части страны, где виноделие ведет свою историю со времен древних римлян, более двух тысяч лет назад начавших выращивать здесь виноград на склонах вдоль рек — Мозеля, Рейна, Майна, Неккара… Самые крупные такие классические регионы находятся в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце.

В традиционных областях производят вина двух высших немецких категорий — качественное марочное вино с отличием (Prädikatswein) и качественное вино (Qualitätswein), а также столовое вино (Tafelwein). Еще в Германии есть в общей сложности 26 регионов (те же самые 13 классических и еще 13 других областей), в которых производят более простое земельное вино (Landwein). Речь идет о производстве всех этих вин на продажу, то есть о наличии соответствующих сертификатов, контроле и так далее.

Отдельные коммерческие виноградники сейчас можно найти уже во всех федеральных землях Германии — за исключением трех городов, обладающих статусом земель, то есть Берлина, Гамбурга и Бремена. В Гамбурге, правда, есть свой некоммерческий виноградник на сотню лоз, подаренный городу меценатами. Урожай отправляют на переработку в Штутгарт, но вино не продают, а используют во время официальных приемов и в качестве подарков особым гостям.

Бахус на винной бочке. Королевский виноградник на холме Клаусберг в Потсдаме Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

В Берлине тоже выращивают виноград и делают вино — сразу в нескольких местах. Однако здешнюю продукцию нельзя продавать, но можно пить самим или дарить, например, в обмен на пожертвования или просто так. Отметим, что первые лозы на территории нынешней столицы Германии были посажены вообще около восьми столетий назад, а неподалеку в соседнем Потсдаме можно увидеть исторический виноградник, разбитый по воле прусского короля Фридриха Великого на холме Клаусберг в парке Сан-Суси в 1769 году.

Виноградник на острове Зюльт, который также претендует на право называться самым северным регионом в Германии Фото: Wolfgang Runge/dpa/picture alliance

Виноградники и регионы

Свои небольшие коммерческие винодельческие хозяйства в 2009 году появились даже в самой северной немецкой земле — Шлезвиг-Гольштейне. Одно из них расположено на острове Зюльт в Северном море, но здешнее вино разрешено продавать только в качестве земельного — ландвайна. Общая площадь виноградников Шлезвиг-Гольштейна составляет всего лишь около 30 гектаров, так что эти новые места в наш список ниже не вошли.

С одной стороны, на появление новых виноградников в более северных широтах страны влияет потепление земного климата, но в некоторых местах в последние десятилетия успешно восстанавливают старые традиции.

Руководитель винодельческого хозяйства в замке Раттей (Weingut Schloss Rattey) в регионе Штаргардер Ланд Штефан Шмидт (Stefan Schmidt) в винном погребе Фото: Danny Gohlke/dpa/picture alliance

Несколько лет назад в Германии начали продавать первое мекленбургское земельное вино из региона Штаргардер Ланд (Stargarder Land). Земля Мекленбург — Передняя Померания ассоциируется с просторными пляжами на Балтийском море и живописными озерами на обширных плато, но никак не с виноделием!

Однако в Средние века мекленбургские монахи сами производили вино для церковных служб, а виноградники около замка Штаргард существовали вплоть до начала XX века. Нынешнее хозяйство было основано в 1999 году, когда здесь около соседнего замка Раттей посадили первые три сотни виноградных лоз. Сейчас упорный и кропотливый труд начал регулярно приносить свои плоды.

Сбор урожая на винограднике замка Раттей в 2018 году Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Виноделы из Штаргардер Ланд настаивают на том, что именно здесь сейчас расположен самый северный винодельческий регион Германии, небольшой — но все же… Формально это может быть и верно , но если говорить о традиционных — классических областях с более длинной и непрерывной историей, то этот титул все же остается за Зале-Унструт (Saale-Unstrut) в Саксонии-Анхальт и Тюрингии. Небольшое хозяйство на острове Зюльте, в свою очередь, можно считать самым северным коммерческим виноградником в Германии, но не целым регионом.

Городское виноделие

Для полноты картины отметим, что отдельные энтузиасты в Германии выращивают виноград для производства домашнего вина не только в Берлине. Один такой виноградник находится в Старом городе в Кельне. На уютную улочку Цугассе (Zugasse) даже водят экскурсии, чтобы показать несколько лоз, посаженных перед южными фасадами соседних домов.

Виноградник около средневековых ворот Святого Северина в Кельне Фото: Gerd Harder/Zoonar/picture alliance

Каждый год здешний городской винодел производит около тридцати литров вина — для себя и своих друзей. Немного. Так что местным пивоварам конкуренции опасаться не стоит. Несколько лет назад еще один крошечный виноградник он же заложили по соседству около старых городских ворот Святого Северина (Severinstorburg), чтобы облагородить прилегающий участок, который был сильно запущен и не радовал глаз своим внешним видом.

Согласно правилам, действующим в Европейском союзе, виноградари-любители не нуждаются в получении разрешения на выращивание винограда и производства вина для собственных нужд, если площадь виноградника не превышает 1000 квадратных метров, на которых может быть посажено до 700 лоз, однако вернемся к классическим регионам и традиционным немецким винам.

Традиционные винодельческие регионы Германии

• Рейнгессен

Одна из винных королев Рейнгессена Фото: picture-alliance/dpa/F.v. Fredrik von Erichsen

Рейнгессен (Rheinhessen) — крупнейший винодельческий регион Германии. Общая площадь виноградников между Вормсом, Майнцем и Бингеном составляет 26 тысяч гектаров. Виноделие получило широкое распространение здесь уже в IX веке, а самый старый виноградник был заложен в 742 году в Нирштайне на склоне Niersteiner Glöck.

• Рейнгау

Виноград сорта Красный рислинг Фото: picture-alliance/dpa/F.v. Erichsen

Вдоль главной немецкой реки расположено целых шесть винодельческих регионов. Один из них — Рейнгау (Rheingau), где впервые начали производить вино позднего сбора (Spätlese). Всемирную известность имеет здешний монастырь Эбербах (Eberbach), сыгравший одну из ключевых ролей в развитии немецкого виноделия в Германии. Обитель была основана в XII веке монахами-цистерцианцами из Бургундии.

• Средний Рейн

Виноградники около Рюдесхйма Фото: DOC RABE Media/Fotolia

Долина Среднего Рейна (Mittelrhein) начинается около Бингена, где русло начинает сужаться. Его словно берут в тиски склоны Рейнских Сланцевых гор. Виноградники этого региона простираются на несколько десятков километров вдоль реки до самого Бонна. Часть Рейнской долины от Бингена до Кобленца, знаменитая средневековыми замками и развалинами, включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

• Пфальц

Солнечный осенний день незадолго перед сбором урожая Фото: picture alliance/blickwinkel/N. Dautel

Пфальц (Pfalz) — второй по площади винный регион Германии. В Бад-Дюркхайме проходит самый массовый винный праздник в мире и находится самая большая в мире бочка. По Пфальцу также проложена Немецкая винная дорога (Deutsche Weinstraße) протяженностью 85 километров — первый в Германии тематический маршрут такого рода. Он проходит вдоль границы с Францией через 130 винодельческих поселений.

• Франкония

Традиционная бутылка для франконского вина Фото: picture-alliance/dpa/D. Karmann

Франкония (Franken) — еще одна древняя виноградарско-винодельческая область. Здесь традиционно используют приметные бутылки бурдючной формы, напоминающеие фляги римских легионеров. История виноделия в этом регионе насчитывает более 1200 лет. Виноделы молодого поколения ставку делают не на количество, а на качество вина, а также создание для него современного имиджа, отвечающего духу времени.

• Мозель

Мозельские виноградники в районе Ирцига Фото: imago/Chromorange

Вдоль Мозеля (Mosel) простирается старейшая наряду с Рувером и Сааром винодельческая область Германии. Первую лозу здесь посадили древние римляне 2000 лет назад. Особой славой пользуется гора Кальмонт — самый крутой виноградник Европы. Он расположен на склоне, угол подъема которого достигает 68 градусов. Подняться на него можно только с помощью зубчатой дороги или скалолазного снаряжения.

• Баден

Виноградники на Боденском озере около Бирнау Фото: picture-alliance/dpa/F. Kästle

Баден (Baden) — третья по площади виноградников немецкая винодельческая область. Она простирается от Боденского озера вдоль Рейна до Мангейма. Баден считается самым теплым регионом Германии. Основная его продукция — красные вина, получаемые из сорта винограда пино-нуар. Его родиной считается Бургундия, что отразилось в немецком названии — Spätburgunder, то есть позднем бургундском.

• Вюртемберг

Покрасневший виноградный лист Фото: picture-alliance/dpa/P. Seeger

В этой области, где расположены Штутгарт и Хайльброн, вино считается своего рода народным напитком. В Вюртемберге (Württemberg) его потребление на душу населения в два раза превышает средний показатель по Германии. Местные вина можно продегустировать, например, в конце лета во время праздника "Штутгартская винная деревня" ("Stuttgarter Weindorf"). Самый распространенный сорт — троллингер.

• Ар

Одна из остановок на "Тропе красного вина" Фото: picture-alliance/CHROMORANGE/R. Roeder

Долина реки Ар (Ahr), впадающей в Рейн между Кобленцем и Бонном, известна своими красными винами. Она относится к числу самых небольших винодельческих областей Германии. По долине реки проложена 35-километровая "Тропа красного вина" (Rotweinwanderweg). В 2021 году регион сильно пострадал от разрушительного наводнения. Ликвидация последствий займет здесь многие годы.

• Зале-Унструт

Виноградник около Фрайбурга (Freyburg) в Саксонии-Анхальт Фото: picture-alliance/dpa/H. Schmidt

Зале-Унструт (Saale-Unstrut) в Саксонии-Анхальт и Тюрингии- самая северная традиционая винодельческая область Германии. Регион расположен в долинах двух рек в районе 51-й параллели, считающейся естественной границей для виноделия в северных широтах. Несмотря на сложные климатические условия, за много сотен лет здесь научились производить вина отменного качества, пользующиеся большим спросом.

• Саксония

Шествие саксонских виноделов в городе Радебойль Фото: picture-alliance/dpa/A. Burgi

Еще один восточногерманский винодельческий регион расположен в Саксонии (Sachsen). Новый импульс для развития он получил после воссоединения страны в 1990 году. Здесь специализируются, главным образом, на выпуске игристых вин. В последние выходные августа 25 саксонских винодельческих хозяйств устраивают день открытых дверей.

• Гессенская горная дорога

Виногрдник около Хеппенхайма Фото: picture-alliance/dpa/D. Reinhardt

Винодельческий регион Гессенская горная дорога (Hessische Bergstraße) расположен севернее Гейдельберга. Его площадь составляет всего 452 гектара, но на этой небольшой территории встречается более 230 разных типов почвы, что делает его уникальным. Здесь производят эксклюзивные вина, которые в магазины практически не попадают. Их подают и продают на месте.

• Наэ

Живописный ландшафт во время заката в долине Наэ Фото: picture-alliance/dpa/F.v. Erichsen

Долина Наэ (Nahe) находится между Мозелем и Рейном. Она относится к числу небольших немецких винодельческих регионов. Площадь виноградников составляет 4000 гектаров. Основные сорта: рислинг, риванер и сильванер. По региону проложены туристический пеший маршрут "Винная тропа Наэ" (Naheweinstraße) и "Велосипедная дорога Наэ" (Nahe-Radweg).

Источник: https://www.dw.com/ru/vinodelcheskie-regiony-germanii/a-18800073