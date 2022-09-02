В Баварии найден средневековый складной стул

Редчайшая находка: только второй раз за всю историю на территории Германии археологи обнаружили раннесредневековый складной стул. Его достали из могилы женщины. Были сделаны и другие интересные находки.

Ошибается тот, кто считает складные стулья современным изобретением. В августе группа археологов, проводившая раскопки в Баварии, нашла древний стул. Он был не только железным, но и складным! По предварительным данным, стул сделан примерно в 600 году н.э., т.е. он сохранился до наших дней с раннего Средневековья. Об этой исторической сенсации сообщило в конце августа Баварское земельное ведомство по охране памятников (Bayerische Landesamt für Denkmalpflege).

Это редчайшая находка такого рода — всего в Европе существует 29 раннесредневековых захоронений, в которых были найдены складные стулья. Большинство из них сделаны из дерева, и только шесть — железные. В основном от образцов сохранились только отдельные компоненты, такие как гвозди или несущие конструкции. Дело в том, что подобные артефакты часто делали из органического материала — дерева, слоновой кости, кожи или ткани, — и он давно разложился. Поэтому долгое время ошибочно полагали, что найденные экземпляры представляют собой обычные шпажки для зажаривания или крючки.

Размер стула из Баварии в сложенном виде — примерно 70 на 45 сантиметров. Достали его из могилы — он "стоял" у ног мертвой женщины. "Находка этой на первый взгляд современной вещи — абсолютная редкость и представляет огромный культурно-исторический интерес. Ведь она дает нам представление о погребальных традициях и инвентаре привилегированных слоев населения того периода, а также об использовании и видах мебели в то время", — пояснил в ходе презантации Матиас Пфайль (Mathias Pfeil), глава земельного ведомства.

Разноцветные стеклянные бусы и пояс

По мнению специалистов, люди изготавливали складные стулья из железа и бронзы с античных времен. Но в раннем Средневековье они были доступны лишь избранным, являясь важным знаком высокого статуса в обществе, и символизировали власть и богатство. Интересно, что, по данным ведомства, стулья находят в основном в женских могилах.

Фото: AST

Кроме скалдного стула, в могиле размером 1,3 на 2,7 метра, находился скелет женщины, предварительно от 40 до 50 лет. На ее шее были разноцветные стеклянные бусы. Также на скелете был пояс, к которому прикреплены две фибулы (металлические застежки для одежды, служащие одновременно и украшением), крупная жемчужина, каменная брошь в виде диска с альмандиновыми вкраплениями (это разновидность граната), большая бусина миллефиори (разноцветное мозаичное стекло) и пряслице (грузик в форме диска или невысокого цилиндра со сквозным отверстием, применявшийся для утяжеления ручного веретена и крепления на нем пряжи). У ног скелета, помимо стула, лежала кость — вероятно ребро крупного рогатого скота. Возможно, во время захоронения на нем еще было мясо. "Остатки деревянной обшивки указывают на закрытую погребальную камеру", — отмечено в докладе специалистов.

Такую археологическую находку сделали ученые в Баварии Фото: BLfD

Рядом с могилой женщины археологи обнаружили захоронение мужчины — оно было расположено почти параллельно и ориентировано с запада на восток. Кроме поясного ремня с бронзовой пряжкой и сумочкой при покойном был полный комплект оружия (копье, щит, лопата). Остается загадкой кем он приходился женщине, а также, почему рядом с ним стула найдено не было.

Об археологических открытиях, сделанных в Германии в 2021 году,

Сокровище кельтов

Декабрьская находка в деревне Баиц (Бранденбург) стала сенсацией: 41 золотая монета возрастом более 2000 лет. Археологам еще предстоит выяснить, как клад кельтов попал в этот регион. В Бранденбурге до сих пор не было обнаружено ни одного кельтского поселения, зато найдены следы поселения, относящегося к ясторфской культуре. Одна из версий — торговые отношения между древними германцами и кельтами.

Фото: Bernd Settnik/dpa/picture alliance

Римские денарии

5500 древнеримских монет общим весом 15 килограммов — самый крупный серебряный клад из найденных в Баварии. Обнаружили его в Аугсбурге — столице древнеримской провинции Реция, на территории бывшей фабрики, а ныне — стройплощадки. Монеты относятся к I-II веку н.э. и, предположительно, принадлежали крупному торговцу вином или текстилем. Их реставрацию поручат ученым из Тюбингена.

Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Другие находки из Аугсбурга

Серебряные монеты — уже вторая сенсационная находка, сделанная в Аугсбурге за последнее время. В июне на этой же стройплощадке обнаружили более 400 кг древнеримских артефактов: 800 хорошо сохранившихся монет, оружие, инструменты, украшения и эта масляная лампа с изображением римского бога Солнца. Находка подтверждает, что здесь был военный лагерь римлян, — старейший на территории нынешней Баварии.

Фото: Stefan Puchner/dpa/picture alliance

Мегалитическая гробница

В ноябре на севере Германии около города Эккернфёрде при подготовке площади под застройку было обнаружено захоронение, которому около 5000 лет! Впечатляют и размеры этой мегалитической гробницы, и ее хорошая сохранность. В пространствах между крупными камнями сохранился песчаник, а дно могил ранее было устлано кремнием. Также найдены осколки керамики, относящиеся к культуре воронковидных кубков.

Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Гребень воина-"хипстера"

Этот предмет роскоши — гребень из слоновой кости с изображением животных, ножницы и оружие обнаружены на месте 1500-летнего захоронения воина. Находка в регионе Нёрдлингенский Рис (Бавария) демонстрирует, что и средневековые воины не пренебрегали уходом за внешностью. Гребень — уникальная находка для мест к северу от Альп. Он мог быть подарком правителя важному вассалу или военным трофеем.

Фото: Bayerische Landesamt Für Denkmalpflege/dpa/picture alliance

Храмы и королевские резиденции (пфальцы)

В Германии известно о четырех императорских дворцах эпохи Каролингов: в Ахене, Ингельхайме, Франкфурте и Падерборне. Но похоже, что обнаружен пятый — пфальц "Зальц". На это могут указывать останки храма, найденные в баварской общине Хоэнрот, хотя окончательных выводов пока нет. Зато архологи уверены в том, что Саксонии-Анхальт найден храм эпохи Оттонов — в королевском пфальце "Хельфта" (на фото).

Фото: Ronny Hartmann/dpa/picture-alliance

Замковая часовня на романтическом Рейне

Во время ремонта крепостной стены в замке Штерренберг на Среднем Рейне были найдены останки часовни XIV века — предположительно, самой старой в этом регионе. В одном из документов, датированном 1322 годом, говорится, что она была обустроена по распоряжению Бодуэна Люксембургского — архиепископа и курфюрста Трирского. Романтические замки Среднего Рейна внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Кость с искусной резьбой

Этой фаланге гигантского оленя примерно 51 тысяча лет. Кость около шести сантиметров длиной и четырех сантиметров шириной была обнаружена учеными из Гёттингена у входа в пещеру Единорога в немецком регионе Гарц в 2020 году. Но лишь недавно выяснилось, насколько уникальна эта находка. Искусный орнамент из шести насечек на кости показывает, что неандерталец обладал абстрактным творческим мышлением.

Фото: Volker Minkus/Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege/picture alliance

Оружие неандертальца

Уже более 65 тысяч лет назад неандертальцы использовали для охоты сложное оружие — на 20 тысяч лет раньше, чем считали ученые. Об этом говорит листовидный наконечник для копья, найденный в пещере Холе-Фельс горного массива Швабский Альб. Наконечник длиной около 8 см и шириной 4 см фиксировался на древке — ученые обнаружили следы растительного клея, а также шнурового крепления.

Фото: Frederick Mersi/dpa/picture alliance

Истоки Мюнхена

Это самые старые предметы из найденных до сих пор в Мюнхене. Первое упоминание об этом городе датировано 1158 годом. Однако керамика и деревянные изделия, обнаруженные археологами в центре Мюнхена, указывают на то, что городская жизнь зародилась здесь на 60 — 70 лет раньше.

Фото: BLfD