10 требований к внешнему виду стюардесс, о которых не принято говорить вслух

Бортпроводники на рейсах появились в начале XX века, и тогда это были исключительно мужчины. Первой стюардессой стала 25-летняя медсестра в 1930 году, а уже к 1936 году женщины практически вытеснили мужчин на этом поприще. Требования к девушкам стали ужесточаться год от года, и касались они не только физической подготовки и компетентности, но и внешнего вида.

Мы в ADME решили узнать, как изменились правила для стюардесс и какие критерии внешности важны сегодня.

Жесткие нормы прошлого века

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Нелли Динер — первая бортпроводница, 1934 год.

Еще 50–60 лет назад требования к стюардессам были строже: контролировать вес, формы, подчиняться строгому дресс-коду, который в 1960–70-е годы обязывал их носить короткие облегающие юбки. Бортпроводница, работавшая в те годы, рассказала, что раньше стюардесс заставляли носить под одеждой специальный пояс, чтобы придать фигуре нужный вид. Если бортпроводница набирала вес, достигала возраста 32–35 лет или выходила замуж, ее попросту увольняли.

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В наш толерантный век авиакомпании не контролируют личную жизнь работниц и не предъявляют неадекватные требования, однако стюардессы все же должны выглядеть соответствующим образом. Вот основные требования к внешнему виду современных бортпроводниц.

Топ-модели не нужны

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Вопреки расхожему мнению, бортпроводница не обязана быть модельного телосложения. Минимальный рост должен составлять 160 см, при этом, вытянув руку, девушка должна дотягиваться до отметки 210–212 см. Это нужно, чтобы она могла класть вещи на багажные полки в самолете и доставать их. Вес стюардессы рассчитывается по индексу массы тела , который должен уложиться в рамки от 18,5 до 24,9. Требования могут отличаться в разных авиакомпаниях.

Возраст важен, но летать могут и бабушки

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Минимальный возраст для работы в небе — от 18 до 21 года. Максимальный обычно не упоминается, так как это будет дискриминацией, однако после 30–32 лет девушки, как правило, находят работу на земле. Но так бывает не всегда и не во всех авиакомпаниях. Например, на фото американская бортпроводница Бетти Наш в 2017 году. Тогда ей был 81 год, и она продолжала активно летать и работать.

Только чистая и красивая кожа

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Бортпроводница — лицо компании. Поэтому ей желательно не иметь неаккуратных шрамов на лице или частях тела, не скрытых одеждой. То же самое касается прыщей, родимых пятен и татуировок. Иметь тату на спине или бедре — допустимо в большинстве авиакомпаний, но даже небольшой рисунок на щиколотке, запястье или шее гарантирует отказ в приеме на работу в качестве стюардессы.

Орлиное зрение обязательно

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Бортпроводники должны обладать 100-процентным зрением. В противном случае им необходимо носить линзы. Как правило, авиакомпании разрешают работать и в очках, которые по дизайну соответствуют критериям имиджа компании. Однако некоторые все же предпочитают контактные линзы и допустят к работе в очках, только если у сотрудника есть медицинские противопоказания носить линзы. Действует такой медотвод от линз не дольше 3 месяцев.

Улыбка как у голливудских звезд

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Стюардессы всегда улыбаются пассажирам, и их улыбка должна быть красивой. Белые, ровные зубы — идеально. Брекеты разрешены в некоторых авиакомпаниях, в других к ним относятся не так лояльно. Но что не приветствуется нигде — сильно кривые зубы или отсутствующий зуб. Даже если зуб отсутствует временно, стюардессу, вероятно, не допустят к работе в таком виде.

Яркие волосы — только на пенсии

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Волосы стюардессы не должны касаться воротника, но требования есть и к цвету шевелюры. Краситься можно только в естественные оттенки и вовремя подкрашивать отросшие корни. Некоторые бортпроводницы все же решаются сделать покраску в стиле «омбре», но тогда им приходится выкручиваться и делать пучок хитроумным способом, чтобы не было видно светлых волос и пучок не отличался по цвету от корней.

Никаких лаков модных мятных оттенков

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Маникюр для стюардессы обязателен . Длина ногтей и их цвет обусловлены правилами каждой авиакомпании. Обычно это классический маникюр: недлинные красные или нюдовые ногти, еще допустим френч.

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Макияж тоже необходим, он должен выглядеть естественно, однако разрешены наращенные ресницы и яркая помада. В некоторых авиакомпаниях допускается исключительно красная помада, причем определенных оттенков. Другие фирмы требуют от сотрудниц, помимо помады и туши, обязательно использовать тональную основу, подводку, тени и румяна.

По аэропорту — только на каблуках

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Политики авиакомпаний могут отличаться, однако большинство из них обязывают стюардесс показываться в здании аэропорта в туфлях на высоких каблуках. Это выглядит красиво и презентабельно, хоть и не совсем удобно. А во время полета девушки переобуваются в более практичную и устойчивую обувь.

Никаких побрякушек, но часы обязательны

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Только самый минимум: 1 пара маленьких сережек без цветных камней и не более 2 колец, включая обручальное. Но самое главное — часы. Стюардессу не пустят на работу, если она забудет надеть этот аксессуар. Часы есть у каждого члена экипажа, чтобы в случае аварийной ситуации отслеживать время, ведь эвакуация не должна занять более 90 секунд.

А какие требования к внешнему виду на вашей работе? Смогли бы соответствовать такому строгому регламенту, как бортпроводницы?

Фото на превью KK_face / Shutterstock, Depositphotos.com

Источник: https://adme.media/svoboda-kultura/10-sekretov-vneshnego-vida-styuardess-o-kotoryh-vam-ne-rasskazhut-na-bortu-samoleta-2510361/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_adme&fbclid=IwAR2sJ2lY52aIxW2RxjKvYdGhn2hWoyimCfAui4urilK-jZdSVUN6JKz7Xys