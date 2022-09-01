Жизнь современного Тарзана: необычный фотоальбом о путешествии по Африке

Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

Для тех, чья жизнь проходит в городских джунглях, творчество Питера Берда сродни глотку свежего воздуха. Этот талантливый фотограф прожил много лет в Кении и с удовольствием рассказывал в своих работах о флоре и фауне Африки. Его альбомы напоминают скрапбукинг: черно-белые снимки-коллажи умело сочетаются с зарисовками, текстами, аппликациями. Энди Уорхол называл Берда "современным Тарзаном", и было за что: Берд действительно научился жить по суровым законам дикой природы.

По образованию Питер Берд — медик, но все же больше чем здравоохранение его манила неизведанная природа Африки. В первые в Кению он отправился в начале 1960-х годов, и с тех пор прикипел душой к этому краю земли. Он фотографировал слонов и носорогов, следил за их повадками, чувствовал себя там — как дома.

Портрет путешественника Питера Берда

Творческий процесс

Питер увлекся фотографией в 12 лет. С юношества не выпускал камеру из рук, и практически каждый день находил новые сюжеты для снимков. Он самостоятельно изучил историю искусств, книги его авторства пополнили копилку этнографических исследований, написанных в непринужденной манере, а альбомы стали настоящей находкой для любителей приключений.

Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

Оригинальные коллажи от Питера Берда

Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

Настоящие следы крови

Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/310816/31146/?fbclid=IwAR1JlhZ_Xb_KxE9FLEJg7QcV-pOCweubE-Vspr15P6Q-NG99q6_V_vY_3ik