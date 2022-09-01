Жизнь современного Тарзана: необычный фотоальбом о путешествии по Африке
Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда
Для тех, чья жизнь проходит в городских джунглях, творчество Питера Берда сродни глотку свежего воздуха. Этот талантливый фотограф прожил много лет в Кении и с удовольствием рассказывал в своих работах о флоре и фауне Африки. Его альбомы напоминают скрапбукинг: черно-белые снимки-коллажи умело сочетаются с зарисовками, текстами, аппликациями. Энди Уорхол называл Берда "современным Тарзаном", и было за что: Берд действительно научился жить по суровым законам дикой природы.
По образованию Питер Берд — медик, но все же больше чем здравоохранение его манила неизведанная природа Африки. В первые в Кению он отправился в начале 1960-х годов, и с тех пор прикипел душой к этому краю земли. Он фотографировал слонов и носорогов, следил за их повадками, чувствовал себя там — как дома.
Портрет путешественника Питера Берда
Творческий процесс
Питер увлекся фотографией в 12 лет. С юношества не выпускал камеру из рук, и практически каждый день находил новые сюжеты для снимков. Он самостоятельно изучил историю искусств, книги его авторства пополнили копилку этнографических исследований, написанных в непринужденной манере, а альбомы стали настоящей находкой для любителей приключений.
Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда
Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда
Оригинальные коллажи от Питера Берда
Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда
Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда
Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда
Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда
Настоящие следы крови
Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда
Необычный фотоальбом о природе Африки от Питера Берда
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/310816/31146/?fbclid=IwAR1JlhZ_Xb_KxE9FLEJg7QcV-pOCweubE-Vspr15P6Q-NG99q6_V_vY_3ik
Комментариев нет.
-
Архивы
- Сентябрь 2022 (2)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
- Ноябрь 2021 (91)
- Октябрь 2021 (92)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий