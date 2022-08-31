12 фактов о Йошкар-Оле
Йошкин кот, марийская культура, необычная архитектура… Что еще мы знаем о столице республики Марий Эл? Делимся 12 фактами о городе.
Йошкар-Ола — это…
Город с историей в 438 лет
Царев город на Кокшаге основан по указу царя Федора Иоанновича в 1584 году. До революции 1917 года назывался Царевококшайск, прошел путь от военной крепости до центра купеческой жизни.
Город, куда легко добраться
Этнограф Валентин Мошков в своих путевых заметках в 1901 году упоминал Царевококшайск как «захолустье», «медвежий угол» — из-за его удаленности от торговых городов, сложной логистики и плохих дорог.
Добирайтесь до Йошкар-Олы сегодня прямым поездом или самолетом из Москвы, автобусом из Казани или на автомобиле — по отремонтированным дорогам.
Архитектурный микс Европы, столичной и провинциальной России
Мотивы Амстердама, Венеции, Флоренции, бельгийского города Брюгге искусно вплетены в традиционную российскую и советскую архитектуру.
Живые национальные традиции
Коренное население — народ мари — сохраняет и чтит свои традиции: аутентичную культуру, музыкальность. По версии научно-популярного журнала GEO, народ мари — «последние язычники Европы».
Уютная провинция
Неспешный ритм российской глубинки. Аутентичность и отдых от суеты.
Город, окруженный чистой природой
10 минут на автомобиле в любом направлении от города — и вы окажетесь в лесу, на озере, у реки или в поле.
Богатая национальная кухня
Здесь легко найти такие блюда, как команмелна́ — марийские крупяные блины, па́лыш — ржаной пирог с мясом, подко́голи — марийский аналог вареников, кра́вец — пирог, начиненный несколькими видами мяса и крупой.
Город быстрых перемен
За 10 лет центр Йошкар-Олы полностью сменил имидж: мосты, замки и пряничные домики вместо пустыря и бурьяна. Йошкар-Ола вошла в топ-10 самых необычных туристических маршрутов России, по версии международного научно-популярного журнала GEO.
Герой кроссвордов
Йошкар-Ола — единственный город в России на букву «Й». В городе даже есть скульптура, посвященная этой букве.
Город, где Йошкин кот — это герой, а не высказывание
Довольный жизнью городской гуляка, ухмыляющийся йошкар-олинский — Йошкин то есть — кот сидит на лавочке в центре города. Говорят, если шепнуть ему на ухо заветное желание, оно обязательно сбудется.
Город необычных памятников
Рембрандт смотрит на Онегина, принц Монако — на ЗАГС, а напротив Федора Иоанновича — Алексий Второй.
Родина главного героя первого звукового кино
На вокзале вас встречает бронзовый Мустафа на дрезине — роль этого бравого беспризорника в первом звуковом советском кино «Путевка в жизнь» сыграл Йыван Кырла, уроженец Марийского края. В том самом кадре звучит песня на марийском языке.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/russpass/12-faktov-o-ioshkarole-62fcea1ba6f61d3395f3dd88?&
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