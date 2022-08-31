12 фактов о Йошкар-Оле

Йошкин кот, марийская культура, необычная архитектура… Что еще мы знаем о столице республики Марий Эл? Делимся 12 фактами о городе.

Йошкар-Ола — это…

Город с историей в 438 лет

Царев город на Кокшаге основан по указу царя Федора Иоанновича в 1584 году. До революции 1917 года назывался Царевококшайск, прошел путь от военной крепости до центра купеческой жизни.

Город, куда легко добраться

Этнограф Валентин Мошков в своих путевых заметках в 1901 году упоминал Царевококшайск как «захолустье», «медвежий угол» — из-за его удаленности от торговых городов, сложной логистики и плохих дорог.

Добирайтесь до Йошкар-Олы сегодня прямым поездом или самолетом из Москвы, автобусом из Казани или на автомобиле — по отремонтированным дорогам.

Архитектурный микс Европы, столичной и провинциальной России

Мотивы Амстердама, Венеции, Флоренции, бельгийского города Брюгге искусно вплетены в традиционную российскую и советскую архитектуру.

Живые национальные традиции

Коренное население — народ мари — сохраняет и чтит свои традиции: аутентичную культуру, музыкальность. По версии научно-популярного журнала GEO, народ мари — «последние язычники Европы».

Уютная провинция

Неспешный ритм российской глубинки. Аутентичность и отдых от суеты.

Город, окруженный чистой природой

10 минут на автомобиле в любом направлении от города — и вы окажетесь в лесу, на озере, у реки или в поле.

Богатая национальная кухня

Здесь легко найти такие блюда, как команмелна́ — марийские крупяные блины, па́лыш — ржаной пирог с мясом, подко́голи — марийский аналог вареников, кра́вец — пирог, начиненный несколькими видами мяса и крупой.

Город быстрых перемен

За 10 лет центр Йошкар-Олы полностью сменил имидж: мосты, замки и пряничные домики вместо пустыря и бурьяна. Йошкар-Ола вошла в топ-10 самых необычных туристических маршрутов России, по версии международного научно-популярного журнала GEO.

Герой кроссвордов

Йошкар-Ола — единственный город в России на букву «Й». В городе даже есть скульптура, посвященная этой букве.

Город, где Йошкин кот — это герой, а не высказывание

Довольный жизнью городской гуляка, ухмыляющийся йошкар-олинский — Йошкин то есть — кот сидит на лавочке в центре города. Говорят, если шепнуть ему на ухо заветное желание, оно обязательно сбудется.

Город необычных памятников

Рембрандт смотрит на Онегина, принц Монако — на ЗАГС, а напротив Федора Иоанновича — Алексий Второй.

Родина главного героя первого звукового кино

На вокзале вас встречает бронзовый Мустафа на дрезине — роль этого бравого беспризорника в первом звуковом советском кино «Путевка в жизнь» сыграл Йыван Кырла, уроженец Марийского края. В том самом кадре звучит песня на марийском языке.