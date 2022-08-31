10 редких исторических фотографий Ленина

Владимир Ленин окружал советского человека с момента рождения. Еще будучи младенцами мы слушали колыбельные про дедушку Ленина, а вокруг звучали ленинские песни. Потом мы становились октябрятами, пионерами, комсомольцами и коммунистами.

Ленин созревал вместе с нами в виде нагрудного значка. Вождь смотрел на нас с флагов и памятников, с красных уголков на работе и казалось мы о Ленине знали все. Но давайте сегодня посмотрим на редкие фотографии из жизни Ильича. Ведь Ленин был таким же как мы, обычным человеком.

1. С сестрой Ольгой в 1874 году в Симбирске

Из всей семьи Ольга была Ленину ближе всех. Когда он вернулся из эмиграции в 1917 году он сразу после митинга у вокзала посетил ее могилу в Петрограде в тот же день. Сестра умерла от брюшного тифа.

С сестрой Ольгой в 1874 году в Симбирске

2. Ульянов на заседании Союза борьбы за освобождение рабочего класса,1897 год

Молодой Ленин переехал в Петербург и поставил на рабочих. Он тогда определился уже, что революция необходима любой ценой, а пролетариат станет его опорой. Он радовался наступившему в деревнях голоду, соратники вспоминали как Ленин им говорил: "Голод в России полезен. Разрушая крестьянское хозяйство, выбрасывая мужика из деревни в город, голод создаёт пролетариат и разобьёт веру в царя царизм и, следовательно, облегчит победу революции".

Союз борьбы за освобождение рабочего класса,1897 год

3. Ленин гуляет в Польше

С 1900 года Ленин будет 17 лет жить в эмиграции в Европе. Это будет время подготовки партии большевиков, время дискуссий и прогулок. Ленин будет жить на деньги которые шлет Сталин, нападая в Грузии на инкассаторов.

Жить скромно, поэтому станет выступать с лекциями за гонорар в европейских ресторанах. "В кабаке студентов, революционеров, мошенников, дам и шпионов появлялось в табачном дыму монгольское лицо Ленина», — вспоминали швейцарцы.

Ленин гуляет в Польше

4. Ленин едет в Россию с Инессой Арманд, 1917 год

Свержение царя стало для большевиков шоком, еще в январе 1917 года Ленин с горечью писал, что видимо не увидит революции в России. Домой он ехал в немецком вагоне через Швецию и здесь мы видим как Ленин со свитой переходит на другой вокзал, с которого его доставят в Петроград. А стрелкой — его вероятная любовница, француженка Инесса Арманд.

Швеция, 1917 год

5. Ленин с портретом Ленина, 1919 год

Эта фотография примечательна тем, что показывает развитие культа личности Ленина. Вождь пролетариата еще при жизни стал красным богом, царем или вождем, как вам нравится, и его стали обожествлять и преклоняться. Интересно, что сам Ленин к своему культу относился снисходительно и ни разу не позволил себе каприза звезды. А еще рядом с ним видимо Инесса Арманд. Редкий снимок.

Ленин на параде войск Всевобуча на Красной площади,1919 год

6. Ленин с молотком крепит дощечку, 1918 год

Фотография показывает как вождь пролетариата был прост. Здесь Ленин открывает мемориальную доску на стене Кремля в честь погибших за мир и братство народов. Но доска отвалилась и на руках, Ленин взлетает вверх с молотком.

Ленин с молотком, 1918 год

7. Ленин и Крупская в Ленинских горках, 1922

У высшей красной четы не было детей, любовь они променяли на дело мировой революции. На руках — племянник Виктор и дочь рабочего Вера.

Ленинские горки, 1922 год

8. Ленин с любимой кошкой,1922 год

Грозный вождь СССР имел обычные слабости, в частности любил кошек. Но не давал им имена, считая это буржуазным пережитком. А еще Ленин обожал усадьбу Горки из которых выгнали владельца ради него. Выгнав одного помещика, большевики пустили другого — Ленина. Которого обслуживали горничные, повара, обслуга. Все против чего Ленин боролся, не касалось его самого.

Ленин с кошкой в своей усадьбе Ленинские горки жил как эксплуататор и царь

9. Мрачный взгляд Ленина, 1923 год

В мае 1922 года вождь перенес первый из трех инсультов, из-за которых он не мог говорить в течение нескольких недель. В декабре случился второй, который парализовал правую часть тела и после этого вождь отошел от дел. Эта фотография сделана вскоре после этого, Владимир Ильич почти не может говорить. Мы видим этот стальной ленинский взгляд, без ретуши. О чем думает Ленин, что так тяготит его?

Мрачный Ленин в 1922 году

10. Накануне смерти,1923 год

10 марта 1923 года здоровью Ленина был нанесен еще один серьезный удар, когда он перенес третий инсульт, лишивший его способности говорить навсегда. Несмотря на то, что Ленин был парализован и онемел, вождь написал свое письмо — завещание. Где предупредил о недопустимости возвышения Сталина, его диктаторских замашках. Письмо было Сталиным перехвачено.

Последняя фотография Ленина, 1923 год

Источник: https://zen.yandex.ru/media/rubez/10-redkih-istoricheskih-fotografii-lenina-6307d66738df557329011108?&