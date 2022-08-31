Фотоконкурс Earth Photo Competition — 2022 объявил финалистов

Комиссия по лесному хозяйству Великобритании совместно с Королевским географическим обществом уже не в первый раз проводит конкурс пейзажной фотографии Earth Photo Competition, посвященной красоте нашей планеты. Финалисты этого года уже объявлены!

Евгений Самученко, «На Розовой планете», 2019, Украина



Ханна Моле-Финч, «Дикие пловцы», 2020, озеро Хинкси, Оксфордшир



Пол Хермансен, «После поездки», 1998, восточная Гренландия



Крис Эгглтон, «В естественной среде», Кент, Великобритания



Барри Уэбб, «Созревание rоматричи», 2022, Южный Бэкингемшир



Сандипани Чаттопадхьяй, «Брачная ночь», 2021, Миднапур, Западная Бенгалия, Индия



Дэвид Барт, «В наличии остался только один», 2015, Исландия



Ромен Лубейр, «Из-под земли», 2021, Исландия



Фатьма Демир, «Туман в городе», 2020, Стамбул, Турция



Мохаммад Ракибул Хасан, «Климатический кризис», 2021, Сатхира, Бангладеш



Пол Хермансен, «Разнообразие насекомых», 2014, Ски, Норвегия



Мартин Бернетти, «Скорость загрязнения», 2021, Чили



Марк Казановас Феликс, «Симбиоз», 2021, Тосса-де-Мар, Испания



Дэвид Барт, «Добавить в корзину», 2015, Исландия



Источник: https://nevsepic.com.ua/konkursy/35745-fotokonkurs-earth-photo-competition-2022-obyavil-finalistov-15foto.html