Ушел из жизни Михаил Горбачев….. \ Памяти Михаила Горбачёва: О чём жалел первый и единственный президент СССР в конце жизни

Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни

Михаил Горбачев принимает участие в мероприятиях по случаю годовщины падения Берлинской стены. Ноябрь 2014 года.

Фото: АР/ТАСС

Тибетский духовный лидер Далай-лама и бывший президент СССР участвуют в дискуссии на 12-м Всемирном саммите лауреатов Нобелевской премии мира в концертном зале Чикагского симфонического оркестра в апреле 2012 года

Фото: EPA/Vostock-photo

Бывший советский лидер и канцлер Германии Ангела Меркель на открытии фотовыставки "Михаил Горбачев. Из семейного альбома" в музее Кеннеди (Берлин) в феврале 2011 года

Фото: Jesco Denzel/BPA-Pool/Getty Images

Михаил Горбачев и голливудский актер Леонардо Ди Каприо во время вручении премии фонда Cinema for Peace в Берлине в феврале 2010 года

Фото: EPA/Vostock-photo

Михаил Горбачев держит орла на торжественной церемонии награждения Point Alpha Award в Гайзе в июне 2005 года

Фото: Imago/ТАСС

Бывший президент США Рональд Рейган с супругой принимают у себя на ранчо чету Горбачевых в Санта-Барбаре в мае 1992 года

Фото: АР/ТАСС

Михаил Горбачев с супругой Раисой Горбачевой посещают Диснейленд в Токио в апреле 1992 года

Фото: АР/ТАСС

Михаил Горбачев и Борис Ельцин во время встречи в "Белом доме". Август 1991 года.

Фото: Александра Чумичева/ТАСС

Михаил Горбачев на саммите G7 в Лондоне. Июль 1991 года.

Фото: Pascal Le Segretain/Sygma/Sygma via Getty Images

Президент США Джордж Буш и президент СССР Михаил Горбачев на третий день переговоров в Термонте. Июнь 1990 года.

Фото: АР/ТАСС

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время встречи с жителями Вильнюса в январе 1990 года

Фото: Александр Чумичев, Эдуард Песов /Фотохроника ТАСС

Президент США Рональд Рейган и генеральный секретарь СССР Михаил Горбачев подписывают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в Восточной комнате Белого дома в 1987 году

Фото: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев приветствует жителей Москвы на Красной площади в ноябре 1987 года

Фото: Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов/Фотохроника ТАСС

Михаил Горбачев и его жена Раиса сажают магнолию в Нью-Дели, Индия. Ноябрь 1986 года.

Фото: АР/ТАСС

Исторический поцелуй между генсеком КПСС Михиалом Горбачевым и лидером ГДР и СЕПГ Эрихом Хонеккером после его переизбрания на пост генерального секретаря Конгресса Коммунистической партии в апреле 1986 года

Фото: Patrick PIEL/Gamma-Rapho via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5958/61601

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Памяти Михаила Горбачёва: О чём жалел первый и единственный президент СССР в конце жизни

30 августа 2022 года скончался Михаил Горбачёв, первый президент СССР, с чьим именем связаны многие изменения в жизни великой страны. К нему всегда относились по-разному, его любили и ненавидели, ему не верили, а иногда доверяли безоговорочно. Но и его сторонники, и критики сходятся во мнении: именно Михаил Горбачёв запустил необратимые процессы, приведшие к большим изменениям на мировой политической арене. Сам Михаил Горбачёв гордился многим из того, что он смог сделать в своё время, однако и поводов для сожаления у него было немало.

Чем гордился первый и единственный президент СССР

Михаил Горбачёв в детстве с дедушкой Пантелеем и бабушкой Василисой.

Он появился на свет в 1931 году в бедной крестьянской семье. Оба его деда пострадали от сталинских репрессий, одного, по отцовской линии, арестовали за невыполнение плана посева в 1934 году, второго в 1937 обвинили в контрреволюционной деятельности. Но при этом оба деда будущего президента выжили. Первый, Андрей Моисеевич Горбачёв, два года валил лес в Иркутской области, второй, Пантелей Ефимович Гопкало, был выпущен из тюрьмы спустя год и два месяца в период «бериевской оттепели».

Михаил Горбачёв в юности.

Во время войны Михаил Горбачёв вместе с матерью в родном селе Привольном на пять месяцев оказался в немецкой оккупации, а после освобождения Ставрополья они получили известие о гибели отца. К счастью, похоронка оказалась ложной, Сергей Андреевич вернулся домой. Потом 13-летний Михаил работал месте с отцом на комбайне, за что был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.

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Михаил Горбачёв.

Дальше была учёба в вузах, сначала на юрфаке МГУ, позже на экономическом факультете сельхозинститута. После непродолжительной службы в прокуратуре он занялся комсомольской деятельностью и стремительно поднялся по карьерной лестнице, пройдя путь от рядового партийного работника до руководителя страны. Своим главным достижением Михаил Горбачёв считал запущенные процессы перестройки, в результате которых был реформирован общественный строй в Советском Союзе. Изначально он ставил своей целью усовершенствование социализма. Во времена Горбачёва страна узнала, что такое гласность, была упразднена государственная цензура.

Михаил Горбачёв.

Он лично занимался возвращением из политической ссылки академика Сахарова, его стараниями снова получили советское гражданство высланные в разное время из страны диссиденты и была начата масштабная кампания по реабилитации жертв политических репрессий. Именно во времена правления Горбачёва была остановлена гонка вооружений, закончилась холодная война и значительно снизилась напряженность в Европе. За свою деятельность он был удостоен множества званий и наград, в том числе и Нобелевской премии мира. Однако Михаил Горбачёв, человек здравомыслящий и образованный, не мог не понимать, того факта, что далеко не все результаты его деятельности носили положительный характер.

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О чём сожалел Михаил Горбачёв

Михаил Горбачёв.

В одном из своих интервью Михаил Горбачёв рассказал о том, что больше всего он жалел о распаде Советского Союза. В то время он не смог удержать контроль над ситуацией, в результате чего начался процесс, названный позже «парадом суверенитетов». Бывшие братские республики одна за другой объявляли о своей независимости и выходили из состава СССР. По мнению Михаила Горбачёва, останься страна всё такой же большой, у неё было гораздо больше перспектив и возможностей, как в экономическом, так и в политическом плане.

Михаил Горбачёв.

По сути, биполярная система международных отношений была полностью разрушена, а в мире осталась лишь одна сверхдержава – США. Михаил Горбачёв хотел усилить позиции СССР в мире, но из-за развала страны добился прямо противоположного эффекта – после распада Советского Союза международный авторитет России снизился вместе с обороноспособностью. Впоследствии Горбачёв назвал развал СССР своей личной драмой и оценил действия руководителей союзных республик как предательство.

Михаил Горбачёв.

Из-за распада страны и вынужденного ухода в отставку Михаил Горбачёв так и не смог довести до конца задуманную перестройку. В конце жизни он не раз говорил в своих интервью о том, что Советский Союз мог бы остаться целостным государством, но в обновлённом формате. Тоталитарный строй сменился демократией, у республик было бы больше прав, свобод и вместе с тем – возможностей.

Михаил Горбачёв.

Михаил Сергеевич никогда не соглашался с обвинениями в том, что именно он развали огромную страну. Он всегда говорил, что его главным кредо во время правления было всё делать без крови и с уважением к людям. Он оставил в 1991 году пост президента для того, чтобы избежать гражданской войны, чтобы не гибли люди. И всё же он считал: чего-то он всё же не доделал.

Михаил Горбачёв.

В последние годы Михаил Горбачёв много болел, часто находился в клинике, но никогда не переставал следить за ситуацией в мире, анализировал, сопоставлял факты, не боялся высказывать собственное мнение, даже если точно знал, что получит в свой адрес новую волну критики. Возможно, не всё в своей жизни он делал правильно, однако намерения его точно были благими. Он был лидером, яркой личностью, запустившей глубокие изменения в стране и в мире. А уж в том, кто прав и кто виноват, предстоит судить будущим поколениям.

Всё свою жизнь Михаил Горбачёв прожил с одной женщиной, Раисой Горбачёвой. Они прошли через множество испытаний и смогли сохранить нетронутыми свои чувства до конца дней.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/310822/54128/